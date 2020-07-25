Німецькі екологи оскаржують в суді будівництво "Північного потоку-2"

Німецька екологічна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH) звернулася до Вищого адміністративного суду в Грайфсвальді з проханням переглянути дозвіл на експлуатацію газопроводу "Північний потік-2", виданий гірничою інспекцією Штральзунда.

"DUH вимагає у гірничого відомства Штральзунда взяти до уваги нові наукові дані про неконтрольовані викиди метану і перевірити його витік під час видобутку, транспортування та переробки природного газу. Метан є основною складовою природного газу та завдає у 86 разів більше шкоди клімату, ніж CO2", - повідомила організація у середу, 5 серпня.

Як вказують у DUH, викиди метану під час видобутку газу набагато більші, ніж передбачалося раніше. Раніше гірнича інспекція Штральзунда відхилила заяву організації, тому екологи подали позов до суду. "DUH вимагає призупинити будівництво "Північного потоку-2" до завершення розгляду справи", - повідомила організація.

"Ми впевнені, що "Північний потік-2" не отримав би дозволів на основі доступних зараз наукових знань. Тепер необхідно враховувати нові методи вимірювання витоку метану, оскільки вони показують, що трубопровід має величезний вплив на наш клімат", - наголосив очільник відділу енергетики та захисту клімату DUH Константін Цергер (Constantin Zerger).

Речник суду в Грайфсвальді підтвердив агенції новин dpa надходження скарги. Дату першого розгляду ще не визначили. У компанії Nord Stream 2 AG повідомили, що взяли скаргу до відома, передає агенція "Інтерфакс".