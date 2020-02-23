 Німецькі соціал-демократи визначилися з кандидатом у канцлери | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.08.2020

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Німецькі соціал-демократи визначилися з кандидатом у канцлери

У Соціал-демократичній партії Німеччини вирішили, що на наступних виборах до Бундестагу кандидатом у канцлери від цієї політсили буде чинний міністр фінансів Олаф Шольц.

Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц став кандидатом у канцлери від СДПН

Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц став кандидатом у канцлери від СДПН

Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) очолить список Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) на виборах до Бундестагу наступного року та, відповідно, буде кандидатом у канцлери ФРН від цієї політсили.

"За пропозицією співголів партії Саскії Ескен (Saskia Esken) і Норберта Вальтера-Борйанса (Norbert Walter-Borjans) президія та правління СДПН тільки-но одноголосно номінували мене як кандидата на посаду канцлера", - написав Шольц у соцмережі Twitter у понеділок, 10 серпня. Він додав, що "з нетерпінням чекає на чудову, чесну та успішну виборчу кампанію у сильній команді".

Шольц є віцеканцлером у коаліційному уряді СДПН з блоком партій Християнсько-демократичний союз (ХДС) та Християнсько-соціальний союз (ХСС). Із наближенням виборів Шольца все більше вважали найімовірнішим кандидатом від соціал-демократів на посаду канцлера.

СДПН стала першою партією у ФРН, яка оголосила свого кандидата у канцлери на виборах, що відбудуться восени наступного року.

Нагадаємо, під час останніх виборів у 2017 році соціал-демократи показали найгірший результат за повоєнну історію, здобувши 20,5 відсотка голосів. Згідно з нещодавніми опитуваннями, зараз за партію готові проголосувати лише 14-15 відсотків виборців. СДПН випереджають консерватори з ХДС/ХСС та "Зелені", зазначає інформагенція dpa.

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