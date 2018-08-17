"Нормандська четвірка" обговорить миротворців для Донбасу - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що консультації про концепцію миротворчої місії ООН на Донбасівідбудуться у вересні. Тоді це питання обговорять політичні директори МЗС країн "нормандської четвірки", заявив Клімкін у середу, 22 серпня, під час прес-конференції у Києві.

"У вересні відбудеться ще одна зустріч: спочатку політичних директорів - для обговорення миротворчої концепції", - зауважив глава МЗС, якого цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

За підсумками цієї зустрічі ухвалять рішення, чи варто організовувати переговори на рівні міністрів. "Якщо ми бачитимемо, що є достатньо важливих пунктів для обговорення, а головне, що ми можемо просунутися - говоритимемо", - додав глава українського зовнішньополітичного відомства.

За словами Клімкіна, розглядаються різні варіанти для такої зустрічі. Так, вона може відбутися у вересні під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, передає агенція "Українські новини". Цю тему Клімкін кілька днів тому обговорював з міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом (Heiko Maas) і вже найближчим часом планує обговорити зі своїм французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном.

Ключові питання для переговорів

Водночас український міністр виокремив ще кілька важливих питань для обговорення у "нормандському форматі". Крім миротворчої місії, її мандату та послідовності розгортання, йтиметься про "безпеку" та "звільнення українців, політв'язнів і заручників", пояснив Клімкін.

Нагадаємо, остання зустріч політичних директорів - представників МЗС Німеччини, Франції, України та Росії - щодо врегулювання ситуації на Донбасі відбулася 26 липня в Берліні. Міністри закордонних справ останні переговори - після перерви у майже півтора року - провели 11 червня.