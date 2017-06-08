 Німецьким міністрам доведеться літати рейсовими літаками - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.03.2019

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Новини

Німецьким міністрам доведеться літати рейсовими літаками - ЗМІ

Більшість членів кабміну ФРН незабаром муситимуть користуватися комерційними рейсами через часті негаразди з урядовими лайнерами, пише Spiegel Online.

Урядовий літак ФРН Конрад Аденауер

Урядовий літак ФРН "Конрад Аденауер"

Більшість членів кабінету міністрів Німеччини незабаром будуть змушені здійснювати службові перельоти на звичайних рейсових літаках. Таку інформацію оприлюднило у п'ятницю, 8 березня, видання Spiegel Online з посиланням на документ міністерства оборони.

Повідомляється, що урядові повітряні лайнери тепер будуть надаватися лише кільком вищим державним чиновникам, серед яких федеральний президент, федеральна канцлерка, віце-канцлер і міністри закордонних і внутрішніх справ.

Представник ВПС Німеччини також повідомив, що після низки аварій і технічних проблем на урядових літаках канцлерку ФРН Анґелу Меркель (Angela Merkel) і федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) у службових польотах має супроводжувати запасний літак.

Нагадаємо, що у кінці лютого глава МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) не зміг вчасно вилетіти зі столиці Малі в зв'язку з несправністю урядового літака. У січні через негаразди з літаком відклали виліт Франка-Вальтера Штайнмаєра з Ефіопії. А Анґела Меркель пропустила відкриття саміту Великої двадцятки (G20) в Буенос-Айресі у листопаді 2018 року через технічні проблеми урядового літака.

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