 Німецькі політики та бізнесмени закликають Великобританію залишитися в ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.01.2019

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Новини

Німецькі політики та бізнесмени закликають Великобританію залишитися в ЄС

Лідери провідних німецьких партій та промислових спілок у відкритому листі закликали Великобританію відмовитися від Brexit. "Наші двері завжди залишатимуться відчиненими", - йдеться в їхньому посланні.

Німецькі політики та промисловці закликають Великобританію залишитися в ЄС

Лідери Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) та Зелених спільно з головами німецьких промислових об'єднань написали відкритого листа, в якому закликали британців залишитися в складі Європейського Союзу. Це послання опубліковане в п'ятницю, 18 січня, в британській газеті The Times.

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У листі німецькі політики та промисловці зазначають, що жодне рішення не є незворотнім. "Наші двері завжди залишатимуться відчиненими", - пишуть вони. Закінчується послання словами: "Британці повинні знати: у глибині серця ми хотіли би, щоб вони залишилися (в ЄС - Ред.)".

Серед підписантів листа - очільниці ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer), Андреа Налес (Andrea Nahles), голова комітету Бундестагу з закордонних справ Норберт Реттґен (Norbert Röttgen) та депутатка від Зелених Франціска Брантнер (Franziska Brantner). Лист також підписали, зокрема, очільники коцернів Daimler та Airbus, а також голови Конфедерації асоціацій німецьких роботодавців (BDA), Федерального об'єднання німецької промисловості (BDI), Союзу профспілок Німеччини (DGB), Федерального об'єднання торгово-промислових палат Німеччини (DIHK) та Центрального союзу німецьких ремісників (ZDH).

Цей лист є незвичним, оскільки раніше німецькі політики не втручалися у внутрішньобританські дебати. Він також відображає побоювання невпорядкованого виходу Великобританії зі складу ЄС, які зростають у Німеччині після провалу 15 січня голосування в британському парламенті щодо угоди про Brexit. 29 січня британські парламентарі мають провести голосування щодо нового плану.  

  • Британці куплять менше німецьких авто

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    До Великобританії досі відправляли кожен п’ятий експортований з Німеччини автомобіль. Особливо важливим ринком збуту вона була для BMW: баварський автобудівник продавав там 10 відсотків своєї продукції. Ймовірне запровадження під час Brexit імпортних мит призведе до подорожчання німецьких машин, слабкий фунт стерлінгів іще більше знизить їхню цінову конкурентоспроможність.

  • Нові шанси для товарів Made in UK

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Нові шанси для товарів Made in UK

    Аби підтримати вітчизняних виробників, Лондон може удатися до девальвації фунта та зниження корпоративних податків. Від цього виграють німецькі фірми з британськими заводами. BMW, наприклад, належить фабрика з виробництва Mini. Ця культова малолітражка - улюблене авто не менш культового комедійного персонажа Містера Біна. Попит на цю машину після Brexit збільшиться.

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    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Машинобудівників турбує збут

    Для такої ключової галузі німецької економіки, як машинобудування, Великобританія досі була після США, Китаю та Франції четвертим за значенням ринком збуту. Brexit перекриє (принаймні на якийсь час) безмитний доступ до нього. Попит на продукцію з Німеччини, зокрема, на вітрогенератори для численних морських вітропарків поблизу британських берегів, може помітно знизитися.

  • Франкфурт чекає на банкірів з Лондона

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Франкфурт чекає на банкірів з Лондона

    Франкфурту-на-Майні Brexit обіцяє велику вигоду: нові робочі місця, високий попит на офісну та житлову нерухомість, зростання купівельної спроможності у місті. Адже багатьом банкірам, інвесторам та страхувальникам, зацікавленим в єдиному ринку ЄС, доведеться переїхати з Лондона, де вони працювали досі, на континент. Чимала частина з них, ймовірно, обере фінансову столицю Німеччини.

  • Злиття бірж під питанням

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Злиття бірж під питанням

    Brexit ускладнить і без того задовге злиття двох ключових фондових бірж Європи: франкфуртської Deutsche Börse і лондонської LSE. План розміщення штаб-квартири об’єднаної компанії у Лондоні, який як фінансовий центр нині опиниться за межами єдиного ринку ЄС, виглядає малопереконливим. Однак зрив угоди підірве зусилля Франкфуртської біржі щодо укріплення своєї глобальної ролі.

  • Британські туристи залишаться вдома

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Британські туристи залишаться вдома

    Британці - одні з найактивніших туристів в Європі. Але якщо Brexit послабить їхню економіку і валюту, то багатьом поїздки на теплі моря будуть вже не по кишені. Це потішить німецьких відпускників, адже на курортах буде менше конкуренції за лежаки біля басейнів, але вдарить по фінансових показниках туристичного гіганта TUI, для якого британський виїздний туризм надзвичайно важливий.

  • Тури до Лондона будуть доступнішими

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Тури до Лондона будуть доступнішими

    Чим нижче буде курс фунта, тим краще для німецьких туристів з євро в кишені. Адже вони обожнюють Лондон з його численними пам’ятками та люблять подорожувати британською глибинкою. Тим краще також і для німецьких батьків, які мріють відправити дітей на навчання або хоча би на мовні курси до Англії.

  • Де гроші, там і наука

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Де гроші, там і наука

    Завдяки членству в ЄС Великобританія отримувала з Брюсселя значні кошти на наукові дослідження. Brexit може підірвати фінансування фундаментальної науки, і тоді багатьом вченим, які приїхали до Англії з усього світу, доведеться, можливо, перебиратися до лабораторій та інститутів інших країн. Від цього "відтоку мізків", напевно, виграє Німеччина, яка витрачає все більше грошей на науку.

  • Анґела Меркель та Вольфґанґ Шойбле

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Берліну не сподобається "податковий рай"

    Плани перетворити Великобританію на ледь не "податковий рай" для бізнесу не сподобаються канцлерці ФРН Анґелі Меркель та її міністру фінансів Вольфґанґу Шойбле. Вони наполягають у ЄС на суворій фінансовій дисципліні та збалансованих бюджетах, а британці хочуть заманювати фірми з Європи та усієї планети вкрай низькими податковими ставками - попри дефіцит бюджету та держборг, що збільшується.

    Автор: Андрій Гурков


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Британці запасаються гречкою через "жорсткий" Brexit? (16.01.2019)

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