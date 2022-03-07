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Німецька єдність

Входження НДР та Західного Берліна до складу ФРН 3 жовтня 1990 року.

Наприкінці 1980-х років лідери ФРН Гельмут Коль та СРСР Михайло Горбачов домовились відкрити нову главу у відносинах двох держав. Між НДР, ФРН, СРСР, а також іншими країнами-переможницями у Другій світовій війні - Великобританією, Францією та США - 12 вересня 1990 року у Москві був укладений Договір про остаточне врегулювання щодо Німеччини, який і став правовою підставою возз'єднання.

Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України (фотогалерея)

Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України (фотогалерея) 07.03.2022

Найвища церква в світі, найбільша антична міська брама, символ возз'єднання Німеччини - у синьо-жовтих барвах.

Анґела Меркель у День німецької єдності закликала до збереження демократії

Анґела Меркель у День німецької єдності закликала до збереження демократії 03.10.2021

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель у промові на урочистостях у День німецької єдності наголосила на важливості відстоювання здобутків демократії.

Кримська платформа: що думають про ініціативу Зеленського у Німеччині (відео)

Кримська платформа: що думають про ініціативу Зеленського у Німеччині (відео) 17.08.2021

Володимир Зеленський ініціював Кримську платформу для повернення анексованого Росією півострова. Це міжнародний формат для координації зусиль. Чи вірять у дієвість ініціативи у ФРН і які ризики для України?

Чому палає Греція і як запобігти лісовим пожежам? - Європа у фокусі (16.08.2021)

Чому палає Греція і як запобігти лісовим пожежам? - "Європа у фокусі" (16.08.2021) 16.08.2021

Греція: як запобігти масштабним лісовим пожежам. Ісландія: журналісти під прицілом через викриття корупції. Німеччина: втеча з НДР до ФРН через тунелі. Боснія і Герцеговина: чому дикі коні стали проблемою.
Стежка вздовж Берлінського муру - 160 кілометрів слідами холодної війни

Стежка вздовж Берлінського муру - 160 кілометрів слідами "холодної війни" 13.08.2021

13 серпня 2021-го виповнюється 60 років початку зведення Берлінського муру. Цей 160-кілометровий маршрут нагадує про часи, коли Берлін був розділений на дві частини.

Розділена столиця: 60 років спорудженню Берлінського муру

Розділена столиця: 60 років спорудженню Берлінського муру 13.08.2021

Після завершення Другої світової війни Берлін уже був розділеним містом, однак вільний рух людей тривав до 13 серпня 1961 року. Докладніше про історію спорудження Берлінського муру - у матеріалі DW.
Меркель назвала напад нацистської Німеччини на СРСР приводом для сорому

Меркель назвала напад нацистської Німеччини на СРСР приводом для сорому 19.06.2021

Напередодні 80-річчя з моменту вторгнення вермахту в СРСР канцлерка ФРН Анґела Меркель наголосила на відповідальності за злочини нацистської Німеччини.
Фонд Гельмута Коля створять попри заперечення вдови ексканцлера

Фонд Гельмута Коля створять попри заперечення вдови ексканцлера 07.05.2021

Фонд Гельмута Коля опрацьовуватиме спадщину колишнього канцлера Німеччини. У Бундестазі наголосили на важливості критичного осмислення доробку Коля.

За 30 років майже 4 мільйони німців переїхали зі сходу на захід ФРН

За 30 років майже 4 мільйони німців переїхали зі сходу на захід ФРН 28.03.2021

Головною причиною відтоку населення зі східних федеральних земель є менш сприятливі умови життя, вважає депутатка Бундестагу від "Лівої партії" Забіне Циммерман, яка є авторкою відповідного запиту до МВС Німеччини.
З вдячністю за мужні діяння: Меркель і Штайнмаєр привітали Горбачова з 90-річчям

З вдячністю за "мужні діяння": Меркель і Штайнмаєр привітали Горбачова з 90-річчям 02.03.2021

У надісланих привітаннях Анґела Меркель і Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосили на особистому внеску Михайла Горбачова в возз'єднання Німеччини та завершення "холодної війни".
У Німеччині святкують 30-річчя возз'єднання

У Німеччині святкують 30-річчя возз'єднання 03.10.2020

На головних урочистостях з нагоди свята у Потсдамі через пандемію COVID-19 були присутні тільки 230 гостей. Участь у заході взяли канцлерка ФРН Анґела Меркель і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Берлін до і після возз'єднання Німеччини (фотогалерея) 03.10.2020

Столиця Німеччини Берлін є водночас як символом поділу Німеччини після Другої світової війни, так і символом її возз'єднання у 1990 році. Фоторепортаж із Берліна - тоді й сьогодні.
Берлін до і після возз'єднання Німеччини

Берлін до і після возз'єднання Німеччини 03.10.2020

Столиця Німеччини Берлін є водночас як символом поділу Німеччини після Другої світової війни, так і символом її возз'єднання у 1990 році. Фоторепортаж із Берліна - тоді й сьогодні.
Берлінський мур у головах: чому Схід і Захід Німеччини досі не разом

Берлінський мур у головах: чому Схід і Захід Німеччини досі не разом 03.10.2020

"Частини одного цілого мають зростися докупи", - казав свого часу німецький канцлер Віллі Брандт про падіння Берлінського муру. А як возз'єднання Німеччини сьогодні оцінюють соціологи?
До Дня німецької єдності: моє дуже особисте возз'єднання

До Дня німецької єдності: моє дуже особисте возз'єднання 03.10.2020

Зі своїм чоловіком - східним німцем - я познайомилася у новорічну ніч 1989-90 років. Як східно-західне подружжя ми знайомилися з нашою об'єднаною країною з її менш красивих боків. Історія забобонів та сорому за земляків.
Масштаб урочистостей з нагоди річниці возз'єднання Німеччини обмежили

Масштаб урочистостей з нагоди річниці возз'єднання Німеччини обмежили 03.10.2020

Головні урочисті заходи з нагоди 30-річчя німецької єдності відбудуться в Потсдамі. Через пандемію COVID-19 кількість учасників не перевищуватиме 230 осіб.
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