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Мінськ вимагає припинити діяльність німецьких інституцій - Ґете-Інституту та DAAD - у Білорусі. У Берліні шкодують про таке рішення і вважають, що це означатиме подальшу міжнародну ізоляцію країни.
Під час пандемії COVID-19 деякі іноземні студенти в Німеччині опинилися у скрутному фінансовому становищі. DW попросила експерта прокоментувати дану ситуацію.
Через пандемію коронавірусу німецькі стипендіальні фонди змушені працювати по-іншому. DW дізналася, чи будуть вони платити стипендії та на що розраховувати студентам з України.
Щорічно DAAD видає тисячі стипендій для студентів, випусників і аспірантів. Як отримати підтримку від німецького фонду? Найважливіша інформація про програми та терміни в 2017 році - в пам'ятці DW.
Конференції, мовні курси та стажування – привід не лише підвищити кваліфікацію, а й зібрати необхідні контакти. Та тисячі "френдів" у стрічці - не завжди плюс. DW з’ясовувала, з ким варто дружити у соціальних мережах.
Тік-так, - час йде, летить чи тисне на людей? Коли дорослішають та відриваються німці? DW вирішила звірити це за "соціальним годинником".
Варто поквапитись тому, хтось хоче вже наступного року вирушити на навчання до ФРН зі стипендією Німецької служби академічних обмінів (DAAD) у кишені. Інтерв'ю з представницею DAAD у Києві Ґізелою Ціммерманн.
Майже 30 тисяч українців навчалося минулого року в європейських університетах. Такі дані наводить український Центр дослідження суспільства. Що спонукає молодих українців їхати по освіту за кордон?
До 28 лютого можна подавати документи на стипендію імені Леонарда Ейлера, яку Німецька служба академічних обмінів DAAD надає студентам і аспірантам, що вивчають природничі та інженерні науки.
Німецька служба академічних обмінів протестує проти намірів уряду ФРН скоротити фінансування стипендій іноземним студентам. Це може зіпсувати імідж Німеччини як міжнародного наукового осередку.
Лектор Німецької служби академічних обмінів Мартин Ройтер допоміг харківським університетам налагодити тісні зв'язки з німецькими вишами. Як це йому вдалося, Ройтер розповів в інтерв’ю Deutsche Welle.
Німецькі університети хочуть приваблювати більше іноземних студентів і міркують, що для цього треба зробити. Адже й інші країни полюють за талановитими головами.
За експертними оцінками, в Німеччині найкраще приймає міжнародних студентів Бременський університет. Студенти з України розповідають про переваги навчання в UniBremen.
Шанс поїхати на навчання до ФРН і залишитися там на роботу є високим. Один із шляхів - стипендія від Німецької служби академічних обмінів (DAAD). Серед українських студентів у Німеччині - переважно дівчата.
Добра новина для тих, хто хоче навчатися у ФРН: Німецька академічна служба обмінів DAAD планує збільшити кількість стипендій для іноземних студентів і пожвавити міжнародний обмін.
Навчання за кордоном для українських студентів є дуже привабливим. Сотні з них щороку намагаються вступити в європейські вищі навчальні заклади за різноманітними міжнародними студенськими програмами.
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