Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Нюрнберзький процес

Нюрнберзький процес - судовий процес, під час якого засудили керівництво нацистської Німеччини. Процес відбувався в Нюрнбергу з 20 листопада 1945 року до 1 жовтня 1946 року.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають запиту "Нюрнберзький процес". Нюрнберзький процес проти головних воєнних злочинців відбувався перед Міжнародним військовим трибуналом. 1 жовтня 1946 року 12 з 22 обвинувачених засудили до страти через повішання, семеро мали відсидіти строк у в'язниці для воєнних злочинців у берлінському районі Шпандау, трьох виправдали. Під час процесу надали 2630 документів та допитали 270 свідків. Хід процесу було записано на 27 тисячах метрів магнітофонної плівки та на 7 тисячах платівок.

Президент Німеччини закликав пам'ятати злочини нацистів в Україні

Президент Німеччини закликав пам'ятати злочини нацистів в Україні 06.10.2021

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр вказав на білі плями у пам'яті німців про злочини в України, про які необхідно пам'ятати.
Так страчували головних нацистських злочинців

Так страчували головних нацистських злочинців 07.06.2021

70 років тому, 7 червня 1951 року, в Ландсберзькій в'язниці було страчено останніх нацистських злочинців, засуджених на Нюрнберзьких процесах. Перші страти відбулися 1946 року - в Нюрнберзі.
Як судили головних нацистських злочинців

Як судили головних нацистських злочинців 07.06.2021

У 1945-1946 роках у Палаці правосуддя в Нюрнберзі проходив судовий процес над головними нацистськими злочинцями.
Президент ФРН назвав Нюрнберзький процес революцією

Президент ФРН назвав Нюрнберзький процес революцією 20.11.2020

На думку Франка-Вальтера Штайнмаєра, Нюрнберзький процес став революцією і увійшов не тільки в історію права, а й у світову історію. Без нього сьогодні не було б Міжнародного кримінального суду, впевнений президент ФРН.
75 років Нюрнберзькому процесу: нацисти, що постали перед судом (фотогалерея)

75 років Нюрнберзькому процесу: нацисти, що постали перед судом (фотогалерея) 20.11.2020

75 років тому провідні німецькі націонал-соціалісти постали перед створеним союзниками у Нюрнберзі Міжнародним військовим трибуналом. Цей судовий процес викрив весь масштаб злочинів, які приніс нацистський режим.

Нюрнберзький трибунал: нацисти, що постали перед судом

Нюрнберзький трибунал: нацисти, що постали перед судом 20.11.2020

75 років тому провідні німецькі націонал-соціалісти постали перед створеним союзниками у Нюрнберзі Міжнародним воєнним трибуналом. Цей судовий процес викрив весь масштаб злочинів, які приніс нацистський режим.

Нюрнберзький процес очима очевидців 75 років по тому (20.11.2020) 20.11.2020

Нюрнберзький процес був першим в історії судом над керівниками злочинної держави. Він відкрив шлях до формування міжнародного кримінального права і створення Міжнародного кримінального суду в Гаазі.
Нюрнберзький процес: як судили нацистів 75 років тому - Європа у фокусі (відео)

Нюрнберзький процес: як судили нацистів 75 років тому - "Європа у фокусі" (відео) 16.11.2020

Французькі школи потерпають від ісламістської пропаганди. Кити Норвегії - у виграші від коронавірусу? Альпійський йодль під забороною через пандемію коронавірусу.
Нюрнберзький процес: як судили нацистів 75 років тому - Європа у фокусі (16.11.2020)

Нюрнберзький процес: як судили нацистів 75 років тому - "Європа у фокусі" (16.11.2020) 16.11.2020

Французькі школи потерпають від ісламістської пропаганди. 75 років Нюрнберзькому процесу: спогади очевидців. Кити Норвегії - у виграші від коронавірусу? Альпійський йодль під забороною через пандемію коронавірусу.
В ім'я народів: 70 років вирокам Нюрнберзького процесу

В ім'я народів: 70 років вирокам Нюрнберзького процесу 01.10.2016

Процес століття: 70 років тому в Нюрнберзі пролунали вироки підсудним керівникам нацистського рейху.
Як Нюрнберзький процес прислужився розвитку міжнародного права

Як Нюрнберзький процес прислужився розвитку міжнародного права 08.08.2015

Судові процеси в Нюрнбергзі, під час яких засудили керівництво нацистської Німеччини, істотно вплинули на міжнародне право. Основою процесів став Лондонський статут, який союзники підписали 8 серпня 1945 року.
ЗМІ: нацистського злочинця Прібке поховають в Італії

ЗМІ: нацистського злочинця Прібке поховають в Італії 20.10.2013

Похорони нацистського злочинця Прібке відбудуться в Італії. Про місце розташування могили місцева влада не повідомлятиме.
Нюрнберзький процес впливає на світове правосуддя і донині

Нюрнберзький процес впливає на світове правосуддя і донині 20.11.2010

20 листопада 1945-го року в Міжнародному військовому трибуналі у Нюрнберзі розпочався процес проти 22 екс-керівників гітлерівської Німеччини. Це був перший крок правосуддя проти злочинців "Третього рейху".
Нюрнберзький процес, як прецедент

Нюрнберзький процес, як прецедент 20.11.2005

Нюрнберзький процес став прецедентом та передмовою створення системи міжнародного права. Нині про те, як відбувався суд, згадують очевидці.