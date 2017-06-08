Німецьким міністрам доведеться літати рейсовими літаками - ЗМІ

Більшість членів кабінету міністрів Німеччини незабаром будуть змушені здійснювати службові перельоти на звичайних рейсових літаках. Таку інформацію оприлюднило у п'ятницю, 8 березня, видання Spiegel Online з посиланням на документ міністерства оборони.

Повідомляється, що урядові повітряні лайнери тепер будуть надаватися лише кільком вищим державним чиновникам, серед яких федеральний президент, федеральна канцлерка, віце-канцлер і міністри закордонних і внутрішніх справ.

Представник ВПС Німеччини також повідомив, що після низки аварій і технічних проблем на урядових літаках канцлерку ФРН Анґелу Меркель (Angela Merkel) і федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) у службових польотах має супроводжувати запасний літак.

Нагадаємо, що у кінці лютого глава МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) не зміг вчасно вилетіти зі столиці Малі в зв'язку з несправністю урядового літака. У січні через негаразди з літаком відклали виліт Франка-Вальтера Штайнмаєра з Ефіопії. А Анґела Меркель пропустила відкриття саміту Великої двадцятки (G20) в Буенос-Айресі у листопаді 2018 року через технічні проблеми урядового літака.