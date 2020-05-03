Паспорт імунітету: допомога медицині чи засіб дискримінації?

"У мене є довідка!" - казатимуть ті, хто перехворів коронавірусом, і показуватимуть документ під назвою "паспорт імунітету". І всім відразу стане зрозуміло, що ця людина не заразна для інших і сама не ризикує заразитися вірусом SARS-CoV-2. Принаймні, в найближчому майбутньому. Приблизно так уявляє собі дію паспорта імунітету міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn), котрий є прихильником запровадження подібного документа. Він не сумнівається у технічних можливостях реалізації такого проєкту. Запровадження паспорту імунітету є одним із пунктів поданого ним нового законопроєкту про боротьбу з коронавірусом, який 7 травня Бундестаг має розглянути в першому читанні. Однак німецького міністра турбують інші аспекти.

Міністра охорони здоров'я ФРН турбує етичний бік питання

Як стало відомо 3 травня за повідомленням газети Bild am Sonntag, Єнс Шпан направив лист в Німецьку раду з питань етики (Deutscher Ethikrat) з проханням дати оцінку його пропозиції, оскільки запровадження такого документа "стосується й етичних питань". Міністр хотів би, щоб рада "зважила аргументи за і проти" і дала рекомендацію, "як і за яких обставин слід було б використовувати свідоцтво про наявність імунітету".

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Рада з питань етики існує в Німеччині з 2001 року, її завдання - консультувати вищі органи влади у складних морально-етичних питаннях. Вона складається з 26 членів, одну половину з яких на чотири роки призначає уряд, іншу - парламент. До складу ради входять експерти з різних галузей: юристи, філософи, медики, католицькі і протестантські теологи, діячі культури.

Єнс Шпан вважає, що запропоновані ним заходи передусім підуть на користь всім тим, хто в умовах пандемії коронавірусу "з власної ініціативи хотів би дізнатися: так є у мене імунітет чи ні?". Міністр проводить аналогію із записами про щеплення від кору або гепатиту. Адже сім з восьми жителів Німеччини мають на руках, згідно з опитуваннями, так званий "паспорт щеплень" (Impfpass), де фіксуються всі проведені вакцинації. Як це використовувати, вирішує сам пацієнт, нагадує міністр.

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан виступає за запровадження "паспорту імунітету"

ВООЗ попереджає: наявність імунітету не доведена

Німецькому міністру, звичайно, відомо, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) 24 квітня застерегла уряди від видачі паспортів імунітету. "На даному етапі пандемії недостатньо доказів ефективності імунної відповіді, пов'язаної з виробленням антитіл, щоб таким чином можна було гарантувати точність "імунних паспортів" і "сертифікатів, що свідчать про відсутність ризику" для тих, хто їх отримує, заявили в ВООЗ.

Іншими словами, видача таких документів може створити у їхніх власників ілюзію того, що вони повністю захищені від ризику повторного зараження на найближчі місяці, роки або навіть назавжди, тоді як у науки ще немає доказів, що це дійсно так. Навпаки, з цього приводу (поки) є серйозні сумніви, адже вірус зовсім новий.

Хоча жодних гарантій немає, все ж є висока ймовірність, що повторного зараження не буде, і це розширює можливості для ефективної боротьби з пандемією. Такою є позиція Єнса Шпана. "В галузі охорони здоров'я, наприклад, було б, звичайно, дуже важливо знати, хто з медперсоналу і лікарів уже має імунітет до вірусу", - підкреслює міністр.

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А що з тими, хто не займається лікуванням хворих? "Чи варто їм мати документ, в якому чорним по білому написано, у кого є імунітет до коронавірусу, а у кого ще немає?" - запитує телерадіокомпанія ARD. Чи не призведе це до того, що одні люди отримають більшу свободу пересування, зможуть ходити в гості і подорожувати, а інші ні?

"Чи не спробують люди навмисне заразитися, щоб вважатися такими, хто має імунітет, і чи не стануть вони таким чином загрозою для груп ризику? І чи не почнуть роботодавці перед прийомом на роботу вимагати пред'явити паспорт імунітету?" - запитує далі ARD.

Поки що достеменно невідомо, чи існує у тих, хто перехворів на COVID-19, стійкий імунітет

Аналогічні сумніви висловлює і газета Frankfurter Rundschau. Вона згодна з Єнсом Шпаном: його "прагматична ідея" здатна "врятувати життя в сфері охорони здоров'я, якщо буде відомо, хто з персоналу має імунітет і може займатися інфікованими або пацієнтами з груп ризику". Проте "цей проєкт ніколи не повинен стати законом", переконане видання, оскільки може, наприклад, привести до того, що влада дозволить відвідувати футбольні матчі, дискотеки або ресторани тільки тим, у кого є подібна "перепустка".

"Це означає, що ті, хто зараз серйозно ставиться до всіх обмежень, щоб не самим заразитися і захистити інших, залишаться в дурнях. Введення такого документа означало б, скажімо, заклик до молодих людей влаштовувати коронавірусні вечірки, щоб заразитися. Цього ніхто не може хотіти", - робить висновок Frankfurter Rundschau.

Німецька опозиція: захист даних під загрозою

Ідею міністра Шпана розкритикували також представники всіх опозиційних партій. Так, співголова Зелених Роберт Габек (Robert Habeck) назвав плани міністра контрпродуктивними: "Це непрямий заклик інфікуватися, щоб в умовах локдауну знову мати більше свобод, ніж у інших". До того ж є небезпека, що фірми під час прийому на роботу будуть надавати перевагу тим, хто вже перехворів, а наявність імунітету стане соціальним критерієм.

Опозиція в німецькому Бундестазі проти "паспортів імунітету" від коронавірусу

Генеральний секретар ліберальної Вільної демократичної партії (ВДП) Лінда Тойтеберґ (Linda Teuteberg) заявила, що ця ідея завдасть "більше шкоди, ніж користі". Цілеспрямовано перевіряти на антитіла варто тільки тих, хто працює у сфері охорони здоров'я. "А хто чим хворів, повинні знати тільки лікар і пацієнт, так це і повинно залишатися".

Своєю чергою, Аліс Вайдель (Alice Weidel), голова парламентської фракції правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), що підтримує позицію "антивакцинаторів", угледіла в пропозиції міністра спробу "обхідним шляхом фактично запровадити обов'язкову вакцинацію". На її думку, паспорт імунітету є "подальшим зазіханням на свободи громадян і їхнє інформаційне самовизначення".

Досить показовим є те, що проти пропозиції Єнса Шпана, одного з найперспективніших політиків-консерваторів з Християнсько-демократичного союзу (ХДС), виступила і співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), що входить до правлячої коаліції, Саскія Ескен (Saskia Esken). Вона вважає, що міністр підриває ту довіру, яка "вкрай необхідна при використанні даних про стан здоров'я", і нагадала: "У випадку з COVID-19 поки невідомо, чи існує стійкий імунітет".

Тому чи назбирається необхідна кількість голосів у парламенті на підтримку ідеї паспорта імунітету в Німеччині, поки під питанням. Багато що, мабуть, буде залежати від позиції Німецької ради з питань етики.