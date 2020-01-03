Ножовий напад поблизу Парижа розслідує антитерористична прокуратура

Слідчі антитерористичної прокуратури Франції розслідуватимуть обставини скоєного напередодні ножового нападу поблизу Парижа. Про це в суботу, 4 січня, повідомили в правоохоронному органі. За словами представників прокуратури, підставою стала радикалізація нападника, а також той факт, що напад мав цілеспрямований характер, передає агенція новин AFP.

Раніше прокурорка префектури Кретей повідомила, що під час скоєння нападу зловмисник вигукував "Аллаху Акбар!", а ще він не зачепив перехожого, котрий помолився арабською мовою, чим продемонстрував приналежність до ісламу.

Крім того, злочин було скоєно з "надзвичайною рішучістю" та "надзвичайною жорстокістю", наголосили в прокуратурі. Під час нападу чоловік був одягнений в традиційний арабський верхній одяг.

Зловмисником виявився 22-річний Натан С. У прокуратурі повідомили, що цей молодий чоловік страждав психічними розладами й через це до травня минулого року мав пройти курс терапії у психіатричних закладах. Проблеми з психікою в нього діагностували ще в дитинстві, стверджують слідчі.

2017 року Натан С. навернувся в іслам. До скоєння ним злочину правоохоронцям не надходило жодних сигналів щодо його радикалізації.

Під час скоєного 3 січня нападу в передмісті Парижа нападник завдав ножем смертельного поранення 56-річному чоловіку і серйозно поранив його супутницю, яку загиблий намагався захистити. В даний час загрози її життю немає. Ще одна жертва - жінка 30 років - отримала легкі поранення, повідомляє радіостанція RFI.

Поліція застрілила нападника під час втечі.