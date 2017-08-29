Новою тимчасовою повіреною у справах США в Україні стала Крістіна Квін

Тимчасовою повіреною у справах США в Україні стала Крістіна Квін, повідомило у четвер, 2 січня, посольство США в Києві. До цього часу вона обіймала посаду заступниці глави місії США в Україні.

"У той час, як керівництво посольства змінюється, наша політика сильної підтримки України залишається стабільною. Команда нашого посольства і надалі працюватиме у тісній співпраці з українським урядом і громадянським суспільством, підтримуючи суверенітет і територіальну цілісність України і реформ, що допоможуть Україні побудувати своє процвітаюче європейське майбутнє", - сказала Квін у відео, опублікованому посольством.

Вона також зазначила, що Україна досягла значного прогресу за короткий час, який вона перебувала в країні, і запевнила, що працюватиме над тим, щоб підтримка надавалася і надалі.

Квін почала дипломатичну кар'єру в 1992 році як співробітниця консульства в Парижі. До прибуття в Україну вона працювала в посольстві США в Парижі на посаді заступниці голови місії і радниці з економічних питань. У 2019 році вона обійняла посаду заступниці колишнього тимчасового повіреного Вільяма Тейлора, який 31 грудня 2019 року залишив Україну.