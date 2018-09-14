Німецькі лікарі: Активіста Pussy Riot Верзілова могли отруїти

Петро Вeрзілов міг бути отруєний, допускають у німецькій клініці Charite. Конкретну речовину, утім, називати не поспішають.
Учасниця російського протестного панк-гурту Pussy Riot і видавець критичного до Кремля видання "Медиазона" Петро Вeрзілов, ймовірно, був отруєний. Про високу вірогідність цього заявив керівник берлінської клініки Charite ("Шаріте") Карл Макс Айнгойпль (Karl Max Einhäupl) на прес-конференції у вівторок, 18 вересня.
За його словами, немає інших можливостей пояснити розвиток симптомів за такий короткий проміжок часу, цитує dpa. Верзілова у суботу, 15 вересня, доставили до Берліна з Москви. Айнгойпль каже, що російські лікарі, вочевидь, також припускали отруєння активіста. "Ніщо не вказує на те, що йдеть про передозування", - наголосив він. Речовину, якою міг бути отруєний Вeрзілов, у Charite не назвали.
Наразі Вeрзілов при тямі та не перебуває на апаратах штучної підтримки життєдіяльності. За словами лікарів, загрози його життю немає, пише "Інтерфакс".
Активіст потрапив у лікарню ввечері 11 вересня у Москві. За словами його дівчини Вероніки Нікульшиної, у нього став пропадати зір, а також відібрало мову і здатність пересуватися. За словами близьких Верзілова, він отруївся чи був отруєний холінолітиками. Офіційно діагноз оголошений не був.
Російського активіста Петра Верзілова, який перебуває у тяжкому стані, повезли на лікування до Берліна. (15.09.2018)
Видавець російської "Медіазони" почав втрачати зір, мову і здатність рухатися, стверджує його партнерка, активістка Pussy Riot Вероніка Нікульшина. Близькі Верзилова вважають, що його могли отруїти. (13.09.2018)