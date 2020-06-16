 Нові санкції США проти ″Північного потоку-2″. Що кажуть у Берліні | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.06.2020

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Економіка

Нові санкції США проти "Північного потоку-2". Що кажуть у Берліні

Лобіст Міхаель Гармс і депутат Бундестагу Клаус Ернст закликали запобігти новим санкціям США проти "Північного потоку-2". Чому їм важливий цей газопровід?

Роботи зі спорудження Північного потоку-2 зараз призупинені

Роботи зі спорудження "Північного потоку-2" зараз призупинені

У Вашингтоні готують пакет додаткових санкцій, які ризикують остаточно перетворити недобудований газопровід "Північний потік - 2" в нечувано дорогу індустріальну руїну. Така перспектива спонукала виконавчого директора Східного комітету німецької економіки Міхаеля Гармса (Michael Harms) і голову комітету Бундестагу з економіки та енергетики Клауса Ернста (Klaus Ernst) з фракції Лівої партії виступити 16 червня на спільній пресконференції у Берліні.

Під санкції потраплять фірми з 12 європейських країн

Обидва вкрай негативно ставляться до американських планів розширити санкції щодо газопроводу "Північний потік-2" і поширити їх не лише на компанії, які займаються безпосередньо роботами з прокладання труб, але й на тих, хто надає їм страхову або юридичну допомогу, проводить сертифікацію, надає портові послуги.

На пресконференції 16 червня: Міхаель Гармс, Клаус Ернст

На пресконференції 16 червня: Міхаель Гармс (ліворуч), Клаус Ернст (праворуч)

За словами Гармса, під екстериторіальними санкціями США можуть опинитися фірми з 12 європейських країн: "Планують заборони на в'їзд до США, арешти рахунків, відмова в розміщенні замовлень". До того ж, додав він, такі штрафні заходи стосуватимуться також компаній, що брали участь у будівництві сполучних газопроводів на території Чехії і Німеччини. Американський аргумент, згідно з яким США хочуть захистити Німеччину і Європу, не допустивши надмірної залежності від російського газу, Гармс прокоментував так: "Нас проти нашої волі хочуть зробити щасливими".

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Яку мету переслідують США?

Клаусу Ернсту ситуація видається гранично ясною: "Мета Сполучених Штатів, з нашої точки зору, полягає не в тому, аби знизити залежність від Росії, а в тому, аби продавати в Європі свій власний газ, і це буде легше робити, якщо з Росії буде надходити менше газу".

Проєкт маршруту газопроводу Північний потік-2

Проєкт маршруту газопроводу "Північний потік-2"

Ернст також звернув увагу на американські плани накласти санкції не лише на комерсантів, які беруть участь в реалізації газопровідного проєкту, але й, наприклад, на державних чиновників, яким після завершення робіт зі спорудження самого газопроводу належить провести процедуру сертифікації і видати дозвіл на введення газопроводу в експлуатацію. Таку процедуру, кажуть обізнані джерела DW, могло б взяти на себе відповідне державне відомство у Норвегії, яке, однак, напевно не захоче ризикувати відносинами з США.

І Клаус Ернст, і Міхаель Гармс вважають нові американські екстериторіальні санкції, якщо вони й справді будуть запроваджені, такими, що суперечать міжнародному праву. Але на цьому одностайність німецького лобіста і представника лівих загалом закінчується. Обидва, зокрема, по-різному оцінюють курс, який проводить щодо "Північного потоку-2" німецький уряд, а також заходи, які слід було б ухвалити у відповідь на нові американські санкції.

Як ЄС і Німеччина повинні відреагувати на плани США?

"Федеральному уряду, - заявив Ернст, - слід припинити кидатися кульками з вати, визнати наявність проблеми і почати, нарешті, відбивати атаки на суверенітет Німеччини і Європи".

Карикатура Сергія Йолкіна, присвячена Північному потоку-2

Карикатура Сергія Йолкіна, присвячена "Північному потоку-2"

Першим кроком він вимагає викликати в МЗС Німеччини американського посла і оголосити йому, що уряд ФРН розглядає плани США як недружній акт. Наступними кроками, на його думку, має стати заява Єврокомісії і візит міністра економіки ФРН Петера Альтмаєра (Peter Altmaier) з його європейськими колегами в США, аби висловити свій протест.

Якщо ж це не подіє, продовжував Ернст, то Євросоюз повинен подумати про заходи у відповідь, до яких він відніс і запровадження штрафних мит на імпорт американського ЗПГ до Європи. "Це стало б прямою відповіддю, реакцією на дії США", - сказав він і додав, що також проти сенаторів, які ініціювали відповідний законопроєкт, можна було б запровадити європейські санкції.

Чи потрібні відповідні санкції з боку ЄС?

Міхаель Гармс не погодився ні з критикою уряду, ні із запропонованими Ернстом заходами. "Навпаки, я повинен висловити уряду Німеччини велику похвалу - і це відноситься до всіх міністерств і відомства федеральної канцлерки, - сказав він. - Ми отримали повну підтримку в усіх наших ініціативах: формальну і неформальну". Якщо хто й заслуговує на критику, так це Єврокомісія, яка на плани США, на думку Гармса, відреагувала занадто м'яко.

Вимогу відповідних санкцій він теж не підтримує і ставиться до таких заходів украй скептично. "Скажу абсолютно відверто: у наших фірм великі комерційні інтереси в США, і спіраль санкцій нам на користь не пішла б, - вказав глава Східного комітету. - До того ж можлива у такому випадку торговельна війна загрожує непередбаченими наслідками".

Але і запропонувати на прохання кореспондента DW що-небудь інше у відповідь на нові санкції США Міхаель Гармс не зміг. "На багатьох прикладах ми бачили, зокрема в Ірані, наскільки великою є сила нехай навіть односторонніх екстериторіальних санкцій США, і це факт, з яким доводиться рахуватися, - відповів він. - Але нам все одно слід зберігати наше критичне ставлення і продовжувати боротьбу проти санкцій".

Гармс вказав у зв'язку із цим на важливість узгодженого підходу ЄС до "Північного потоку-2" і санкцій США. Але саме такої згоди в Євросоюзі і немає.

Дивитись відео 03:45

"Північному потоку-2" загрожують нові санкції США - як реагує Німеччина? (05.06.2020)

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    Автор: Андрій Гурков, Олена Губар


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Що кажуть у Берліні про санкції проти "Північного потоку-2"

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