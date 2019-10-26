Німецькі соціал-демократи визначилися з новим партійним керівництвом

Колишній міністр фінансів землі Північний Рейн-Вестфалія Норберт Вальтер-Борйанс (Norbert Walter-Borjans) та депутатка Бундестагу Саскія Ескен (Saskia Esken) мають стати новими співголовами Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). У суботу, 30 листопада, керівництво СДПН оголосило результати другого туру голосування членів політсили з обрання нових лідерів партії.

За Вальтера-Борйанса та Ескен віддали свої голоси 53,06 відсотка членів СДПН, котрі взяли участь у голосуванні, повідомили в партії.

Їхні суперники - чинний віцеканцлер, міністр фінансів Олаф Шольц (Olaf Scholz) та політикиня з Бранденбургу Клара Ґайвітц (Klara Geywitz) - набрали 45,33 відсотка голосів. Участь у голосуванні взяли 54 відсотки членів партії.

Результати голосування повинні бути затверджені на з'їзді СДПН наступного тижня - після цього Вальтер-Борйанс та Ескен офіційно стануть новими співголовами політсили.

Шольц та Ґайвітц визнали поразку й пообіцяли свою підтримку новому керівництву німецьких соціал-демократів. Вони заявили, що їхньою метою залишається знову зробити СДПН сильною, а це - спільне партійне завдання, повідомляє агентство новин dpa.

Таким чином, завершується майже піврічний період для СДПН, коли партія опинилася без партійного лідера після відставки Андреі Налес (Andrea Nahles). Голосування за нове партійне керівництво СДПН проходило в два тури.

Загроза для "великої коаліції"?

Майбутні лідери СДПН раніше нерідко критикувати угоду про створення урядової коаліції з консервативним блоком ХДС/ХСС. Хоча Норберт Вальтер-Борйанс та Саскія Ескен і не вимагають виходу СДПН з "великої коаліції", але, на їхню думку, текст коаліційної угоди потрібно змінити, для чого варто провести відповідні переговори з консерваторами.

Нині СДПН переживає кризу: партія демонструє найгірші результати на виборах упродовж усієї повоєнної історії. З 2017 року кілька разів змінювалося партійне керівництво.