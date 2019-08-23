Німецький уряд ухвалив "кліматичний пакет"

Федеральний уряд Німеччини ухвалив у середу, 9 жовтня, так званий кліматичний пакет - програму заходів задля досягнення до 2030 року цілей у сфері захисту клімату. За словами міністерки охорони довкілля ФРН Свеньї Шульце (Svenja Schulze), тепер кожне з відомств матиме свої цілі, досягнення яких плануватиметься наперед та контролюватиметься. "Буде відомо, як ми рухатимемося вперед у наступні роки, але ніхто не буде перевантажений", - зазначила Шульце.

Тепер "кліматичний пакет" має затвердити Бундестаг.

Запропоновані у "кліматичному пакеті" заходи, в першу чергу, стосуються сфер енергетики, транспорту, будівництва та санації будівель, а також сільського господарства. Загалом Німеччина планує до 2030 року зменшити викиди парникових газів на 55 відсотків у порівнянні з 1990 роком. До середини століття ФРН хоче стати "кліматично нейтральною", повністю зупинивши викиди шкідливих для клімату парникових газів.

Ухвалення "кліматичного пакета" до останнього супроводжувалося численними суперечками серед урядовців та критикою з боку екологічних активістів. Ще у вересні під час погодження "кліматичного пакета" уряд вирішив спрямувати на заходи з захисту клімату 54 мільярди євро.

Нагадаємо, цього року в Німеччині ухвалені кілька важливих рішень у сфері захисту довкілля. 22 вересня Німеччина приєдналася до альянсу Powering Past Coal Alliance, учасники якого зобов'язалися припинити використання енергії з вугілля. На початку вересня міністерство довкілля підготувало законопроект, що планує заборонити у Німеччині пластикові пакети, щоправда, ця заборона не буде повною. З кінця 2023 року в Німеччині планують заборонити використання гліфосату, який завдає шкоди комахам. Також фермери зможуть ставити на своїх товарах маркування, яке вказуватиме, що з тваринами поводилися гуманно.