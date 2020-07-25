 Німецькі екологи оскаржують в суді будівництво ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Німецькі екологи оскаржують в суді будівництво "Північного потоку-2"

Екологічна організація у Німеччині наполягає, що "Північний потік-2" не отримав би дозволів на основі нових наукових знань. Вона подала в суд і вимагає заборонити прокладання газопроводу.

Німецькі екологи подали в суд проти будівництва Північного потоку-2

Німецькі екологи подали в суд проти будівництва "Північного потоку-2"

Німецька екологічна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH) звернулася до Вищого адміністративного суду в Грайфсвальді з проханням переглянути дозвіл на експлуатацію газопроводу "Північний потік-2", виданий гірничою інспекцією Штральзунда.

"DUH вимагає у гірничого відомства Штральзунда взяти до уваги нові наукові дані про неконтрольовані викиди метану і перевірити його витік під час видобутку, транспортування та переробки природного газу. Метан є основною складовою природного газу та завдає у 86 разів більше шкоди клімату, ніж CO2", - повідомила організація у середу, 5 серпня.

Як вказують у DUH, викиди метану під час видобутку газу набагато більші, ніж передбачалося раніше. Раніше гірнича інспекція Штральзунда відхилила заяву організації, тому екологи подали позов до суду. "DUH вимагає призупинити будівництво "Північного потоку-2" до завершення розгляду справи", - повідомила організація.

"Ми впевнені, що "Північний потік-2" не отримав би дозволів на основі доступних зараз наукових знань. Тепер необхідно враховувати нові методи вимірювання витоку метану, оскільки вони показують, що трубопровід має величезний вплив на наш клімат", - наголосив очільник відділу енергетики та захисту клімату DUH Константін Цергер (Constantin Zerger).

Речник суду в Грайфсвальді підтвердив агенції новин dpa надходження скарги. Дату першого розгляду ще не визначили. У компанії Nord Stream 2 AG повідомили, що взяли скаргу до відома, передає агенція "Інтерфакс".

Дивитись відео 03:45

"Північному потоку-2" загрожують нові санкції США - як реагує Німеччина? (05.06.2020)

Також за темою

Russland: Schiff Akademik Cherskiy

Трубоукладачі "Північного потоку-2" не можуть приступити до робіт через тріску 25.07.2020

Влада Данії заборонила будь-які будівельні роботи в районі острова Борнгольм через нерест тріски, тому будівництво російського газогону "Північний потік-2" зможуть відновити не раніше вересня.

"Північний потік-2", Китай, Туреччина, ЄС: від чого потерпає "Газпром" (09.07.2020) 09.07.2020

Російський концерн "Газпром" потерпає від надто низьких цін на газ та падіння попиту на блакитне паливо. Також заморожено будівництво амбітного проєкту "Північний потік-2". Про негаразди й проблеми "Газпрому" - в огляді DW.

Baustelle der Pipeline Nord Stream 2

Чому США знову блокують "Північний потік-2"? 28.05.2020

Вашингтон погрожує новими санкціями російському трубопроводу. У Сполучених Штатів є кілька причин стати на заваді "Північному потоку-2".

Реклама

Докладно

Фейкові новини про коронавірус

Фейки про коронавірус - "рука Москви"?

DW розслідувала питання можливої причетності РФ до поширення фейків про коронавірус.  

Енергоатом зможе продавати більше електроенергії за ринковою ціною

"Енергоатом" збільшить продаж енергії на ринкових умовах

"Енергоатом" буде продавати за неринковими цінами 50 відсотків енергії, тоді як досі продавав 80 відсотків.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  