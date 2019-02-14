Німецькомовна "Вікіпедія": поза доступом на знак протесту

У четвер, 21 березня, користувачі мережі не можуть отримувати інформацію німецькомовної версії інтернет-енциклопедії "Вікіпедія". Вона відключена на знак протесту проти реформи авторського права у ЄС. Такий захід підтримує благодійне товариство Wikimedia. "Це дуже жорсткий захід, який ми вживаємо для того, щоб привернути увагу", - заявив керівник відділу політики та права Wikimedia Джон Вайцманн (John Weitzmann) в інтерв'ю радіо Bayern 2.

Вайцманн сподівається, що реформа авторського права у ЄС ще зазнає змін, оскільки у запропонованій формі вона може негативно вплинути на діяльність некомерційних інтернет-платформ на кшталт "Вікіпедія". Він наголосив, що до цього часу не відомо, чи передбачатимуть ся у європейському законодавстві винятки для таких ресурсів, як "Вікіпедія". Представник Wikimedia нарікає, що у майбутньому німецькомовний ресурс "Вікіпедії" може бути притягнутий до відповідальності за поширення на платформі користувачами світлин та відео без відповідного дозволу авторів.

Як відомо, внаслідок реформи авторського права в ЄС інтернет-платформи будуть зобов'язані видаляти інформацію, на поширення якої автори не надавали свого дозволу. Винятки наразі передбачені щодо товариств, які існують менше трьох років, річний оборот яких становить менше десяти мільйонів євро, а кількість користувачів - менше п'яти мільйонів на місяць.

Німецькомовна "Вікіпедія" охоплює близько 2,3 мільйона статей, якими користуються майже 30 мільйонів разів на день.