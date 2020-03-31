Нові правила карантину в Україні: що треба знати

В Україні запровадили подальші обмеження у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. Частково ухвалені норми уже були введені місцевими адміністраціями, тепер же вони діють на всій території країни.

Ще більше соціальної ізоляції

Відповідно до рішення уряду, відтепер українцям заборонено переміщатися групами більш ніж в двоє осіб. Винятки становлять службова необхідність та супровід дітей. Дітям до 14 років заборонено перебувати в громадських місцях без супроводу повнолітніх. Ця норма діятиме з понеділка, 6 квітня. Також відтепер не можна відвідувати спортивні й дитячі майданчики, парки, сквери, зони відпочину, лісопаркові та прибережні зони, крім випадку службової необхідності. Дозволяється вигулювати домашніх тварин, але однією особою.

Забороняється проведення будь-яких масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших). Це не стосуватиметься заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.

Обов'язкові документи та маска

Відтепер українцям можна виходити на вулицю лише з документами, які посвідчують особу. Також із шостого квітня заборонено перебувати без медичної маски чи респіратора в громадських місцях. Дозволено носити маску, виготовлену самостійно. Норма набирає чинності з 6 квітня. До цього часу МОЗ України дотримувалося позиції, що носити маски мають лише люди із симптомами респіраторної хвороби, а також ті, хто надають допомогу хворим з підозрою на коронавірус.

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В українському сегменті інтернету активно обговорюють нові заборони та сперечаються у тлумаченні нових норм. Не зовсім зрозуміло, де саме потрібно носити медичну маску, адже у постанові немає чітких тлумачень. Зокрема, існують розходження щодо поняття "громадське місце", звертає увагу киянка, юристка компанії IPJurix Ольга Араліна.

"Чи потрібно мені одягати маску дорогою до магазину чи пошти, я поки що не розумію. Чітке визначення "громадського місця" в українському законодавстві є лише у законі щодо зменшення вживання тютюнових виробів. Там, наприклад, йдеться про ліфти і житлові під'їзди, підземні переходи та державні установи", - коментує для DW юристка. Вона прогнозує, що тепер місцеві адміністрації змушені будуть ухвалювати свої розпорядження на основі цієї постанови уряду, щоб роз'яснити деталі мешканцям.

Інфікованим новим коронавірусом заборонено ходити в магазини

Інфікованим коронавірусом, які перебувають на самоізоляції, заборонено відвідувати аптеки, продуктові магазини та вигулювати домашніх тварин. Згідно з урядовою постановою, обов'язковій самоізоляції підлягають "особи, які мали контакт із хворим на COVID-19, окрім осіб, які перебували в засобах індивідуального захисту під час виконання службових обов'язків; особи, щодо яких є підозра на інфікування, або особи, які хворіють на COVID-19 і не потребують госпіталізації, а також особи, які досягли 60-річного віку, крім осіб, які здійснюють заходи, пов'язані з недопущенням поширення COVID-19, що забезпечують діяльність об'єктів критичної інфраструктури".

Винятки зробили лише для людей, яким немає кому допомогти. Таким особам дозволяється відвідувати місця торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, медичними виробами, які розміщені на відстані не більше ніж два кілометри від місця самоізоляції, за умови використання респіраторів або захисних масок.

Точкове послаблення карантину

На тлі нових заборон, уряд частково відновив певні види господарської діяльності. Так, зокрема, відтепер знову дозволили працювати закладам, які продають запчастини для транспортних засобів, свійську птицю, корми і садивний матеріал, засоби зв'язку та телекомунікацій. Також відновили функціонування всіх видів фінансових установ, у тому числі ломбардів і кредитних спілок. При цьому персонал та відвідувачі мають буди забезпечені засобами індивідуального захисту.

На думку міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашка, такі зміни пом'якшують умови ведення бізнесу, "активізують аграрні компанії для проведення весняної посівної кампанії".

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В умовах карантину уряд також порекомендував аптекам працювати цілодобово, а рітейлерам допускати до торгових залів не більше одного відвідувача на десять квадратних метрів площі, з дотриманням півтораметрової відстані між особам. Також раніше МОЗ поновило діяльність ринків, ухваливши нові санітарні умови роботи.

Суперечливі норми

Перелік заборон чи не найбільше нарікань викликає саме у жителів міст. Зокрема, батьківських чатах в соцмережах активно обговорюють тему прогулянок з дітьми. Адже відповідно до нових норм жителі багатоповерхівок відтепер майже не мають такої законної можливості. "Наразі без чітких розпоряджень місцевої влади ці правила будуть суб'єктивно трактуватися як жителями, так і поліцією", - констатує Ольга Араліна.

У Київській міській держадміністрації пояснили DW, що уже готують детальні роз'яснення для мешканців столиці. "Існує адміністративна й кримінальна відповідальність за порушення вимог карантину. У той же час Київ досі не складає масово протоколи, ми виконуємо превентивну функцію. Не виключаю, що з 6 квітня, якщо будемо бачити негативну поведінкову динаміку людей, міські служби будуть на сто відсотків включені до складення протоколів і почнеться притягнення до відповідальності", - розповів Володимир Бондаренко, радник київського міського голови та секретар штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

За останніми даними міністерства внутрішніх справ України, від початку карантинних заходів в країні слідчі поліції відкрили уже 35 кримінальних проваджень та складено 3421 адміністративний протокол. За дотриманням карантинного режиму по всій країні стежать понад 21 тисяча правоохоронців.

Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у зверненні до громадян заяви: "Якщо буде зафіксовано динаміку зниження захворюваності, то в кінці квітня ми зможемо розпочати поступове послаблення карантинних заходів". За його словами, цей процес відбуватиметься в кілька етапів. "Перший - на роботу підуть люди працездатного віку. Паралельно буде частково відновлюватися рух громадського транспорту. Це дозволить нам вже з початку травня почати рестарт економіки", - сподівається Шмигаль. Водночас він наголосив, що інші карантинні заходи не будуть послаблені, оскільки навіть за три тижні загроза коронавірусу нікуди не зникне.