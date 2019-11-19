Німецька мова в часи соцмереж і месенджерів - чи загрожує їй зубожіння?

Про особливу складність німецької мови говорив ще Марк Твен. Американський письменник був переконаний, що англійську мову можна вивчити за 30 годин, французьку - за 30 днів, а от для німецької й 30 років життя не вистачить. Напівжартома він навіть пропонував оголосити німецьку мертвою мовою (оскільки лише в мертвих є час для її цілковитого опанування) або принаймні суттєво спростити її.

І от через більш ніж сто років слова Твена неначе були почуті, на превеликий жаль не лише германістів. Ще десять років тому дві третини опитаних німців висловили думку, що німецька мова стрімко погіршується. Серед причин називалися спілкування в інтернеті, те, що люди читають менше книжок, а також популярність англіцизмів та молодіжний сленг.

Деякі експерти навіть заговорили про поступовий занепад німецької мови. Так, 2012 року тодішній голова Ради з орфографії Ганс Цеетмаєр (Hans Zehetmair) критикував особливо молоде покоління і вказував на дуже обмежений запас слів у СМС та Twitter: "Німецька мова в соцмережах біднішає й перетворюється на вторинну сировину. Її скорочують, спрощують і знову пережовують без жодної креативності".

Із німецькою не все так погано

У Товаристві німецької мови (Gesellschaft für deutsche Sprache) з таким песимістичним сценарієм вимирання мови не погоджуються. "Наша мова не вмирає, вона постійно змінюється - хоча б тому, що світ змінюється небаченими досі масштабами й темпами, - каже його керівниця Андреа-Ева Евельс (Andrea-Eva Ewels) в інтерв'ю DW. - Ми ж більше не говоримо мовою, котрою спілкувались у VI столітті чи в Середньовіччі". На її думку, мова повинна підлаштовуватися під нові життєві реалії, щоб вона могла бути засобом для рефлексії та комунікації.

Тому й мову у WhatsApp і Twitter вона не вважає бідною. Спрощена граматика, сказати найголовніше, використовуючи мінімум слів, - усе це не є чимось новим. Сьогодні ми беремо до рук смартфон, раніше люди відправляли телеграми й теж висловлювалися украй стисло.

Очільниця Товариства німецької мови Андреа-Ева Евельс

Німецька мова й нові тенденції

Критику у зв'язку з молодіжним сленгом Андреа-Ева Евельс теж не поділяє. З точки зору мовознавства, нема підтвердження того, що молодіжна мова погіршує німецьку мову. У молодих людей завжди була своя мова, якою вони спілкуються між собою. Для неї характерна креативність, спонтанність, прямота і гнучкість. "Для підлітків сленг - можливість відмежуватися від дорослих, це вільний простір для мовних експериментів і розкутого спілкування", - зауважують експерти з Товариства німецької мови.

До того, що у школах та університетах б'ють на сполох з приводу орфографічних та граматичних помилок, вона ставиться спокійно. Упродовж десятиліть Товариство німецької мови отримує скарги від учителів. Але спрощення і зміну граматичних форм Андреа-Ева Евельс вважає природнім розвитком. "Мовні перетворення завжди призводять до спрощення структури мови. Граматичні функції, які вичерпали себе і злилися з іншими функціями, поступово виходять з обігу".

Англіцизми в німецькій мові

Мовознавець з Кельнського університету Аріа Адлі (Aria Adli) дотримується схожої думки. "Якщо батьки скаржаться на те, що діти не володіють німецькою мовою, можна повернути це інакше і сказати, що доросле покоління не навчилося новому і не здатне говорити сучасною мовою", - іронізує філолог.

До нових мовних феноменів у німецькомовному просторі можна зарахувати, наприклад, "I bims" - так підлітки скорочують фразу "Ich bin" або "Ich bin's" ("Це я"). 2017-го в Німеччині й Австрії таке скорочення назвали "Молодіжним словом року". Іронія в тому, що цю фразу штучно створили для того, аби висміяти сучасну мову молоді, але вона прижилася і стала популярною не тільки серед підлітків.

Чужі слова в німецькій мові

Ремствування щодо збідніння німецької мови мають довгу традицію. У 1852 році німецький філософ Артур Шопенгауер (Arthur Schopenhauer) скаржився на "методичне спотворення мови".

Через забруднення німецької мови словами, запозиченими з інших мов, раніше теж виходили на барикади. Так, у XVII столітті, коли у вищих колах суспільства в Європі була поширена французька, кілька аристократів у Веймарі заснували свій гурток, виступивши проти чужих, іноземних слів і за використання літературної німецької мови як в усному спілкуванні, так і на письмі та у творчості.

І зараз - через чотири століття - у Німеччині є прихильники мовного пуризму: Об'єднання німецької мови (Verein der deutschen Sprache) відчайдушно бореться з англіцизмами й вимагає надати німецькій мові в Основному законі країни статус державної.