 Ножовий напад поблизу Парижа розслідує антитерористична прокуратура | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.01.2020

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Ножовий напад поблизу Парижа розслідує антитерористична прокуратура

Обставини скоєного напередодні ножового нападу під Парижем розслідує антитерористична прокуратура Франції. За даними слідчих, нападник кілька років тому навернувся в іслам, він страждав психічними розладами.

Ножовий напад поблизу Парижа

Поліція поблизу місця ножового нападу біля Парижа, 3 січня 2020 року

Слідчі антитерористичної прокуратури Франції розслідуватимуть обставини скоєного напередодні ножового нападу поблизу Парижа. Про це в суботу, 4 січня, повідомили в правоохоронному органі. За словами представників прокуратури, підставою стала радикалізація нападника, а також той факт, що напад мав цілеспрямований характер, передає агенція новин AFP.

Раніше прокурорка префектури Кретей повідомила, що під час скоєння нападу зловмисник вигукував "Аллаху Акбар!", а ще він не зачепив перехожого, котрий помолився арабською мовою, чим продемонстрував приналежність до ісламу.

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Невідомий з ножем напав на перехожих у парку в місті Вільжуїф поблизу Парижа. Поліція відкрила вогонь по нападнику та вбила його. Внаслідок нападу загинула одна людина, ще двоє - поранені. (03.01.2020)

П'ятеро співробітників поліції, включно із нападником, загинули під час ножової атаки у штаб-квартирі поліції в Парижі. Мотиви нападника наразі невідомі. (03.10.2019)

Озброєний ножем нападник завдав поранень кільком перехожим в раоні Лондонському мосту. Поліція повідомила, що вбила нападника, який мав на собі "муляж вибухового пристрою". Двоє поранених згодом померли. (29.11.2019)

Крім того, злочин було скоєно з "надзвичайною рішучістю" та "надзвичайною жорстокістю", наголосили в прокуратурі. Під час нападу чоловік був одягнений в традиційний арабський верхній одяг.

Зловмисником виявився 22-річний Натан С. У прокуратурі повідомили, що цей молодий чоловік страждав психічними розладами й через це до травня минулого року мав пройти курс терапії у психіатричних закладах. Проблеми з психікою в нього діагностували ще в дитинстві, стверджують слідчі.

2017 року Натан С. навернувся в іслам. До скоєння ним злочину правоохоронцям не надходило жодних сигналів щодо його радикалізації.

Під час скоєного 3 січня нападу в передмісті Парижа нападник завдав ножем смертельного поранення 56-річному чоловіку і серйозно поранив його супутницю, яку загиблий намагався захистити. В даний час загрози її життю немає. Ще одна жертва - жінка 30 років - отримала легкі поранення, повідомляє радіостанція RFI.

Поліція застрілила нападника під час втечі.

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