 Німецький сатирик і автор скетча про Ердогана позивається до Меркель | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2019

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Новини

Німецький сатирик і автор скетча про Ердогана позивається до Меркель

Автор сатиричного вірша про турецького президента Ян Бемерманн домагається, аби Анґелі Меркель заборонили публічно повторювати негативну думку про його вірш.

Ян Бемерманн

Ян Бемерманн

Німецький журналіст і сатирик Ян Бемерманн (Jan Böhmermann) подав судовий позов проти канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) за її критичні зауваження про його вірш, що висміює президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Позов буде розглядатися 16 квітня в адміністративному суді Берліна, повідомив у вівторок, 2 квітня, представник суду, інформує агенція dpa. 

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Туреччина вимагає притягнути до відповідальності ведучого, який оприлюднив сатиричного вірша на турецького президента. Німецькі ЗМІ й сатирики виступають на захист медійника. (11.04.2016)

Cатирику вдалося стати героєм новин, визначити тему політичних дебатів та змусити Анґелу Меркель ухвалювати непросте політичне рішення. Що коїться? Кілька думок від шеф-редактора DW Александера Кудашеффа. (18.04.2016)

Німецька канцлерка Анґела Меркель визнала власною помилкою те, що назвала вірш німецького сатирика Яна Бемермана про турецького президента Реджепа Ердогана "свідомо образливим". (22.04.2016)

Позов проти відомства федерального канцлера складається з двох частин: у основній з них Ян Бемерманн домагається, щоб канцлерці заборонили публічно повторювати, що його вірш є "навмисно образливим". Якщо ця вимога буде відхилена, сатирик має намір в додатковому клопотанні наполягати на тому, щоб суд визнав протиправною оцінку, викладену від імені Меркель речником уряду ФРН Штеффеном Зайбертом (Steffen Seibert).

На думку представника суду, рішення за позовом Бемерманна ухвалять вже 16 квітня. На засіданні буде присутній адвокат канцлерки Петер Рауе (Peter Raue), сама Меркель на суд не прийде.

Скетч Яна Бемерманна про президента Туреччини з використанням жартів "нижче пояса" вийшов в ефірі сатиричної програми цифрового телеканалу ZDFneo у березні 2016 року. У відповідь Ердоган зажадав від влади ФРН притягти телеведучого до кримінальної відповідальності. Після телефонної розмови Меркель з турецьким прем'єром Ахметом Давутоглу, Зайберт повідомив, що канцлерка охарактеризувала вірш як "навмисно образливий". Пізніше Меркель назвала цей вислів "помилковим" і таким, що створює враження, наче в даному випадку має значення її особиста оцінка. За повідомленнями ЗМІ, Бемерманн ще у 2017 році заявив, що позиватиметься до Меркель.

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