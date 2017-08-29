 Новою тимчасовою повіреною у справах США в Україні стала Крістіна Квін | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.01.2020

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Новою тимчасовою повіреною у справах США в Україні стала Крістіна Квін

Після того, як Вільям Тейлор залишив Україну, тимчасовою повіреною у справах США в Україні стала Крістіна Квін. Вона наголосила на підтримці України та намірі продовжити тісну співпрацю з урядом.

Тимчасова повірена у справах США в Україні призначена Крістіна Квін

Тимчасова повірена у справах США в Україні призначена Крістіна Квін

Тимчасовою повіреною у справах США в Україні стала Крістіна Квін, повідомило у четвер, 2 січня, посольство США в Києві. До цього часу вона обіймала посаду заступниці глави місії США в Україні.

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Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор залишив без коментарів інформацію поширену в ЗМІ США про візит адвоката президента США Руді Джуліані до Києва. (05.12.2019)

Тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор залишить свою посаду в січні 2020 року. (18.12.2019)

"У той час, як керівництво посольства змінюється, наша політика сильної підтримки України залишається стабільною. Команда нашого посольства і надалі працюватиме у тісній співпраці з українським урядом і громадянським суспільством, підтримуючи суверенітет і територіальну цілісність України і реформ, що допоможуть Україні побудувати своє процвітаюче європейське майбутнє", - сказала Квін у відео, опублікованому посольством.

Вона також зазначила, що Україна досягла значного прогресу за короткий час, який вона перебувала в країні, і запевнила, що працюватиме над тим, щоб підтримка надавалася і надалі.

Квін почала дипломатичну кар'єру в 1992 році як співробітниця консульства в Парижі. До прибуття в Україну вона працювала в посольстві США в Парижі на посаді заступниці голови місії і радниці з економічних питань. У 2019 році вона обійняла посаду заступниці колишнього тимчасового повіреного Вільяма Тейлора, який 31 грудня 2019 року залишив Україну.

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