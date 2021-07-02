Нові умови видачі посвідчення особи у ФРН: посилення контролю за громадянами?

Незабаром у Німеччині для отримання нового посвідчення особи необхідно буде обов'язково надати відбитки пальців. Таке правило почне діяти вже з 2 серпня. Як реагують на це німці?

"Покладіть палець на пристрій"

"Відчуття зовсім неприємні", - розповідає фахівчиня з захисту даних Лєна Зімон (Leena Simon) про те, як у неї відбирали відбитки пальців у Центрі обслуговування населення. Вона отримувала новий закордонний паспорт, і їй на спеціальному пристрої відсканували відбитки вказівних пальців обох рук. Завдяки одному прийому, про який вона не хоче говорити публічно, Зімон спробувала зробити свої відбитки непридатними.

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Чи вдалося цей їй, вона не знає. Але напевно каже: "Цілий день потім почувалась погано". Відповідальна за захист приватних даних у спілці Digitalcourage (Цифровий кураж) вважає "надмірним" примушування державою громадян до дачі своїх відбитків пальців. Цим методом користується зазвичай поліція для розкриття злочинів. "Я не розумію, чому повинна давати мої відбитки державі, коли я нічого не порушила", - обурюється Зімон.

Крім закордонного паспорту Лєна Зімон не має іншого офіційного посвідчення особи. Натомість вона використовує картку, видану спілкою "Цифровий кураж". Зімон сама вирішила, які дані міститиме таке посвідчення.

Відбиток пальця буде обов'язковим у посвідченні особи

З 2 серпня цього року обов'язок надання відбитків пальців покладатиметься на всіх громадян, які клопотатимуть про видачу їм нового посвідчення особи. Досі це відбувається на добровільній основі, припис стосувався лише видачі "закордонного" паспорта.

Понад 62 мільйони німців мають посвідчення у формі пластикової картки з чипом зі строком дії 10 років. Власне, воно є чинним для ідентифікації особи в Німеччині, однак з ним можливо подорожувати і в межах ЄС.

Дві біометричні ознаки

У посвідчення інтегрований чип, котрий містить біометричну фотографію, що також розміщена і на самому посвідченні. Згодом у чип закладатимуться і відбитки пальців як друга біометрична ознака.

За офіційними даними, з виданих у 2020 році у ФРН посвідчень особи 42,5 відсотка містили відбитки пальців. Власники цих посвідчень добровільно погодились на сканування їхніх відбитків пальців.

Це підвищить рівень захисту посвідчення, переконаний Йозеф Остер (Josef Oster), член Бундестагу, уповноважений з внутрішніх справ у Християнсько-демократичному союзі (ХДС). "Завдяки цьому швидко можна з'ясувати, чи відповідають одне одному особа і посвідчення", - наголосив він у розмові з DW. І додав, що хвилі критики щодо цього до нього поки що не докотилися.

Єдині стандарти в Європі

Нововведення стосуватиметься не тільки Німеччини. У червні 2019 року Брюссель вирішив, що по всьому Європейському Союзу паспорти мають видавати на основі комбінації біометричного фото та відбитків пальців. Таким чином мають намір завадити підробці посвідчень та зловживанням з ними.

Якщо виникатиме підозра щодо фальшування посвідчення або неправомірного його використання іншою особою, з допомогою спеціального приладу зчитуватиметься відбиток пальця. Такі прилади матимуть поліція, прикордонна служба та митниця. У випадку підозри співробітники цих органів уповноважені зчитувати дані з чипа.

Підробок мало

Критиків не переконує той аргумент, що з відбитками пальців підвищиться рівень захисту самих посвідчень. Уже зараз "без відбитків картка має настільки надійний захист, що її майже не можливо підробити", каже юрист і фахівець із захисту даних Тіло Вайхерт (Thilo Weichert).

Тіло Вайхерт

Цей аргумент підтверджується даними, які отримала DW від міністерства внутрішніх справ ФРН. Згідно з ними, під час перевірки посвідчень на кордоні, у 2020 році було виявлено лише 34 підроблені документи (у 2019 - 26). З огляду на це, не виправдано вимагати відбитки пальців від 60 мільйонів людей, наголошує Вайхерт. "Це непропорційне втручання в права громадян і є антиконституційним", - вважає правник.

Незмінювані дані

Захисники даних кажуть ще й про те, що дедалі більше цифрових систем використовують відбиток пальця як незмінювану біометричну ознаку. Завдяки відбитку пальця розблоковуються смартфони і відчиняються двері офісів. У першу чергу, завдяки відбитку вказівного пальця, який фіксуватиметься й при видачі посвідчення особи.

У випадку крадіжки шкода буде особливо великою, застерігає Мая Смольчик (Maja Smoltczyk), уповноважена з питань захисту даних в мерії Берліна. "Адже біометричні дані не можна змінити, як-от пароль", - пояснює вона. Тож фахівці пропонували для посвідчень знімати відбитки мізинців обох рук. Однак до такої поради не дослухалися.

Центральна база даних?

За чинними положеннями, відбитки пальців зберігатимуться тільки на чипі посвідчення особи і ніде більше. Передбачено також, що доступ до них матиме вузьке коло осіб, наприклад, поліцейські чи співробітники компетентних відомств. Тіло Вайхерт, однак, переконаний, що таке обмеження діятиме не довго, бо держава і в минулому поступово розширювала свій доступ до конфіденційних приватних даних.

Юрист не виключає, що відбитки пальців колись таки збиратимуть у централізовану базу даних. І тоді їх зможуть порівнювати зі слідами, які люди залишають буденно. У найгіршому випадку, їх використанням зловживатимуть задля контролю, як от у Китаї чи інших авторитарних державах, застерігає Вайхерт.

Скепсис превалює

Отже, до 2 серпня залишати відбитки є справою добровільною. DW звернулась до 20 центрів обслуговування громадян у найбільших містах ФРН із запитанням, як поставилися до відбирання відбитків пальців люди, які отримували паспорт у перші шість місяців цього року. Відповіді здивували: в деяких містах, як-от у Нюрнберзі, Дюссельдорфі чи Бохумі, пропозиція дати відбитки наразилась на масове відхилення. У Дюссельдорфі, наприклад, погодились це зробити лише 15 відсотків заявників.

У Гамбурзі, Лейпцигу, Ессені і Дортмунді про видачу посвідчень без відбитків пальців клопотали від 54 до 60 відсотків людей.У Мюнстері, Ганновері і Бремені охочих залишити свої відбитки була половина із загальної кількості заявників. І тільки у Франкфурті-на-Майні з цим погодились три чверті заявників. Пояснити таку різницю в ставленні людей до надання своїх відбитків органам влади ми не можемо.

Водночас не зафіксували реєстраційні центри великих міст і навали бажаючих отримати нові посвідчення особи без того, щоб давати свої відбитки пальців. Навпаки - багато людей і не знали, що з 2 серпня на них покладатиметься такий обов'язок, а тому розпитували, навіщо взагалі відбирати відбитки пальців, хто матиме до них доступ і як він захищатиметься.

Лєна Зімон вважає, що і після 2 серпня люди не пікетуватимуть реєстраційні центри. Вона ж планує стати на захист своїх персональних прав і планує оскаржити в суді припис про обов'язковість надання відбитків при отриманні посвідчення особи.