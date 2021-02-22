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Традиції та особливості німецької кухні.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Німецька кухня". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Що німці їдять на сніданок, обід, вечерю, а чим перекушують? Чим особливий німецький десерт? Які у ФРН найпопулярніші овочі і фрукти? Чи багато людей користуються фастфудами? І взагалі - що вирізняє німецьку кухню, з'ясовувала репортерка DW Рейчел Стюарт.
Що спільного у словосполученнях "фальшивий заєць" чи "бідний лицар"? І те, й інше - назви традиційних німецьких страв. Багато наїдків німецької кухні присмачені ще й народним гумором. Вашій увазі - найцікавіші з них.
Що спільного у словосполученнях "фальшивий заєць" чи "бідний лицар"? І те, й інше - назви традиційних німецьких страв. Багато наїдків німецької кухні присмачені ще й народним гумором. Вашій увазі - найцікавіші з них.