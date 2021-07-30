Німецький концерн Bayer

Вибух у Леверкузені: навіщо німцям хімзаводи поблизу міст

Після вибуху на хімзаводі в Леверкузені влада розслідує можливе забруднення житлових районів. Чому багато індустріальних парків у Німеччині розташовані поруч з великими містами і наскільки це небезпечно?