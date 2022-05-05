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Німецька мова належить до германської групи мов, індоєвропейської мовної сім'ї.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Німецька мова". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Лише після того, як вода відступила, став зрозумілим масштаб трагедії. "Німецька мова майже не має слів, аби змалювати це спустошення", - сказала Анґела Меркель, відвідавши після повені долину річки Ар на заході ФРН.