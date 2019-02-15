Нового "шатдауну" не буде: Трамп підписав бюджет

Президент США Дональд Трамп в п'ятницю, 15 лютого, підписав закон про бюджет, відвернувши таким чином новий "шатдаун" частини федеральних органів, повідомила офіційна представниця Білого дому Сара Сандерс. Закон передбачає надання фінансування на будівництво загорожі на кордоні з Мексикою протяжністю ще в 55 миль, хоча президент США вимагав коштів на понад 200 миль. На фінансування державних установ до кінця вересня виділяється 333 мільярди доларів США.

Також Трамп відправив в обидві палати Конгресу лист, в якому повідомив про запровадження в країні режиму надзвичайного стану, який він оголосив раніше вдень. "Я повідомляю, що відповідно до своїх повноважень оголосив загальнонаціональний надзвичайний стан для забезпечення безпеки кордонів і боротьби з гуманітарною кризою, що загрожує США", - йдеться в листі, адресованому спікеру Палати представників Ненсі Пелосі та віце-президенту, голові Сенату Майку Пенсу. Заява про оголошення надзвичайного стану також опублікована на сайті Білого дому.

Як і очікувалося, рішення Трампа щодо надзвичайного стану викликало опір демократів. Ненсі Пелосі та лідер демократичної меншості у Сенаті Чак Шумер заявили, що вони будуть вживати заходів проти нього "в Конгресі, в судах та у публічній сфері", цитує агенція AP. На їхню думку, надзвичайний стан є незаконним.

Під час оголошення надзвичайного стану Трамп зазначив, що очікує судових позовів. Однак він висловив впевненість, що адміністрація виграє усі процеси.

Тим часом штат Каліфорнія вже планує подати позов проти Трампа через запровадження надзвичайного стану. За словами генерального прокурора штату Хавьєра Бесерра та губернатора Гевіна Ньюсома, на кордоні з Мексикою немає жодної надзвичайної ситуації. "Ніхто в Америці не вище закону, навіть президент Сполучених Штатів. Президент не має повноважень діяти легковажно", - зазначив Бесерра.

Держбюджет США передбачає виділення 1,375 мільярда доларів на зведення "стіни", тоді як Дональд Трамп вимагав 5,7 мільярда доларів. Втім режим надзвичайного стану дозволить Трампу отримати в розпорядження кошти в розмірі близько восьми мільярдів доларів, більшість із яких він планує використати на зведення загорожі на кордоні з Мексикою.

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