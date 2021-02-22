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Німецька кухня

Традиції та особливості німецької кухні.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Німецька кухня". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Особливості німецької кухні: що їдять німці (відео)

Особливості німецької кухні: що їдять німці (відео) 22.02.2021

Що німці їдять на сніданок, обід, вечерю, а чим перекушують? Чим особливий німецький десерт? Які овочі і фрукти в ФРН найпопулярніші? Чи багато людей користуютсья фастфудами? З'ясовувала репортерка DW Рейчел Стюарт.

Особливості німецької кухні: головні страви німців (17.02.2021)

Особливості німецької кухні: головні страви німців (17.02.2021) 17.02.2021

Що німці їдять на сніданок, обід, вечерю, а чим перекушують? Чим особливий німецький десерт? Які у ФРН найпопулярніші овочі і фрукти? Чи багато людей користуються фастфудами? І взагалі - що вирізняє німецьку кухню, з'ясовувала репортерка DW Рейчел Стюарт.

Улюблені овочі німців (фотогалерея)

Улюблені овочі німців (фотогалерея) 13.11.2020

Савойська капуста, кольрабі чи корінь пертрушки - для німців це цілком звичайні овочі, а для багатьох іноземців - екзотика. Розповідаємо про деякі з них.
Улюблені овочі німців

Улюблені овочі німців 13.11.2020

Савойська капуста, кольрабі чи корінь петрушки - для німців це цілком звичайні овочі, а для багатьох іноземців - екзотика. Розповідаємо про деякі з них.
Чому в Німеччині дешеве м'ясо?

Чому в Німеччині дешеве м'ясо? 19.08.2019

У Німеччині зростає кількість вегетаріанців, і німці дедалі менше їдять ковбасу й сосиски. Тим не менш, виробництво м'яса збільшується, а ціна на нього надзвичайно низька. За рахунок чого це відбувається?
10 улюблених напоїв із Німеччини з дивними назвами

10 улюблених напоїв із Німеччини з дивними назвами 14.03.2019

На порозі - весна. А значить не за горами час смакувати різні напої просто неба, зокрема в пивних садах, які так полюбляють німці. У нашій фотогалереї - десять улюблених напоїв німців, які складно знайти в інших країнах.
10 німецьких супів, які зігріють вас взимку (фотогалерея)

10 німецьких супів, які зігріють вас взимку (фотогалерея) 04.12.2018

Німці - майстри з приготування супів. У кожному регіоні Німеччини можна знайти свої варіації рецептів на будь-яким смак. Особливо смачними вони є в холодну добу року.
10 німецьких супів, деякі з яких зігріють вас взимку

10 німецьких супів, деякі з яких зігріють вас взимку 04.12.2018

Німці - майстри з приготування супів. У кожному регіоні Німеччини можна знайти свої варіації рецептів на будь-яким смак. Особливо смачними вони є в холодну добу року.
Незвичні кулінарні вподобання німців (фотогалерея)

Незвичні кулінарні вподобання німців (фотогалерея) 18.09.2018

Кулінарними експериментаторами німців назвати важко. Однак деякі регіональні страви викликають скептичні погляди туристів, мовляв: це дійсно можна їсти?
Незвичні кулінарні вподобання німців

Незвичні кулінарні вподобання німців 18.09.2018

Кулінарними експериментаторами німців назвати важко. Однак деякі регіональні страви викликають скептичні погляди туристів, мовляв: це дійсно можна їсти?

Від "Холодного пса" до "Бідного лицаря" - курйозні назви типово німецьких страв (фотогалерея) 29.06.2018

Що спільного у словосполученнях "фальшивий заєць" чи "бідний лицар"? І те, й інше - назви традиційних німецьких страв. Багато наїдків німецької кухні присмачені ще й народним гумором. Вашій увазі - найцікавіші з них.

Від Холодного пса до Бідного лицаря - курйозні назви типово німецьких страв

Від "Холодного пса" до "Бідного лицаря" - курйозні назви типово німецьких страв 29.06.2018

Що спільного у словосполученнях "фальшивий заєць" чи "бідний лицар"? І те, й інше - назви традиційних німецьких страв. Багато наїдків німецької кухні присмачені ще й народним гумором. Вашій увазі - найцікавіші з них.

Зі смаком пива і сосисок: неймовірне німецьке морозиво

Зі смаком пива і сосисок: неймовірне німецьке морозиво 21.08.2017

Фісташковими або навіть сирними сортами морозива сьогодні нікого не здивуєш. Однак ці смаки можуть приголомшити навіть найдосвідченіших гурманів.
Чому кращого кухаря Німеччини не пускають на кухню

Чому кращого кухаря Німеччини не пускають на кухню 27.07.2017

Власник цього ресторану і його шеф-кухар разом досягли приголомшливих успіхів: ресторан отримав три зірки Michelin. Однак нині господар заборонив зоряному кухареві з'являтися на кухні.
Найкращі ресторани Німеччини

Найкращі ресторани Німеччини 18.12.2015

У новому "Червоному гіді", як ще називають ресторанний путівник Michelin, побільшало німецьких ресторанів.
Смачні сувеніри з Німеччини

Смачні сувеніри з Німеччини 18.12.2015

Чи чули ви що-небудь про гольштейнський тільзітер, еббельвойн чи пумпернікель? Ці та інші регіональні делікатеси з Німеччини - в культурно-туристичній добірці DW.
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