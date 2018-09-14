 Німецькі лікарі: Активіста Pussy Riot Верзілова могли отруїти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.09.2018

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Новини

Німецькі лікарі: Активіста Pussy Riot Верзілова могли отруїти

Петро Вeрзілов міг бути отруєний, допускають у німецькій клініці Charite. Конкретну речовину, утім, називати не поспішають.

Верзілова доправляють до Берліна, 15 вересня 2018 року

Верзілова доправляють до Берліна, 15 вересня 2018 року

Учасниця російського протестного панк-гурту Pussy Riot і видавець критичного до Кремля видання "Медиазона" Петро Вeрзілов, ймовірно, був отруєний. Про високу вірогідність цього заявив керівник берлінської клініки Charite ("Шаріте") Карл Макс Айнгойпль (Karl Max Einhäupl) на прес-конференції у вівторок, 18 вересня.

За його словами, немає інших можливостей пояснити розвиток симптомів за такий короткий проміжок часу, цитує dpa. Верзілова у суботу, 15 вересня, доставили до Берліна з Москви. Айнгойпль каже, що російські лікарі, вочевидь, також припускали отруєння активіста. "Ніщо не вказує на те, що йдеть про передозування", - наголосив він. Речовину, якою міг бути отруєний Вeрзілов, у Charite не назвали.

Наразі Вeрзілов при тямі та не перебуває на апаратах штучної підтримки життєдіяльності. За словами лікарів, загрози його життю немає, пише "Інтерфакс".

Активіст потрапив у лікарню ввечері 11 вересня у Москві. За словами його дівчини Вероніки Нікульшиної, у нього став пропадати зір, а також відібрало мову і здатність пересуватися. За словами близьких Верзілова, він отруївся чи був отруєний холінолітиками. Офіційно діагноз оголошений не був.

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У Берліні рятують отруєного російського активіста з Pussy Riot

DW.COM

Російського активіста Верзілова лікуватимуть у Берліні

Російського активіста Петра Верзілова, який перебуває у тяжкому стані, повезли на лікування до Берліна. (15.09.2018)  

Російський журналіст Петро Верзілов потрапив у реанімацію

Видавець російської "Медіазони" почав втрачати зір, мову і здатність рухатися, стверджує його партнерка, активістка Pussy Riot Вероніка Нікульшина. Близькі Верзилова вважають, що його могли отруїти. (13.09.2018)  

Російський активіст з Pussy Riot Петро Верзілов прибув на лікування в ФРН

Учасник панк-гурту Pussy Riot Петро Верзілов, імовірно отруєний в Москві, в суботу ввечері прибув для лікування до Берліна. Літак спецрейсу приземлився в аеропорту "Шенефельд", повідомляє видання Bild. (16.09.2018)  

Аудіо й відео до теми

У Берліні рятують отруєного російського активіста з Pussy Riot  

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Російський активіст з Pussy Riot Петро Верзілов прибув на лікування в ФРН 16.09.2018

Учасник панк-гурту Pussy Riot Петро Верзілов, імовірно отруєний в Москві, в суботу ввечері прибув для лікування до Берліна. Літак спецрейсу приземлився в аеропорту "Шенефельд", повідомляє видання Bild.

У Берліні рятують отруєного російського активіста з Pussy Riot (17.09.2018) 17.09.2018

Учасника акції Pussy Riot під час фіналу ЧС-2018 у Москві Петра Верзілова доставили до берлінської клініки "Шаріте". Кілька днів тому він почав втрачати зір та слух. Близькі вважають, що його намагалася отруїти.

Pjotr Wersilow

Російського активіста Верзілова лікуватимуть у Берліні 15.09.2018

Російського активіста Петра Верзілова, який перебуває у тяжкому стані, повезли на лікування до Берліна.

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