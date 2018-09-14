Німецькі лікарі: Активіста Pussy Riot Верзілова могли отруїти

Учасниця російського протестного панк-гурту Pussy Riot і видавець критичного до Кремля видання "Медиазона" Петро Вeрзілов, ймовірно, був отруєний. Про високу вірогідність цього заявив керівник берлінської клініки Charite ("Шаріте") Карл Макс Айнгойпль (Karl Max Einhäupl) на прес-конференції у вівторок, 18 вересня.

За його словами, немає інших можливостей пояснити розвиток симптомів за такий короткий проміжок часу, цитує dpa. Верзілова у суботу, 15 вересня, доставили до Берліна з Москви. Айнгойпль каже, що російські лікарі, вочевидь, також припускали отруєння активіста. "Ніщо не вказує на те, що йдеть про передозування", - наголосив він. Речовину, якою міг бути отруєний Вeрзілов, у Charite не назвали.

Наразі Вeрзілов при тямі та не перебуває на апаратах штучної підтримки життєдіяльності. За словами лікарів, загрози його життю немає, пише "Інтерфакс".

Активіст потрапив у лікарню ввечері 11 вересня у Москві. За словами його дівчини Вероніки Нікульшиної, у нього став пропадати зір, а також відібрало мову і здатність пересуватися. За словами близьких Верзілова, він отруївся чи був отруєний холінолітиками. Офіційно діагноз оголошений не був.