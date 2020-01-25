Німецькі автоконцерни припиняють виробництво в КНР через вірус

Через розповсюдження в Китаї коронавірусу 2019-nCoV німецькі автоконцерни BMW і Volkswagen призупиняють виробництво на своїх заводах у цій країні. Як повідомив у четвер, 30 січня, представник BMW в Мюнхені, концерн продовжить на один тиждень - до 10 лютого - канікули з нагоди китайського Нового року на трьох заводах в мегаполісі Шеньян.

3 лютого роботу на підприємствах концерну відновлять лише офісні співробітники, які будуть працювати з дому. У Шеньяні розташована найбільша у світі філія BMW: тут працює близько 10 тисяч працівників, які щороку виробляють до півмільйона автомобілів і двигунів.

Volkswagen також призупинив до 10 лютого спільне виробництво з Shanghai Automotive Group і First Automotive Works. Відновлення роботи буде залежати від подальшого розвитку ситуації з хворобою, йдеться в повідомленнях німецьких автоконцернів.

Тим часом Росія закриває кордон з Китаєм

Тим часом російська влада вирішила закрити кордон в Далекосхідному регіоні. Відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін. За його словами, поки в країні не зафіксовано жодного випадку захворювання.

МЗС Росії також призупинило оформлення електронних віз для громадян Китаю, які в'їжджають до Росії через прикордонні пункти пропуску на території Далекого Сходу і Калінінградської області, а також через повітряні, морські, автомобільні та пішохідні пункти пропуску на територіях Санкт-Петербурга і Ленінградської області. Раніше про закриття кордонів з Китаєм оголосили Монголія і Північна Корея.

Станом на 30 січня внаслідок коронавірусу в Китаї вже померло 170 людей. Загальна кількість підтверджених випадків зараження недугою у Китаї сягнула 7711. Також у країні зафіксовано 12 167 випадків поки не підтверджених підозр в інфікуванні.