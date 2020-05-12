Німецькі вірусологи проти обов'язкової вакцинації проти коронавірусу

Президент німецького Інституту Роберта Коха (ІРК) Лотар Вілер (Lothar Wieler) виступив проти обов'язкової вакцинації жителів ФРН проти коронавірусу. Про це він заявив у суботу, 16 травня, у місті Шверині. "У нас немає підстав для того, щоб розглядати питання обов'язкової вакцинації", - запевнив Вілер, цитує агенція новин dpa.

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За словами керівника ІРК, громадяни ФРН, безумовно, розуміють, що якби була наявна безпечна вакцина проти коронавірусу, то це сприяло б їхньому здоров'ю. Вілер також розповів, що ще кілька тижнів тому в ІРК було створено робочу група щодо вакцин. У разі розробки відповідної вакцини, розглядалося б питання щодо того, які групи населення можна вакцинувати і яким чином, додав керівник ІРК.

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Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) виступав за запровадження так званого паспорта імунітету для тих осіб, котрі або вже перехворіли коронавірусом. Утім, така ініціатива міністра викликала різку критику з боку опозиції та низки ЗМІ, котрі вказували на значні порушення особистих свобод і можливу дискримінацію на ринку праці в разі запровадження цього кроку.