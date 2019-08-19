Новонароджені в Латвії з 2020 року автоматично ставатимуть громадянами

Народжені в Латвії діти осіб зі статусом "негромадянина" більше не перейматимуть статус батьків. Відповідний закон ухвалив в остаточному читанні латвійський сейм у четвер, 17 жовтня. Згідно з ним, усі діти, народжені в Латвії з 1 січня 2020 року, отримають її громадянство за умови, що не будуть громадянами іншої країни.

Ініціатором закону виступив колишній президент Латвії Раймонд Вейоніс. Попередній склад парламенту відхилив законопроєкт. За даними латвійських офіційних органів, у 2016 році як негромадяни були зареєстровані 47 дітей, у 2017 - 51 дитина, а у 2018 - 33 дитини.

У Латвії проживають трохи менше двох мільйонів людей, більше 200 тисяч з них є негромадянами. Цей статус мають постійні жителі країни, предки які приїхали туди після 1940 року.

Негромадяни не можуть брати участь у виборах і референдумах, обіймати низку посад. Щоб отримати громадянство Латвії, їм необхідно пройти процедуру натуралізації - скласти іспит з латиської мови та історії.