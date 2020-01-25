 Німецькі автоконцерни припиняють виробництво в КНР через вірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.01.2020

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Новини

Німецькі автоконцерни припиняють виробництво в КНР через вірус

Через розповсюдження коронавірусу BMW і Volkswagen продовжують канікули на своїх заводах в Китаї до 10 лютого. Тим часом Росія закрила кордон з Китаєм.

BMW та Volkswagen призупиняють виробництво на своїх китайських заводах

BMW та Volkswagen призупиняють виробництво на своїх китайських заводах

Через розповсюдження в Китаї коронавірусу 2019-nCoV німецькі автоконцерни BMW і Volkswagen призупиняють виробництво на своїх заводах у цій країні. Як повідомив у четвер, 30 січня, представник BMW в Мюнхені, концерн продовжить на один тиждень - до 10 лютого - канікули з нагоди китайського Нового року на трьох заводах в мегаполісі Шеньян.

3 лютого роботу на підприємствах концерну відновлять лише офісні співробітники, які будуть працювати з дому. У Шеньяні розташована найбільша у світі філія BMW: тут працює близько 10 тисяч працівників, які щороку виробляють до півмільйона автомобілів і двигунів.

Volkswagen також призупинив до 10 лютого спільне виробництво з Shanghai Automotive Group і First Automotive Works. Відновлення роботи буде залежати від подальшого розвитку ситуації з хворобою, йдеться в повідомленнях німецьких автоконцернів.

Тим часом Росія закриває кордон з Китаєм

Тим часом російська влада вирішила закрити кордон в Далекосхідному регіоні. Відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін. За його словами, поки в країні не зафіксовано жодного випадку захворювання.

DW.COM

Кількість інфікованих коронавірусом у Німеччині зросла до чотирьох осіб. Усі вони працюють в одній компанії, а джерелом вірусу стала їхня китайська колега, яка приїхала до Німеччини на тренінг. (29.01.2020)

МЗС Росії також призупинило оформлення електронних віз для громадян Китаю, які в'їжджають до Росії через прикордонні пункти пропуску на території Далекого Сходу і Калінінградської області, а також через повітряні, морські, автомобільні та пішохідні пункти пропуску на територіях Санкт-Петербурга і Ленінградської області. Раніше про закриття кордонів з Китаєм оголосили Монголія і Північна Корея.

Станом на 30 січня внаслідок коронавірусу в Китаї вже померло 170 людей. Загальна кількість підтверджених випадків зараження недугою у Китаї сягнула 7711. Також у країні зафіксовано 12 167 випадків поки не підтверджених підозр в інфікуванні.

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