 Новонароджені в Латвії з 2020 року автоматично ставатимуть громадянами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.10.2019

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Новини

Новонароджені в Латвії з 2020 року автоматично ставатимуть громадянами

Діти так званих негромадян, народжені в Латвії з 1 січня 2020 року, автоматично отримуватимуть громадянство, якщо не будуть громадянами іншої країни. Статус негромадян в країні мають понад 200 тисяч людей.

Паспорти громадян та негромадян Латвії

Паспорти громадян та негромадян Латвії

Народжені в Латвії діти осіб зі статусом "негромадянина" більше не перейматимуть статус батьків. Відповідний закон ухвалив в остаточному читанні латвійський сейм у четвер, 17 жовтня. Згідно з ним, усі діти, народжені в Латвії з 1 січня 2020 року, отримають її громадянство за умови, що не будуть громадянами іншої країни.

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Ініціатором закону виступив колишній президент Латвії Раймонд Вейоніс. Попередній склад парламенту відхилив законопроєкт. За даними латвійських офіційних органів, у 2016 році як негромадяни були зареєстровані 47 дітей, у 2017 - 51 дитина, а у 2018 - 33 дитини.

У Латвії проживають трохи менше двох мільйонів людей, більше 200 тисяч з них є негромадянами. Цей статус мають постійні жителі країни, предки які приїхали туди після 1940 року.

Негромадяни не можуть брати участь у виборах і референдумах, обіймати низку посад. Щоб отримати громадянство Латвії, їм необхідно пройти процедуру натуралізації - скласти іспит з латиської мови та історії.

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