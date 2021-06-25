Ножовий напад у Вюрцбурзі: усі жертви - жінки

Під час ножового нападу 25 червня в німецькому місті Вюрцбург (федеральна земля Баварія) загинули троє жінок. Про це повідомили представники місцевої поліція на пресконференції в суботу, 26 червня.

Ще семеро людей поранені: шестеро жінок і один юнак (легко поранений). Одна жінка станом на суботу перебуває у критичному стані в лікарні. Двом пораненим лікарі дозволили повернутися додому, повідомляє інформагенція dpa.

Зловмисник нападав на людей у торговельному центрі

Зловмисник нападав на жертв у приміщенні торговельного центру у другій половині дня 25 червня. Перед нападом він зайшов до крамниці, де продають ножі. За даними слідчих, чоловік викрав ніж із вітрини і смертельно поранив продавчиню. Потім він напав на ще двох жінок у крамниці, а після того атакував людей у відділенні банку та на вулиці.

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Поліція затримала нападника, перед цим поранивши його у ногу. Йому висунули обвинувачення у вбивстві трьох і спробі вбивства шістьох людей. Державний адвокат підозрюваного повідомив, що той "офіційно нічого не сказав про інцидент", передає інформагенція dpa.

Що відомо про зловмисника

За даними слідства, зловмисником є 24-річний чоловік із громадянством Сомалі. Він прибув до Німеччини у 2015 році і отримав притулок. Останнім часом мешкав у притулку для безхатьків у Вюрцбурзі.

Підозрюваний кілька разів потрапляв у поле зору поліції. Відомо, що в січні він погрожував ножем іншим мешканцям притулку для безхатьків. Тоді ніхто не постраждав. У червні він брав участь у інциденті з учасником дорожнього руху (поліція не повідомила деталей). Після цього його примусово відправили до психіатричного відділення, однак невдовзі відпустили.

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Мотиви нападника з'ясовують. Наразі невідомо, чи мав він ісламістські мотиви й чи перебував у психічно неврівноваженому стані. Поліція повідомила, що на його телефоні знайшли ненависницькі повідомлення. Слідчі також з'ясовують, чи є випадковістю, що майже всі жертви нападу - жінки.

Справу розслідують земельне управління кримінальної поліції та генеральна прокуратура в Мюнхені.