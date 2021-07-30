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Після вибуху на хімзаводі в Леверкузені влада розслідує можливе забруднення житлових районів. Чому багато індустріальних парків у Німеччині розташовані поруч з великими містами і наскільки це небезпечно?
Внаслідок вибуху у хімічному парку в західнонімецькому Леверкузені загинула одна людина, ще чотирьох розшукують.
Вибух пролунав на одному з майданчиків хімічного парку, повідомляє компанія Currenta. 16 людей поранені, четверо з них мають тяжкі травми. П'ятьох співробітників парку розшукують. Причини вибуху з'ясовуються.
Компанія CureVac, у якої ЄС замовив 405 мільйонів доз вакцини, заручилася підтримкою фармацевтичного концерну Bayer. До союзу німецьких фірм може долучитися і Tesla.
Через пандемію багато німецьких компаній відмовляються від різдвяних вечірок. Однак невже не буде альтернатив? Porsche, Bayer, Hipp та інші великі фірми розповіли DW про свої плани.
Агрохімічний концерн Bayer попередньо домовився про позасудове врегулювання значної частини позовів у США щодо гербіциду Roundup. Угода обійдеться від восьми до дванадцяти мільярдів доларів, повідомив Bloomberg.
Суд у США визнав німецький концерн Bayer відповідальним за те, що вироблений його дочірнім підприємством Monsanto гербіцид викликав онкологічне захворювання в подружжя.
Власники акцій німецького агрохімічного концерну Bayer незадоволені роботою його керівництва через судові справи щодо шкідливих гербіцидів та падіння вартості акцій.
Компанія Monsanto програла чергову справу про отруєння гліфосатом і заплатить онкохворому 80,3 мільйона доларів. Рішення суду позначилося на акціях німецького концерну Bayer, котрий є власником Monsanto.
Їхні річні прибутки вимірюються мільйонами. Йдеться про топ-менеджерів найбільших німецьких компаній, які входять до списку фондового індексу DAX. У середньому торік вони отримували в 50 разів більше, ніж їхні підлеглі.
Німецький агрохімічний концерн Bayer відкрив насіннєвий завод у Житомирській області. Сума інвестицій в нього склала 200 мільйонів доларів.
Агрохімічний концерн Bayer остаточно завершив процедуру поглинання свого найбільшого дотеперішнього конкурента - американської компанії Monsanto. Вартість угоди склала 63 мільярди доларів.
Німецький агрохімічний концерн Bayer отримав дозвіл від Єврокомісії на придбання найбільшого дотеперішнього конкурента - американської компанії Monsanto. Умова - Bayer доведеться продати частину свого бізнесу.
Чи знали ви, що окулісти використовували кокаїн для місцевого наркозу, а героїн приймали як знеболювальне та ліки від кашлю?
Утворення найбільшого в світі біотехнологічного гіганта опинилося під загрозою. У Єврокомісії підозрюють, що злиття Monsanto і Bayer загрожує конкуренції.
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