 Вибух у хімпарку в Леверкузені: одна людина загинула, 16 поранені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2021

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Вибух у хімпарку в Леверкузені: одна людина загинула, 16 поранені

Внаслідок вибуху у хімічному парку в західнонімецькому Леверкузені загинула одна людина, ще чотирьох розшукують.

Після вибуху у хімпарку в Леверкузені

Після вибуху у хімпарку в Леверкузені

Унаслідок вибуху на території хімічного парку в західнонімецькому Леверкузені, за попередніми даними, загинула одна людина. Про це вдень у вівторок, 27 липня, повідомив оператор парку, компанія Currenta. Повідомляється про 16 поранених, з яких четверо мають тяжкі травми. Ще чотирьох людей розшукують.

Вибух пролунав близько 10-ї ранку. За даними оператора хімпарку, внаслідок вибуху виникла пожежа на майданчику утилізації відходів. Близько опівдня Currenta повідомила, що пожежа локалізована.

На місці події перебувають поліцейські, пожежники і рятувальники. Причини вибуху з'ясовуються.

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Перші проби повітря - небезпека відсутня 

Як повідомила місцева поліція, через вибух закрили прилеглі до району автошляхи. Мешканців міста просять зачинити вікна, а тих, хто перебуває на вулиці поблизу хімпарку, просять зайти в приміщення.

На місці аварії також беруть проби повітря. Згідно з першими отриманими результатами, небезпеки для людей немає.

Індустріальний парк, де стався вибух, є найбільшим в Європі і має три місця дислокації - Леверкузен, Дормаген та Крефельд-Юрдінген. На його території розташовуються понад 70 фірм. Серед них свої потужності у хімпарку має і хіміко-фармацевтичний концерн Bayer. На базі його заводів і був відкритий цей хімічний парк.

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