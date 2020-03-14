Німецькі Зелені розкритикували створення консультативної ради з ОРДЛО

У фракції Бундестагу "Союз 90/Зелені" розкритикували створення консультативної ради із залученням представників ОРДЛО в складі політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Відповідна заява була опублікована на сайті фракції в понеділок, 16 березня.

"Те, що звучить як позитивна нова динаміка в мінському процесі, насправді є подальшим вихолощуванням мінських угод. Ця рада є дуже сумнівною через однаковий статус представників України та представників окупованих територій", - заявив речник фракції "Союз 90/Зелені" з питань східноєвропейської політики Мануель Заррацін (Manuel Sarrazin).

На його думку, завдяки цій раді Росія реалізує свою основну вимогу, адже, за словами Сарраціна, "Кремль роками вимагав від України прямих переговорів з маріонетковим урядом".

Заррацін наголосив, що на тлі поширення коронавірусу Росія не повинна реалізовувати свої стратегічні цілі щодо України в односторонньому порядку. "Німеччина має залишатися здатною працювати в цій сфері", - додав він.

"Створення дорадчого органу за участю людей, які де-факто є керівниками у Донецьку та Луганську, не має реальної додаткової вартості для переговорних рішень. Всім відомо, що ці ватажки є і залишаться маріонетками Кремля", - наголосив представник Зелених. На думку Зарраціна, діяльність такої ради сприятиме дестабілізації України, бо за одним столом сидітимуть представники України та ватажки ОРДЛО, де регулярно порушуються права людини.

"Ми очікуємо абсолютної ясності від федерального уряду з приводу цього питання. Росія є та залишається військовою стороною на Донбасі і також повинна бути відповідальною за свої дії. Завдяки так званій консультативній раді Путін має на меті сприяти поступовому прийняттю окупації та анексії Криму. Цьому треба запобігти", - вважає представник Зелених.

Нагадаємо, 12 березня стало відомо, що ТКГ вирішила створити консультативну раду. Відповідне рішення буде підписано після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини про виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі 9 грудня 2019 року в Парижі.

До цієї ради мають увійти представники України та бойовиків ОРДЛО. Росія ж перебуватиме у ній у статусі радника на рівні з Німеччиною та Францією. Раніше Кремль неодноразово пропонував владі України вести прямі переговори з бойовиками. Утім, українські політики категорично відмовлялися сідати за один стіл переговорів з ватажками ОРДЛО.

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