 Німецький уряд ухвалив ″кліматичний пакет″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Німецький уряд ухвалив "кліматичний пакет"

Уряд ФРН затвердив пакет заходів до 2030 року для захисту клімату. Зокрема, планується зменшити викиди парникових газів на 55 відсотків у порівнянні з 1990 роком.

Канцлерка Анґела Меркель під час підготовки кліматичного пакета (архівне фото)

Канцлерка Анґела Меркель під час підготовки "кліматичного пакета" (архівне фото)

Федеральний уряд Німеччини ухвалив у середу, 9 жовтня, так званий кліматичний пакет - програму заходів задля досягнення  до 2030 року цілей у сфері захисту клімату. За словами міністерки охорони довкілля ФРН Свеньї Шульце (Svenja Schulze), тепер кожне з відомств матиме свої цілі, досягнення яких плануватиметься наперед та контролюватиметься. "Буде відомо, як ми рухатимемося вперед у наступні роки, але ніхто не буде перевантажений", - зазначила Шульце.

DW.COM

Тепер "кліматичний пакет" має затвердити Бундестаг.

Запропоновані у "кліматичному пакеті" заходи, в першу чергу, стосуються сфер енергетики, транспорту, будівництва та санації будівель, а також сільського господарства. Загалом Німеччина планує до 2030 року зменшити викиди парникових газів на 55 відсотків у порівнянні з 1990 роком. До середини століття ФРН хоче стати "кліматично нейтральною", повністю зупинивши викиди шкідливих для клімату парникових газів.

Ухвалення "кліматичного пакета" до останнього супроводжувалося численними суперечками серед урядовців та критикою з боку екологічних активістів. Ще у вересні під час погодження "кліматичного пакета" уряд вирішив спрямувати на заходи з  захисту клімату 54 мільярди євро.

Нагадаємо, цього року в Німеччині ухвалені кілька важливих рішень у сфері захисту довкілля. 22 вересня Німеччина приєдналася до альянсу Powering Past Coal Alliance, учасники якого зобов'язалися припинити використання енергії з вугілля. На початку вересня міністерство довкілля підготувало законопроект, що планує заборонити у Німеччині пластикові пакети, щоправда, ця заборона не буде повною. З кінця 2023 року в Німеччині планують заборонити використання гліфосату, який завдає шкоди комахам. Також фермери зможуть ставити на своїх товарах маркування, яке вказуватиме, що з тваринами поводилися гуманно.

Дивитись відео 03:25

Рахуємо, скільки CO2 викидаємо щодня (23.08.2019)

Аудіо й відео до теми

Рахуємо, скільки CO2 викидаємо щодня (23.08.2019)  

Також за темою

UN-Klimagipfel New York | Angela Merkel, Bundeskanzlerin

Меркель: За захист клімату відповідають розвинені країни 23.09.2019

Канцлерка Анґела Меркель наголосила, що ФРН вдвічі збільшить виділення коштів на боротьбу зі змінами клімату у порівнянні з 2014 роком - з двох до чотирьох мільярдів євро.

Symbolbild Illegale Autorennen Deutschland

Довічне ув'язнення за ДТП: як у ФРН карають винуватців смертельних аварій 07.10.2019

Автомобіль може бути не лише засобом пересування, а й знаряддям вбивства. DW - про те, у яких випадках винуватців загибелі людей у ДТП в Німеччині судять за статтею "вбивство".

Berlin PK Klimakabinett der Bundesregierung

ФРН інвестує 54 мільярди євро у заходи із захисту клімату 20.09.2019

Уряд ФРН погодив план заходів із захисту клімату, на який буде виділено 54 мільярди євро. Обсяг шкідливих викидів планується значно скоротити, зокрема завдяки збільшенню цін на пальне та вартості авіаквитків.

Реклама

Докладно

Коментар: Трамп - без плану, в паніці, з параноєю

Трамп - без плану, в паніці, з параноєю

Виведення військ із Сирії дратує й республіканців, але Трампа це не обходить - попереду вибори, вважає Олівер Саллет.  

У 2018 році клієнти повернули німецьким онлайн-магазинам 20 мільйонів речей

Інтернет-торговці ФРН даремно утилізують мільйони речей

7,5 мільйона товарів, повернутих в інтернет-магазини, можна було використати на благодійництво, кажуть вчені-економісти.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  