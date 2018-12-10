 Німецькі вчені: чим більше світла вночі, тим раніше ми старіємо | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 26.03.2019

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Культура й стиль життя

Німецькі вчені: чим більше світла вночі, тим раніше ми старіємо

Багато фахівців вважають світлове забруднення ледь не таким же шкідливим для людей та планети, як і екологічні проблеми. Хвилює те, що не зрозуміло як з цим боротися.

Німецькі вчені: чим більше світла вночі, тим раніше ми старіємо

Тисячоліттями люди захоплювалися зірковим небом над головою. Магічним чином воно приваблювало погляди не лише астрономів і поетів.  Але сьогодні, в сучасних містах, ми бачимо не усіяне зірками нічне небо, а всього лише декілька мерехтливих точок (до того ж ще треба зосереджено придивитися, чи це не літак). Виною тому - світло. Світло від наших реклам, будинків, заводів, вуличних ліхтарів. Якщо подивитися зверху, то, як показують знімки зі супутників, яскраві вогні розсипані по всій Землі: метрополії та автостради Європи, Північної Америки і Азії сяють значно яскравіше, ніж зірки, розсіюючи світло в усі сторони на багато кілометрів. Лише Сахара, австралійські пустелі та непрохідні ліси Амазонки лежать у пітьмі.

Хто страждає від світлового забруднення

З кінця XIX століття з тріумфальним наступом штучного світла наша планета стає дедалі яскравішою. Крістофер Кіба (Christopher Kyba ) з Німецького центру дослідження Землі в Потсдамі говорить про те, що з кожним роком площі освітлених на нашій планеті територій стає приблизно на два відсотки більше, як і яскравості освітлення.

Але що в цьому поганого? Чому, пояснюючи цей тренд, Крістофер Кіба, як й інші фахівці, котрі займаються цією проблемою, каже про світлове забруднення?

Як формулюють енциклопедії, світлове забруднення (або, як його ще називають, світловий шум або світловий смог) - це вплив штучного світла на нічне небо, яке порушує екосистему і змінює біоритми живих істот. Особливо вражають світлові куполи над великими промисловими містами, які є основними джерелами світлового забруднення.

Європа вночі. Знімок з космосу

Європа вночі. Знімок з космосу

Від світлового забруднення страждають тварини, птахи й рослини. Через порушення біоритму співочі птахи, наприклад, менше сплять ночами, що скорочує тривалість їхнього життя, вже не кажучи про освітлені фасади, о котрі вони нерідко розбиваються.  Занадто рано починають розпускатися бруньки на деревах , а листя не опадає аж до пізньої осені й навіть зими. Згідно з останніми дослідженнями, нічне світло відлякує мігруючих тварин, вносить хаос в конкурентну взаємодію видів.

Чому не спиться ночами

Від того, як регулюються денний та нічний цикли, значною мірою залежить і здоров'я людини. Проблема виникає не тільки тоді, коли світло з вікна навпроти б'є у ваше вікно і заважає вам спати. Світловий хаос на дорозі, з ділянками різного ступеня освітлення, особливо, якщо це освітлення спроектовано не оптимально, заважає зосереджено керувати авто.  Порушення природньої зміни нічної темряви та денного світла призводять до безладу біоритму, що викликає проблеми зі сном, головний біль, підвищену нервозність, психічні проблеми.

Крім того, якщо світла вночі занадто багато, то (навіть якщо у вас у кімнаті темно), буде порушення сну й пригнічення виробництва мелатоніну - гормону, який не тільки регулює діяльність ендокринної системи, але й, зокрема, сповільнює процес старіння. Тобто, в принципі, можна сказати, що чим більше світла, тим раніше ми старіємо.

Що ж робити? Як зменшити світлове забруднення? Поки що реальної глобальної програми тут немає. Було б добре, наприклад, вночі відключати світлову рекламу,  а вдень занадто яскраво не освітлювати вітрини і торгові зали магазинів. Але це все - лише побажання. Крістофер Кіба радить розставляти світильники вдома так, щоб світло не було направлено вгору або під кутом 90 градусів: це дещо послабить дискомфорт.

Що ж стосується зоряного неба, то для того, щоб його побачити, зовсім не обов'язково забиратися в глуш або летіти до Австралії. У будь-якому разі, мешканцям Західної Європи. Тут створені спеціальні "Парки зоряного неба". Більшість з них розташована в Чехії, Угорщині та Німеччині. Один з них - парк у заповіднику Рьон у центральній частині країни, інший - у Вестхавелланде, що приблизно в 70 км на захід від Берліна. Там ви гарантовано побачите усіяне зорями небо вночі, якщо, звичайно не буде хмарно.

