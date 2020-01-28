Нідерланди відмовилися передати Росії справу щодо катастрофи MH17

Нідерланди відмовили Росії у передачі справи про причетність трьох громадян Росії до катастрофи рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines над Донбасом у 2014 році. Про це повідомив міністр юстиції Нідерландів Фердінанд Грапперхаус в листі до парламенту країни, інформує Reuters у четвер, 13 лютого.

За даними міністра, до його відомства 17 жовтня 2019 року надійшов лист, у якому РФ просила розглянути питання про передачу кримінального провадження. "Міністерство юстиції та безпеки відповіло, що передача нідерландською владою кримінального провадження стосовно трьох російських підозрюваних не є варіантом і не була взята до уваги", - заявив Грапперхаус у листі.

Він також наголосив, що суд над підозрюваними важливий для встановлення істини та справедливості. "Уряд повністю впевнений у незалежності та якості нідерландського правосуддя", - пояснив міністр. Слідство вважає, що троє російських громадян і один громадянин України, причетні до катастрофи MH17, переховуються на території Росії.

Нагадаємо, літак Boeing, що летів із Амстердама до Куала-Лумпура рейсом MH17, був збитий 17 липня 2014 року в небі над Донбасом. На борту перебували 298 людей, усі загинули. Пізніше стало відомо, що лайнер був збитий з непідконтрольної уряду України території ракетою із завезеного з Росії комплексу "Бук".

19 червня 2019 року прокуратура Нідерландів оприлюднила імена чотирьох підозрюваних, які постануть перед судом за причетність до збиття літака МН17. Йдеться про росіян Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського, Олега Пулатова, а також про громадянина України Леоніда Харченка. Суд розпочнеться 9 березня в судовому комплексі Схіпхол незалежно від того, будуть на процесі чи ні самі підозрювані або їхні представники.