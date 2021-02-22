Німецька кухня

10 улюблених напоїв із Німеччини з дивними назвами

На порозі - весна. А значить не за горами час смакувати різні напої просто неба, зокрема в пивних садах, які так полюбляють німці. У нашій фотогалереї - десять улюблених напоїв німців, які складно знайти в інших країнах.