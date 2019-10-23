Нові протести у Гонконзі: поліція використовує водомети і сльозогінний газ

Поліція Гонконгу почала розганяти демонстрацію на підтримку збереження автономії регіону одразу після того, як у суботу, 2 листопада, колони протестувальників почали збиратися у парку Вікторії у центрі міста. Правоохоронці використовують для цього сльозогінний газ та водомети, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Мітинг, який так і не було узгоджено із владою, протестувальники називають "екстреним закликом" по допомогу для збереження автономії спеціального адміністративного району Китаю, який до 1997 року був колонією Великобританії.

Активісти у масках та із парасольками рухались у напрямку парку Вікторії, співаючи британський та американський національні гімни та закликаючи світову спільноту допомогти у захисті автономії Гонконгу. Деякі з них вигукували заклики домагатися повної незалежності від Китаю. Офіційний Пекін вважає такі заклики протизаконними та обіцяє жорстоко боротися із ними.

Поліція ж після вимоги до протестувальників розійтися почала масовано застосовувати проти демонстрантів сльозогінний газ. Також повідомляється про щонайменше один "коктейль Молотова", кинутий з боку демонстрантів.

Протести у Гонконгу тривають вже 22 тижні. Жителі міста почали виступати проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників на запит китайської влади. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей. На початку жовтня демонстранти почали вдягати маски, що пізніше було заборонено судом. Це, в свою чергу, викликало нову потужну хвилю протестів.

Як повідомлялося, 23 жовтня в місцевому парламенті Гонконгу офіційно відкликали законопроєкт, який би дозволив екстрадицію правопорушників на територію Китаю.

Таким чином влада колишньої британської колонії, що нині є спеціальним адміністративним районом КНР, виконала одну з п'яти вимог учасників акцій протесту. Однак протести це не спинило.

29 жовтня стало відомо, адміністрація Гонконгу не дозволила активісту Джошуа Вонга висунути свою кандидатуру на місцевих виборах, що мають відбутися в листопаді. Адміністрація обґрунтувала своє рішення тим, що Вонг виступав за право на самовизначення Гонконгу, а самовизначення "або ж підтримка незалежності Гонконгу несумісні з конституційним та правовим статусом особливого регіону", цитує агентство новин dpa.

Вонг з часів "революції парасольок" 2014 року є обличчям демократичних сил у Гонконгу, проте не відіграє провідної ролі в цьогорічних протестах. Утім, його зустріч з міністром закордонних справ ФРН у вересні в Берліні спровокувала гнівну реакцію Пекіна та охолодження німецько-китайських відносин.