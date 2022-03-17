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Німецький футбольний союз (DFB)

Німецький футбольний союз (DFB) контролює та керує розвитком футболу в Німеччині.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Німецький футбольний союз". Німецький футбольний союз (DFB) об'єднує 26 земельних та регіональних футбольних союзів Німеччини, яким, у свою чергу, належать понад 25 тисяч футбольних клубів. Штаб-квартира DFB розташована у Франкфурті-на-Майні. Німецький футбольний союз є найбільшим національним спортивним спеціалізованим об'єднанням у світі.

Новим футболістам з України в Німеччині дозволять грати з наступного сезону

Новим футболістам з України в Німеччині дозволять грати з наступного сезону 17.03.2022

Німецькі футбольні клуби через війну понадстроково укладатимуть контакти з гравцями з України та Росії, але гратимуть в турнірах вони вже з наступного сезону.
Німецький футбольний союз обшукали через підозри в ухиленні від сплати податків

Німецький футбольний союз обшукали через підозри в ухиленні від сплати податків 07.10.2020

Слідчі обшукали офіси як Німецького футбольного союзу, так і приватних помешканнях його членів у кількох землях ФРН. Організацію підозрюють в ухиленні від сплати податків.
Глава МВС Німеччини не проти відновлення ігор Бундесліги вже у травні

Глава МВС Німеччини не проти відновлення ігор Бундесліги вже у травні 03.05.2020

Очільник німецького МВС Горст Зеегофер підтримав ідею відновлення футбольних змагань вже у травні. Раніше із такою пропозицією виступила Німецька футбольна ліга.
Футбольний ЧС-2006: швейцарці псують німцям літню казку

Футбольний ЧС-2006: швейцарці псують німцям "літню казку" 09.03.2020

Чемпіонат світу з футболу 2006 року став для ФРН справжнім святом. Однак у "літньої казки" є темний бік. У Швейцарії починається процес у справі ексчиновників Німецького футбольного союзу, який звинувачують у шахрайстві.
Глава Німецького футбольного союзу подав у відставку через годинник від Суркіса

Глава Німецького футбольного союзу подав у відставку через годинник від Суркіса 02.04.2019

Через низку скандалів глава Німецького футбольного союзу Райнгард Ґріндель пішов зі своєї посади. Його звинувачують у приховуванні доходів та отриманні дорогого годинника від Григорія Суркіса.
Голова Німецького футбольного союзу відкинув звинувачення Езіла у расизмі

Голова Німецького футбольного союзу відкинув звинувачення Езіла у расизмі 26.07.2018

Очільник Німецького футбольного союзу Райнгард Ґріндель заявив, що боротьба з дискримінацією та солідарність є головними його принципами. Раніше німецький футболіст Месут Езіл звинуватив союз у расизмі.
Коментар: Німецький футбольний союз може лише програти

Коментар: Німецький футбольний союз може лише програти 25.07.2018

Ситуація навколо Месута Езіла кидає тінь на прагнення Німеччини отримати право на проведення в 2024 році Чемпіонату Європи з футболу. DFB втратить або обличчя, або перспективу на футбольну першість, вважає Йоша Вебер.

Німецький футбольний союз висловив підтримку Йоахіму Леву

Німецький футбольний союз висловив підтримку Йоахіму Леву 30.06.2018

Президіум Німецького футбольного союзу одноголосно висловив підтримку тренеру національної збірної ФРН Йоахіму Леву, незважаючи на виліт команди з групового раунду Чемпіонату світу з футболу.
Коментар: Головному тренерові збірної ФРН час у відставку

Коментар: Головному тренерові збірної ФРН час у відставку 28.06.2018

Успіх німецької збірної з футболу виявився лише тимчасовим. Відповідальність за невихід команди до плей-офф Чемпіонату світу несе її головний тренер Йоахім Лев, вважає оглядач DW Йоша Вебер.
У ФРН різко критикують заборону на в'їзд до РФ допінг-викривальнику Зеппельту

У ФРН різко критикують заборону на в'їзд до РФ допінг-викривальнику Зеппельту 12.05.2018

Заборона на в'їзд до Росії німецькому журналісту-викривальнику Гайо Зеппельту викликала різку критику німецьких спортивних функціонерів та політиків, котрі вимагають реакції з боку ФІФА.
Німеччина подала заявку на проведення футбольного Євро-2024

Німеччина подала заявку на проведення футбольного "Євро-2024" 24.04.2018

Німецький футбольний союз подав до УЄФА формальну заявку на проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2024 році. Єдиний конкурент ФРН у боротьбі за "Євро-2024" - Туреччина.
ФРН пообіцяла футболістам рекордні бонуси за перемогу на Чемпіонаті світу

ФРН пообіцяла футболістам рекордні бонуси за перемогу на Чемпіонаті світу 13.12.2017

Німецький футбольний союз обіцяє футболістам збірної ФРН небачені бонуси за перемогу на Чемпіонаті світу 2018 року. Дотепер лише дві країни двічі поспіль вигравали чемпіонат.
У німецькому футболі готові відмовитися від колективних покарань через дії ультрас

У німецькому футболі готові відмовитися від колективних покарань через дії ультрас 16.08.2017

Голова Німецького футбольного союзу пропонує відмовитися від практики накладання колективних покарань на команди через дії окремих вболівальників.
Ноєр став капітаном німецької футбольної збірної

Ноєр став капітаном німецької футбольної збірної 01.09.2016

Німецька національна збірна з футболу отримала нового капітана - ним став 30-річний воротар Мануель Ноєр.
Прокуратура Швейцарії веде провадження проти 4 членів оргкомітету ЧС-2006

Прокуратура Швейцарії веде провадження проти 4 членів оргкомітету ЧС-2006 01.09.2016

Справа ЧС-2006 набирає обертів у Швейцарії, під підозрою у кримінальному провадженні прокуратури - ключові колишні футбольні менеджери ФРН, у тому числі Франц Бекенбауер.
Йоахім Лев залишиться тренером німецької збірної до 2018 року

Йоахім Лев залишиться тренером німецької збірної до 2018 року 12.07.2016

Йоахім Лев обійматиме пост тренера бундестіму до 2018 року й очолюватиме збірну на Чемпіонаті світу, що відбудеться в Росії, як це передбачає чинний контракт, повідомив Німецький футбольний союз.
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