Німецька служба академічних обмінів (DAAD)

Особисте і ділове життя у соцмережах: як їх вдається розділяти німцям?

Конференції, мовні курси та стажування – привід не лише підвищити кваліфікацію, а й зібрати необхідні контакти. Та тисячі "френдів" у стрічці - не завжди плюс. DW з’ясовувала, з ким варто дружити у соціальних мережах.