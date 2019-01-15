Новим головою ХСС став прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер

Учасники з'їзду баварської консервативної партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) обрали своїм новим головою 51-річного прем'єр-міністра Баварії Маркуса Зедера (Markus Söder). Кандидатуру Зедера підтримали в суботу, 19 січня, понад 87 відсотків присутніх на з'їзді делегатів, передає агенція новин Reuters.

Досі баварських партнерів Християнсько-демократичного союзу (ХДС) канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) очолював нинішній міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer). 69-річний Зеегофер стояв біля керма баварської партії з жовтня 2008 року. Тоді за нього проголосувало трохи більше 90 відсотків делегатів з'їзду консервативної політсили.

Цього разу Зеегофер сам запропонував кандидатуру Зедера, котрий довгий час вважався його головним конкурентом. Зедер був єдиним кандидатом на посаду голови ХСС.

Більше діалогу з громадянами міграційного походження

Водночас сам новообраний глава баварських консерваторів запевнив, що прагне шукати підтримки й серед німецьких громадян з міграційним походженням. Про це Зедер заявив одразу після свого обрання. "Баварцем стаєш не з народження, а завдяки позиції та переконанням", - сказав політик, цитує Reuters. Він також наполіг на необхідності "відкрити нову сторінку" в відносинах між ХСС та ХДС, котрі нещодавно позначилися значними розбіжностями в питанні вирішення кризи біженців.

Як повідомлялося, ще 11 листопада Зеегофер оголосив, що відмовиться від посади очільника ХСС. Ця заява пролунала на тлі невтішних результатів, здобутих баварськими консерваторами на виборах до земельного парламенту Баварії в середині жовтня 2018 року.