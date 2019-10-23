Нові протести у Гонконзі: поліція використовує водомети і сльозогінний газ

Поліція Гонконгу почала розганяти демонстрацію на підтримку збереження автономії регіону одразу після того, як у суботу, 2 листопада, колони протестувальників почали збиратися у парку Вікторії у центрі міста. Правоохоронці використовують для цього сльозогінний газ та водомети, повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Мітинг, який так і не було узгоджено із владою, протестувальники називають "екстреним закликом" по допомогу для збереження автономії спеціального адміністративного району Китаю, який до 1997 року був колонією Великобританії.
Активісти у масках та із парасольками рухались у напрямку парку Вікторії, співаючи британський та американський національні гімни та закликаючи світову спільноту допомогти у захисті автономії Гонконгу. Деякі з них вигукували заклики домагатися повної незалежності від Китаю. Офіційний Пекін вважає такі заклики протизаконними та обіцяє жорстоко боротися із ними.
Поліція ж після вимоги до протестувальників розійтися почала масовано застосовувати проти демонстрантів сльозогінний газ. Також повідомляється про щонайменше один "коктейль Молотова", кинутий з боку демонстрантів.
Протести у Гонконгу тривають вже 22 тижні. Жителі міста почали виступати проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників на запит китайської влади. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей. На початку жовтня демонстранти почали вдягати маски, що пізніше було заборонено судом. Це, в свою чергу, викликало нову потужну хвилю протестів.
Як повідомлялося, 23 жовтня в місцевому парламенті Гонконгу офіційно відкликали законопроєкт, який би дозволив екстрадицію правопорушників на територію Китаю.
Таким чином влада колишньої британської колонії, що нині є спеціальним адміністративним районом КНР, виконала одну з п'яти вимог учасників акцій протесту. Однак протести це не спинило.
29 жовтня стало відомо, адміністрація Гонконгу не дозволила активісту Джошуа Вонга висунути свою кандидатуру на місцевих виборах, що мають відбутися в листопаді. Адміністрація обґрунтувала своє рішення тим, що Вонг виступав за право на самовизначення Гонконгу, а самовизначення "або ж підтримка незалежності Гонконгу несумісні з конституційним та правовим статусом особливого регіону", цитує агентство новин dpa.
Вонг з часів "революції парасольок" 2014 року є обличчям демократичних сил у Гонконгу, проте не відіграє провідної ролі в цьогорічних протестах. Утім, його зустріч з міністром закордонних справ ФРН у вересні в Берліні спровокувала гнівну реакцію Пекіна та охолодження німецько-китайських відносин.
-
Колір протесту
Жовтий - Франція
Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.
-
Колір протесту
Шафрановий - М'янма
2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.
-
Колір протесту
Зелений - Аргентина
З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.
-
Колір протесту
Жовтий - Гонконг
"Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.
-
Колір протесту
Червоний і жовтий - Таїланд
У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.
-
Колір протесту
Помаранчевий - Україна
Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".
-
Колір протесту
Зелений - Іран
2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".
-
Колір протесту
Жовтий - Філіппіни
21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.
Автор: Валерій Сааков