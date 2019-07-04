 Німецька журналістка: ″Путін не віддасть того, що вже забрав″ | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 08.07.2019

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Європа

Німецька журналістка: "Путін не віддасть того, що вже забрав"

Ім'я та обличчя Ґоліне Атай знайомі мільйонам німецьких телеглядачів. Відому журналістку справедливо вважають експерткою з питань України і Росії. Ґоліне Атай - в інтерв'ю DW.

Ґоліне Атай під час зйомок у руїнах Донецького аерпорту в 2016 році

Ґоліне Атай під час зйомок у руїнах Донецького аерпорту в 2016 році

П'ять років - з 2013 по 2018 роки - Ґоліне Атай (Golineh Atai) пропрацювала в Москві кореспонденткою ARD, першого каналу німецького телебачення. Вона народилася в Ірані та виросла в Німеччині, знімала в Москві і в російській провінції, в Києві та на сході України. Атай здобула за свою роботу безліч нагород і в 2015 році була визнана журналісткою року в Німеччині. Зараз у видавництві Rowohlt вийшла її книжка, що миттєво стала бестселером. У її центрі - події в Росії, безпосереднім учасником яких була Ґоліне Атай і про які вона розповідала німецьким телеглядачам, сьогоднішні політичні реалії. Дуже критична книга називається промовисто: "Правда - це ворог". DW поспілкувалася з авторкою.

DW: Ті п'ять років, які Ви пропрацювали в Москві, були часом разючих змін в Росії. 2014 рік - рік анексії Криму, початку війни у Східній Україні, початку більш жорсткої зовнішньої політики - Ви навіть називаєте початком нової ери. Чи стала ця "нова ера" шоком для Вас, чи Ви цього очікували?

Ґоліне Атай: Ознаки змін були помітні вже в 2012-2013 роках: масивний наступ на громадянське суспільство, обмеження свобод, дії поліції проти учасників протестів, загрози офіційних представників влади, затримання, дезінформаційна пропагандистська кампанія в державних ЗМІ...  Ще тоді я вперше побачила, як було організоване святкування 9-го травня, і меседж цієї хореографії справив на мене відповідне враження. 9-е травня, офіційно "День перемоги" над нацистською Німеччиною, інсценований з великими витратами сил і засобів, виглядав для мене як "День війни". Демонстрація сили і бездумні популістські гасла "Можемо повторити!" і "На Берлін!" свідчать, що йдеться не про те, щоб відвернути війну, уникнути повторення її жахів. Замість цього, особливо починаючи з 2014 року, ми бачимо реваншистську позу: мовляв, війна - це добра справа! Загалом тривожні знаки були. Але те, з якою швидкістю, з якою силою все це повернулося, виявилося, звичайно, і для мене несподіваним.

Книжка Ґоліне Атай Правда - це ворог швидко стала бестселером в Німеччині

Книжка Ґоліне Атай "Правда - це ворог" швидко стала бестселером в Німеччині

В одному з Ваших останніх телесюжетів з Москви йшлось про людей, які виїжджають з Росії. Це дуже різні люди: політичні активісти, журналісти, підприємці, молода інтелігенція. Як Ви вважаєте, вони їдуть з надією, що в більш-менш визначеному майбутньому щось зміниться?

Мені здається, що люди, яких я знаю, залишали Росію без надії на те, що там щось суттєво зміниться в найближчому майбутньому. Деякі їдуть не так далеко, скажімо, в прибалтійські країни, щоб частіше бувати в Росії. Але духовно російська влада їм чужа. Для людей політично активних, для журналістів, безумовно, важливий фактор безпеки. За час правління Путіна було вбито майже три десятки журналістів, я вже не кажу про інші форми залякування. Однак більшість керується іншими мотивами. Люди хочуть надійного, міцного майбутнього для себе, майбутнього, в якому можна було б себе реалізувати, де правила гри визначені і зрозумілі, де їх дотримуються всі, де власність захищена, де можна спокійно робити свою справу і опікуватися своїм бізнесом. Все це відіграє дуже важливу роль.

Ви багато цитуєте в своїй книжці академіка Сахарова. Він жив за інших часів, за іншої політичної системи. Ви вважаєте, що він знову актуальний?

