Нюрнберзький процес - судовий процес, під час якого засудили керівництво нацистської Німеччини. Процес відбувався в Нюрнбергу з 20 листопада 1945 року до 1 жовтня 1946 року.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають запиту "Нюрнберзький процес". Нюрнберзький процес проти головних воєнних злочинців відбувався перед Міжнародним військовим трибуналом. 1 жовтня 1946 року 12 з 22 обвинувачених засудили до страти через повішання, семеро мали відсидіти строк у в'язниці для воєнних злочинців у берлінському районі Шпандау, трьох виправдали. Під час процесу надали 2630 документів та допитали 270 свідків. Хід процесу було записано на 27 тисячах метрів магнітофонної плівки та на 7 тисячах платівок.