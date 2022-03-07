Німецька єдність

Входження НДР та Західного Берліна до складу ФРН 3 жовтня 1990 року.

Наприкінці 1980-х років лідери ФРН Гельмут Коль та СРСР Михайло Горбачов домовились відкрити нову главу у відносинах двох держав. Між НДР, ФРН, СРСР, а також іншими країнами-переможницями у Другій світовій війні - Великобританією, Францією та США - 12 вересня 1990 року у Москві був укладений Договір про остаточне врегулювання щодо Німеччини, який і став правовою підставою возз'єднання.