 Німецька експертка: ″Північний потік-2″ нам не потрібен | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.10.2019

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Новини

Німецька експертка: "Північний потік-2" нам не потрібен

Газопровід "Північний потік-2" не потрібен ЄС та ФРН, вважає експертка Німецького інституту економічних досліджень Клаудіа Кемферт. На її думку, він дуже дорогий і міцно прив'язує ФРН і ЄС до епохи викопного палива.

Будівництво газопроводу Північний потік-2

Будівництво газопроводу "Північний потік-2"

Експертка Німецького інституту економічних досліджень Клаудіа Кемферт (Claudia Kemfert) назвала схвалення Данією будівництва частини газопроводу "Північний потік-2" на своїй території "не обов'язково гарною новиною для Європи або Німеччини".

Експертка Німецького інституту економічних досліджень Клаудіа Кемферт

Експертка Німецького інституту економічних досліджень Клаудіа Кемферт

"Це гарна новина для операторів Nordstream ("Північний потік". - Ред.), які хочуть добудувати цей газопровід і нарешті поставляти газ. Це не обов'язково гарна новина для Європи або Німеччини, тому що цей газопровід нам не потрібен. Це дуже дорогий газопровід, який міцно прив'язує нас до епохи викопного палива, якої ми, власне, більше не хочемо", - заявила Кемферт в інтерв'ю DW у четвер, 31 жовтня.

За її словами, Німеччина прагне переходу на відновлювальні джерела енергії. Утім, "труба будується і життя триває".

Для України, на думку експертки, будівництво "Північного потоку-2" може лише означати, що переговори щодо транзиту газу ще більше ускладняться. "Росія явно зацікавлена використовувати цей газопровід для транспортування газу, але в майбутньому має намір все менше користуватися українською газотранспортною системою. Її, власне, саме для того і будують, щоб обійти Україну", - вважає Клаудіа Кемферт.

DW.COM

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Данія схвалила будівництво "Північного потоку-2"

Напередодні Данія останньою схвалила будівництво другого газопроводу дном Балтійського моря. Газогоном "Північний потік-2" планується поставляти російський газ до Європи. Його будівництво, за планами "Газпрому", мало завершитися до кінця 2019 року, проте реалізація проєкту затягувалась через відсутність дозволу влади в Копенгагені на прокладення газопроводу у територіальних води королівства.

Проєкт Nord Stream 2 реалізується низкою російських і європейських компаній, труба повинна бути прокладена Балтійським морем паралельно з уже існуючим "Північним потоком". Більшість країн, у територіальних водах яких проходитиме "Північний потік-2" (Фінляндія, Швеція, Німеччина), раніше вже надали дозволи на його прокладення. 

Загальна протяжність газопроводу "Північний потік-2" складає 1230 кілометрів, з них в німецьких територіальних водах пролягають 58. 

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