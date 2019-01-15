Німецькі політики та бізнесмени закликають Великобританію залишитися в ЄС

Лідери Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) та Зелених спільно з головами німецьких промислових об'єднань написали відкритого листа, в якому закликали британців залишитися в складі Європейського Союзу. Це послання опубліковане в п'ятницю, 18 січня, в британській газеті The Times.

У листі німецькі політики та промисловці зазначають, що жодне рішення не є незворотнім. "Наші двері завжди залишатимуться відчиненими", - пишуть вони. Закінчується послання словами: "Британці повинні знати: у глибині серця ми хотіли би, щоб вони залишилися (в ЄС - Ред.)".

Серед підписантів листа - очільниці ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer), Андреа Налес (Andrea Nahles), голова комітету Бундестагу з закордонних справ Норберт Реттґен (Norbert Röttgen) та депутатка від Зелених Франціска Брантнер (Franziska Brantner). Лист також підписали, зокрема, очільники коцернів Daimler та Airbus, а також голови Конфедерації асоціацій німецьких роботодавців (BDA), Федерального об'єднання німецької промисловості (BDI), Союзу профспілок Німеччини (DGB), Федерального об'єднання торгово-промислових палат Німеччини (DIHK) та Центрального союзу німецьких ремісників (ZDH).

Цей лист є незвичним, оскільки раніше німецькі політики не втручалися у внутрішньобританські дебати. Він також відображає побоювання невпорядкованого виходу Великобританії зі складу ЄС, які зростають у Німеччині після провалу 15 січня голосування в британському парламенті щодо угоди про Brexit. 29 січня британські парламентарі мають провести голосування щодо нового плану.

Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє Британці куплять менше німецьких авто До Великобританії досі відправляли кожен п’ятий експортований з Німеччини автомобіль. Особливо важливим ринком збуту вона була для BMW: баварський автобудівник продавав там 10 відсотків своєї продукції. Ймовірне запровадження під час Brexit імпортних мит призведе до подорожчання німецьких машин, слабкий фунт стерлінгів іще більше знизить їхню цінову конкурентоспроможність.

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