Скажімо так: зберігся тип людини, що виросла, сформована за радянських часів. Тридцять років тому революції духу, кардинального перевороту в світогляді, поглядах, переконаннях, способі мислення в Росії не відбулося. Усе те саме, як і раніше, передається від покоління до покоління. 25-30 років тому не вийшло критично переосмислити свою історію, по-новому поглянути на своє минуле. Старше і середнє покоління багато в чому і мислить по-старому. У них залишилося - або повертається - старе ставлення до фактів: це нам не потрібно, не кажіть про це. Факти ролі не відіграють, наша правда від них не залежить. І ми навіть пишаємося тим, що факти не важливі, нам добре з дезінформацією, вона легітимізує нашу політичну систему. Зовсім молоде покоління, яке виросло вже за Путіна, звичайно, інше. Його відрізняє, крім усього іншого, амбівалентність. З одного боку, я патріот (патріотка), люблю Росію, але з іншого - бачу, що на Заході краще, що там більше можливостей і для мене особисто. З одного боку, я б хотів (або хотіла) жити в Росії, але з іншого: там нічого суттєво не змінюється. Як піде розвиток цього молодого покоління далі - ось що цікаво.

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Коли вона розпочала роботу у Москві, журналістка WDR та АRD Ґоліне Атай не уявляла, що їй доведеться висвітлювати війну. Згодом за непересічні репортажі про конфлікт на Донбасі вона стала "Журналісткою року". (23.02.2015)

Журналісти, які висвітлюють українську кризу в провідних німецьких ЗМІ, скаржаться на тиск з боку деяких читачів і колег, який ті чинять під впливом пропаганди Кремля. (01.04.2015)

Ваша книжка дуже критична не тільки щодо Путіна і його політики, але і щодо Німеччини. Два основні чинники, що визначають німецько-російські відносини, - це, як Ви пишете, страх і провина. Не надто вдалі передумови для міцних відносин...

Часом створюється враження, що німецька зовнішня політика, як і раніше, виходить тут з пріоритетів 1970-х років. Але хіба можна порівнювати Радянський Союз того часу з сьогоднішньою Росією? Багато в чому не можна. Зокрема, радянська зовнішня політика, боюся, була навіть більш передбачуваною, ніж сьогоднішня політика Росії. Зараз, наприклад, багато перекладається на якісь приватні фірми, вірні Кремлю і людям з оточення Путіна, на військові агентства, на нібито місцевих сепаратистів тощо. Це фактор, який важко піддається контролю, в тому числі контролю Кремля. У будь-якому разі я думаю, що центральна концепція "русского мира" працюватиме і в найближчому майбутньому. Путін не віддасть того, що вже забрав: Крим, частина Східної України. Адже на Донбасі жодного миру немає. Зараз знову більш інтенсивними стали бойові дії, стало більше вбитих і поранених. Це фронт. І коли я звідти робила репортажі (2014-2016 роки. - Ред.), там стріляли, і зараз там стріляють.

Як Ви вважаєте, що повинно змінитися в політиці Німеччини щодо Росії?

Я не політикиня, яка висуває політичні вимоги, я журналістка. Тому якщо говорити про те, що я хотіла б змінити в Німеччині, то я побажала б, щоб німецька громадськість з великою увагою і більшою серйозністю цікавилася висвітленням подій, що відбуваються в Росії, Україні, інших країнах Східної Європи, а не тільки передусім тим, що відбувається на Заході, в ЄС і США. Зрозуміти, що Україна - це не Росія, повинні не тільки в Росії. І деяким німцям час, нарешті, це усвідомити. Стара політична карта світу з "однією шостою суходолу" все ще сидить в головах. Тим часом, Україна давно вже - суверенна держава, що відокремилася від Москви і юридично, і духовно. Певну роль в стійкості такого роду мислення в Німеччині відіграє, звичайно, її історична відповідальність за мільйони жертв Другої світової війни. Але не можна ж некритичність стосовно політичної системи Росії та її сьогоднішніх суспільних реалій завжди пояснювати цим аргументом! Саме навпаки: історична відповідальність німців (до речі, не тільки перед Росією, але і перед народами інших сьогодні незалежних республік колишнього СРСР) повинна змушувати нас особливо критично ставитися до політики реваншизму, від кого б вона не виходила.

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