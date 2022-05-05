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Німецька мова

Німецька мова належить до германської групи мов, індоєвропейської мовної сім'ї.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Німецька мова". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чому дедалі більше німців вивчають українську мову

Чому дедалі більше німців вивчають українську мову 05.05.2022

У Німеччині 870 народних університетів - центрів додаткової освіти. Особливо популярні у них курси іноземних мов. Зараз у тренді й українська мова. DW поговорила із тими, хто почав її вивчати.
Стартап Jicki пропонує безкоштовні курси німецької та української мов

Стартап Jicki пропонує безкоштовні курси німецької та української мов 04.05.2022

Стартап із Фрайбурга пропонує курс німецької для українських біженців, а для тих, хто біженців приймає, - курс української. Подробиці - у статті DW.
Українською: найважливіша інформація про ФРН для дітей та дорослих

Українською: найважливіша інформація про ФРН для дітей та дорослих 22.03.2022

Від популярних мультфільмів та уроків німецької - до новин про Україну та порад з облаштування життя в Німеччині. Спеціально для біженців з України медіапортали у Німеччині започаткували проєкти українською мовою.

Новий безплатний курс німецької від DW - тепер і українською

Новий безплатний курс німецької від DW - тепер і українською 07.12.2021

Граючись, вивчити німецьку, ще й абсолютно безплатно - це можливо завдяки новому онлайн-курсу від DW. "Nicos Weg" доступний і для мобільних приладів - вчити німецьку мову можна навіть дорогою в університет чи на роботу!

Новий безкоштовний курс німецької від DW тепер й українською 07.12.2021

Граючись, вивчити німецьку, ще й абсолютно безкоштовно - це можливо завдяки новому онлайн-курсу від DW. Nicos Weg доступний і для мобільних приладів - вчити німецьку мову можна навіть дорогою в університет чи на роботу!
У ФРН визначилися зі словом 2021 року

У ФРН визначилися зі словом 2021 року 03.12.2021

У Німеччині словом 2021 року стало слово "хвилеріз", яким у німецькій мові зараз позначають заходи, що вживаються для боротьби з поширенням коронавірусу. На думку журі, це слово мало найбільший вплив.

Членкині в німецькій, або Як бути з гендерно-нейтральною мовою на уроках?

"Членкині" в німецькій, або Як бути з гендерно-нейтральною мовою на уроках? 02.09.2021

Фемінітиви і гендерно-нейтральні поняття дедалі частіше зустрічаються у німецькій мові. В іноземців вони викликають труднощі. Особливо, коли це стосується текстів німецькою. Як із цим бути?
Вивчаємо німецьку мову з Ґете-Інститутом - вже 70 років! (фотогалерея)

Вивчаємо німецьку мову з Ґете-Інститутом - вже 70 років! (фотогалерея) 09.08.2021

Вивчення німецької мови в Ґете-Інституті - це не просто навчання на курсах, але й шанс відкрити для себе Німеччину, ближче познайомитися з німцями і знайти друзів по всьому світу.
Вивчаємо німецьку мову з Ґете-Інститутом - вже 70 років!

Вивчаємо німецьку мову з Ґете-Інститутом - вже 70 років! 09.08.2021

Вивчення німецької мови в Ґете-Інституті - це не просто навчання на курсах, але й шанс відкрити для себе Німеччину, ближче познайомитися з німцями і знайти друзів по всьому світу.
Робота без знань німецької: які шанси в Німеччині?

Робота без знань німецької: які шанси в Німеччині? 29.07.2021

Англійська мова - найпоширеніша іноземна мова в Німеччині. Але чи легко знайти тут роботу іноземцю, який володіє тільки англійською? Є приводи для легкого оптимізму.
Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося (фотогалерея)

Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося (фотогалерея) 19.07.2021

Лише після того, як вода відступила, став зрозумілим масштаб трагедії. "Німецька мова майже не має слів, аби змалювати це спустошення", - сказала Анґела Меркель, відвідавши після повені долину річки Ар на заході ФРН.
Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося

Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося 19.07.2021

Лише після того, як вода відступила, став зрозумілим масштаб трагедії. "Німецька мова майже не має слів, аби змалювати це спустошення", - сказала Анґела Меркель, відвідавши після повені долину річки Ар на заході ФРН.
Гендерно нейтральна мова в Німеччині - Lufthansa не перша й не остання

Гендерно нейтральна мова в Німеччині - Lufthansa не перша й не остання 15.07.2021

Рішення Lufthansa звертатися до пасажирів гендерно нейтральною мовою відбиває вже давно наявний тренд у німецькому суспільстві. Але більшість населення досі скептична, критики є навіть там, де на них чекаєш найменше.
Локдаун став у Німеччині англіцизмом року

"Локдаун" став у Німеччині англіцизмом року 02.02.2021

Німецькі мовознавці визначилися із найпопулярнішим англіцизмом 2020 року. Ним виявилося слово "локдаун". Серед кандидатів були також "хоумофіс" і "суперспредер".
Марія і Йосип ще не спали разом. У Німеччині переписали Біблію сучасною мовою

"Марія і Йосип ще не спали разом". У Німеччині переписали Біблію сучасною мовою 27.01.2021

Теологи з пересторогою ставляться до модернізації Біблії. Попри це, німецький переклад Святого Письма з'явився і зрозумілою для покоління Z мовою.
Найунікальніший словник німецької мови - безкоштовно

Найунікальніший словник німецької мови - безкоштовно 08.01.2021

Вивчаєте німецьку мову? Тоді вам обов'язково стане в пригоді цей унікальний словник німецької мови! Розповідаємо про видання, що потрапило до Книги рекордів Гіннеса.
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