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Німецька служба академічних обмінів (DAAD)

Берлін шкодує, що Мінськ вимагає припинити діяльність Ґете-Інституту в Білорусі

Берлін шкодує, що Мінськ вимагає припинити діяльність Ґете-Інституту в Білорусі 30.06.2021

Мінськ вимагає припинити діяльність німецьких інституцій - Ґете-Інституту та DAAD - у Білорусі. У Берліні шкодують про таке рішення і вважають, що це означатиме подальшу міжнародну ізоляцію країни.
Коронавірус і освіта: хто допоможе іноземним студентам у Німеччині?

Коронавірус і освіта: хто допоможе іноземним студентам у Німеччині? 05.05.2020

Під час пандемії COVID-19 деякі іноземні студенти в Німеччині опинилися у скрутному фінансовому становищі. DW попросила експерта прокоментувати дану ситуацію.
Як коронавірус позначився на німецьких стипендіях для українців

Як коронавірус позначився на німецьких стипендіях для українців 20.04.2020

Через пандемію коронавірусу німецькі стипендіальні фонди змушені працювати по-іншому. DW дізналася, чи будуть вони платити стипендії та на що розраховувати студентам з України.
Як отримати гроші на навчання в Німеччині

Як отримати гроші на навчання в Німеччині 09.01.2017

Щорічно DAAD видає тисячі стипендій для студентів, випусників і аспірантів. Як отримати підтримку від німецького фонду? Найважливіша інформація про програми та терміни в 2017 році - в пам'ятці DW.
Особисте і ділове життя у соцмережах: як їх вдається розділяти німцям?

Особисте і ділове життя у соцмережах: як їх вдається розділяти німцям? 28.09.2016

Конференції, мовні курси та стажування – привід не лише підвищити кваліфікацію, а й зібрати необхідні контакти. Та тисячі "френдів" у стрічці - не завжди плюс. DW з’ясовувала, з ким варто дружити у соціальних мережах.
Коли дорослішають німецькі студенти­?

Коли дорослішають німецькі студенти­? 22.09.2016

Тік-так, - час йде, летить чи тисне на людей? Коли дорослішають та відриваються німці? DW вирішила звірити це за "соціальним годинником".
Освіта в Німеччині для українських студентів: як отримати стипендію

Освіта в Німеччині для українських студентів: як отримати стипендію 29.10.2015

Варто поквапитись тому, хтось хоче вже наступного року вирушити на навчання до ФРН зі стипендією Німецької служби академічних обмінів (DAAD) у кишені. Інтерв'ю з представницею DAAD у Києві Ґізелою Ціммерманн.

Чим українців приваблює навчання за кордоном 26.02.2014

Майже 30 тисяч українців навчалося минулого року в європейських університетах. Такі дані наводить український Центр дослідження суспільства. Що спонукає молодих українців їхати по освіту за кордон?
Як отримати німецьку стипендію і двох професорів

Як отримати німецьку стипендію і двох професорів 13.02.2014

До 28 лютого можна подавати документи на стипендію імені Леонарда Ейлера, яку Німецька служба академічних обмінів DAAD надає студентам і аспірантам, що вивчають природничі та інженерні науки.
DAAD протестує проти скорочення стипендій іноземним студентам

DAAD протестує проти скорочення стипендій іноземним студентам 26.07.2013

Німецька служба академічних обмінів протестує проти намірів уряду ФРН скоротити фінансування стипендій іноземним студентам. Це може зіпсувати імідж Німеччини як міжнародного наукового осередку.
Як лектор DAAD заразився Україною

Як лектор DAAD заразився Україною 25.04.2013

Лектор Німецької служби академічних обмінів Мартин Ройтер допоміг харківським університетам налагодити тісні зв'язки з німецькими вишами. Як це йому вдалося, Ройтер розповів в інтерв’ю Deutsche Welle.
Боротьба за іноземних студентів

Боротьба за іноземних студентів 23.04.2013

Німецькі університети хочуть приваблювати більше іноземних студентів і міркують, що для цього треба зробити. Адже й інші країни полюють за талановитими головами.
Бременський університет - найкращий для іноземних студентів

Бременський університет - найкращий для іноземних студентів 14.12.2012

За експертними оцінками, в Німеччині найкраще приймає міжнародних студентів Бременський університет. Студенти з України розповідають про переваги навчання в UniBremen.
Навчання в Німеччині: українські студентки серед лідерів

Навчання в Німеччині: українські студентки серед лідерів 21.09.2012

Шанс поїхати на навчання до ФРН і залишитися там на роботу є високим. Один із шляхів - стипендія від Німецької служби академічних обмінів (DAAD). Серед українських студентів у Німеччині - переважно дівчата.
Ще більше іноземних студентів у німецьких університетах

Ще більше іноземних студентів у німецьких університетах 22.02.2012

Добра новина для тих, хто хоче навчатися у ФРН: Німецька академічна служба обмінів DAAD планує збільшити кількість стипендій для іноземних студентів і пожвавити міжнародний обмін.
Безкоштовне навчання за кордоном – міф чи реальність?

Безкоштовне навчання за кордоном – міф чи реальність? 20.02.2012

Навчання за кордоном для українських студентів є дуже привабливим. Сотні з них щороку намагаються вступити в європейські вищі навчальні заклади за різноманітними міжнародними студенськими програмами.
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