  • Зорепад, Іспанія

    Світлове забруднення: LED-лампи - вороги зоряного неба

    У пошуках чистого зоряного неба

    Сьогодні, щоб побачити ясне зоряне небо, більшості з нас доводиться їхати далеко за межі міст - на віддалене узбережжя чи в гори. Усюди, де живе багато людей, природнє небесне світло затьмарюється штучним освітленням: зорі виглядають розпливчасто, а почасти їх взагалі не видно.

  • Вид на Гонконг уночі

    Світлове забруднення: LED-лампи - вороги зоряного неба

    LED-освітлення - гарніше, яскравіше, дешевше

    Черезе те, що світлодіодні лампи споживають не так багато електроенергії, як лампи розжарювання, їх використовують дедалі більше. Присутній ще один ефект: для освітлення вулиць часто використовують лампи зі світлом холодного білого відтінку, яке має іншу довжину хвиль. Це сліпучо-біле світло посилює світлове забруднення.

  • Обсерваторія La Silla в Чилі

    Світлове забруднення: LED-лампи - вороги зоряного неба

    Обсерваторія у заповіднику

    Європейська південна обсерваторія у Чилі розташована на природоохоронній території, далеко від цивілізації. Тут заборонено генерацію штучного світла в широкому діапазоні. Але навіть у випадку з обсерваторіями, які розміщені поблизу міст, намагаються зменшити світлове забруднення: для освітлення вулиць застосовують тепле жовте замість білого світла.

  • Канада, світлове забруднення Калгарі, 2010 рік

    Світлове забруднення: LED-лампи - вороги зоряного неба

    До...

    Науковці німецького Потсдамського дослідницького центру, Інституту імені Лейбніца, британського Ексетерського університету та Колорадського університету в Боулдері використали супутникові дані та знімки Міжнародної космічної станції, щоб виміряти зміни світлового забруднення. На знімку - вид з космосу на канадське місто Калгарі у 2010 році.

  • Канада, світлове забруднення Калгарі, 2015 рік

    Світлове забруднення: LED-лампи - вороги зоряного неба

    ... і після

    А на цьому знімку - вид на Калгарі вже 2015 року. На ньому можна помітити, що в цілих районах міста змінилося освітлення - на світліше. Також додалися деякі вулиці. Розміщений на метеорологічному супутнику інфрачервоний радіометр, як не парадоксально, зафіксував з космосу менше світла, проте його інтенсивність зросла. Причиною цьому те, що прилад не зміг розпізнати світло блакитного спектру.

  • Європа уночі, знімок NASA

    Світлове забруднення: LED-лампи - вороги зоряного неба

    На Землі стає дедалі світліше

    Радіометр Visible Infrared Imaging Radiometer, яким послуговувалися дослідники для вивчення освітлення на Землі з космосу, має роздільну здатність у 750 метрів. Він зміг показати, що сила штучного світла з 2012 до 2016 року в навколоземному просторі зросла в середньому на 2,2 відсотка.

  • Світлове забруднення, знімок NASA

    Світлове забруднення: LED-лампи - вороги зоряного неба

    Зв'язок між світлом та економічним добробутом

    На планеті зростання кількості світла корелюється зі збільшенням ВВП в окремо взятих країнах. Так, найбільше зростання кількості світла спостерігається в країнах, що стрімко розвиваються.

  • Зграя птахів у полі на тлі неба

    Світлове забруднення: LED-лампи - вороги зоряного неба

    Зміна біоритмів

    Світло також має вплив на звірів і рослини. Так, у птахів, які живуть поблизу міст, через зміну освітлення змінюється фаза сну. А в рослин штучне освітлення може призводити до подовженої фази росту.

  • Розумний ліхтар у Бонні

    Світлове забруднення: LED-лампи - вороги зоряного неба

    Рішення - "розумні" ліхтарі

    Тут напрошується запитання, чи справді вуличне освітлення має горіти всю ніч, навіть якщо світлодіодні лампи споживають мало струму? Можливо, "розумні" вуличні ліхтарі є кращим рішенням? Вони світять яскравіше лише тоді, коли поряд з'являються перехожі, а решту часу працюють у режимі чергового освітлення.

    Автор: Фабіан Шмідт, Наталія Мехед


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