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Німецький концерн Bayer

Вибух у Леверкузені: навіщо німцям хімзаводи поблизу міст

Вибух у Леверкузені: навіщо німцям хімзаводи поблизу міст 30.07.2021

Після вибуху на хімзаводі в Леверкузені влада розслідує можливе забруднення житлових районів. Чому багато індустріальних парків у Німеччині розташовані поруч з великими містами і наскільки це небезпечно?
Вибух у хімпарку в Леверкузені: одна людина загинула, 16 поранені

Вибух у хімпарку в Леверкузені: одна людина загинула, 16 поранені 27.07.2021

Внаслідок вибуху у хімічному парку в західнонімецькому Леверкузені загинула одна людина, ще чотирьох розшукують.
Вибух у хімпарку Леверкузена: понад десятеро поранених

Вибух у хімпарку Леверкузена: понад десятеро поранених 27.07.2021

Вибух пролунав на одному з майданчиків хімічного парку, повідомляє компанія Currenta. 16 людей поранені, четверо з них мають тяжкі травми. П'ятьох співробітників парку розшукують. Причини вибуху з'ясовуються.
Вакцина від коронавірусу: CureVac уклав альянс з Bayer

Вакцина від коронавірусу: CureVac уклав альянс з Bayer 08.01.2021

Компанія CureVac, у якої ЄС замовив 405 мільйонів доз вакцини, заручилася підтримкою фармацевтичного концерну Bayer. До союзу німецьких фірм може долучитися і Tesla.
Різдвяні корпоративи в Німеччині скасовуються?

Різдвяні корпоративи в Німеччині скасовуються? 20.10.2020

Через пандемію багато німецьких компаній відмовляються від різдвяних вечірок. Однак невже не буде альтернатив? Porsche, Bayer, Hipp та інші великі фірми розповіли DW про свої плани.

Компанія Bayer досягла згоди в більшості позовів у США щодо гліфосату - ЗМІ

Компанія Bayer досягла згоди в більшості позовів у США щодо гліфосату - ЗМІ 25.05.2020

Агрохімічний концерн Bayer попередньо домовився про позасудове врегулювання значної частини позовів у США щодо гербіциду Roundup. Угода обійдеться від восьми до дванадцяти мільярдів доларів, повідомив Bloomberg.
Концерн Bayer повинен сплатити 1,78 мільярда євро компенсації в США

Концерн Bayer повинен сплатити 1,78 мільярда євро компенсації в США 14.05.2019

Суд у США визнав німецький концерн Bayer відповідальним за те, що вироблений його дочірнім підприємством Monsanto гербіцид викликав онкологічне захворювання в подружжя.
Акціонери концерну Bayer висловили недовіру керівництву компанії

Акціонери концерну Bayer висловили недовіру керівництву компанії 27.04.2019

Власники акцій німецького агрохімічного концерну Bayer незадоволені роботою його керівництва через судові справи щодо шкідливих гербіцидів та падіння вартості акцій.
Суд зобов'язав компанію Monsanto виплатити онкохворому понад 80 мільйонів доларів

Суд зобов'язав компанію Monsanto виплатити онкохворому понад 80 мільйонів доларів 28.03.2019

Компанія Monsanto програла чергову справу про отруєння гліфосатом і заплатить онкохворому 80,3 мільйона доларів. Рішення суду позначилося на акціях німецького концерну Bayer, котрий є власником Monsanto.
Хто з німецьких топ-менеджерів заробляє найбільше? (фотогалерея)

Хто з німецьких топ-менеджерів заробляє найбільше? (фотогалерея) 17.12.2018

Їхні річні прибутки вимірюються мільйонами. Йдеться про топ-менеджерів найбільших німецьких компаній, які входять до списку фондового індексу DAX. У середньому торік вони отримували в 50 разів більше, ніж їхні підлеглі.
Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше 17.12.2018

Їхні річні прибутки вимірюються мільйонами. Йдеться про топ-менеджерів найбільших німецьких компаній, які входять до списку фондового індексу DAX. У середньому торік вони отримували в 50 разів більше, ніж їхні підлеглі.
Bayer вклав 200 мільйонів доларів у новий завод в Україні

Bayer вклав 200 мільйонів доларів у новий завод в Україні 05.09.2018

Німецький агрохімічний концерн Bayer відкрив насіннєвий завод у Житомирській області. Сума інвестицій в нього склала 200 мільйонів доларів.
Німецький гігант агрохіму Bayer завершив історичне поглинання Monsanto

Німецький гігант агрохіму Bayer завершив історичне поглинання Monsanto 07.06.2018

Агрохімічний концерн Bayer остаточно завершив процедуру поглинання свого найбільшого дотеперішнього конкурента - американської компанії Monsanto. Вартість угоди склала 63 мільярди доларів.
Угода гігантів: Єврокомісія дозволила німецькому Bayer поглинути Monsanto

Угода гігантів: Єврокомісія дозволила німецькому Bayer поглинути Monsanto 21.03.2018

Німецький агрохімічний концерн Bayer отримав дозвіл від Єврокомісії на придбання найбільшого дотеперішнього конкурента - американської компанії Monsanto. Умова - Bayer доведеться продати частину свого бізнесу.

Факти про наркотики, яких ви не знали (18.10.2017) 18.10.2017

Чи знали ви, що окулісти використовували кокаїн для місцевого наркозу, а героїн приймали як знеболювальне та ліки від кашлю?
ЄС почав антитрастове розслідування щодо злиття Monsanto і Bayer

ЄС почав антитрастове розслідування щодо злиття Monsanto і Bayer 22.08.2017

Утворення найбільшого в світі біотехнологічного гіганта опинилося під загрозою. У Єврокомісії підозрюють, що злиття Monsanto і Bayer загрожує конкуренції.

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