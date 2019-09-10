Новий єврокомісар із політики сусідства - потенційна загроза для Києва

Реакція в Україні та Брюсселі на пропозицію розподілу посад у майбутній Єврокомісії була дуже подібною щонайменше в одному: критиці кандидата на посаду єврокомісара з питань сусідства та розширення. На неї майбутня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) запропонувала угорця Ласло Трочані. DW з'ясовувала, чи може це стати проблемою для України з огляду на конфлікт між Будапештом і Києвом, який розпочався з ухвалення Верховною Радою закону про освіту та триває вже два роки.

"Це ганьба"

У Брюсселі постать Трочані викликала ледь не найбільше критики серед усіх кандидатів у єврокомісари. Справа в тому, що останні п'ять років він працював міністром юстиції в уряді Віктора Орбана. Останньому, як відомо, в ЄС закидають підривання засад правової держави в Угорщині. Скандальним називають те, що Трочані хочуть віддати впливовий портфель щодо сусідства та розширення - посаду, на якій саме і треба дивитися за дотриманням верховенства права в сусідніх країнах, зокрема Україні.

"Це ганьба, робити людину, яка була архітектором неліберальної держави в Угорщині (...) відповідальною за оцінювання верховенства права в країнах-кандидатах (на вступ до ЄС. - Ред.) на Західних Балканах або ж боротьби з корупцією в сусідстві (ЄС. - Ред.)", - обурюється нідерландська євродепутатка Каті Пірі. Як відомо, Україна охоплюється політикою сусідства Євросоюзу.

Слухання в Європарламенті

"Я не можу собі уявити, що Трочані в підсумку увійде до Єврокомісії, щонайменше не на цій посаді", - говорить Пірі, яка в минулому складі Європарламенту входила до делегації з асоціації з Україною.

Справа в тому, що на кінець вересня - початок жовтня заплановані слухання всіх кандидатів у відповідних комітетах Європарламенту. І комітет може відхилити кандидатуру. Директор з політичних питань брюссельського аналітичного Центру Мартенса Роланд Фройденштайн (Roland Freudenstein) пояснює, що в такому разі може бути два варіанти. Або ж Угорщині доведеться запропонувати іншого кандидата, або ж фон дер Ляєн переформатує портфель, який вона хоче дати Трочані.

За словами експерта, другий варіант стався п'ять років тому, також з кандидатом від Угорщини. У 2014 році комітет Європарламенту відхилив Тібора Наврачича, іншого соратника Віктора Орбана. У підсумку голові Єврокомісії Жану-Клоду Юнкеру довелося забрати з відання угорця питання громадянства. Після цього кандидатура Наврачича пройшла, і п'ять років він працює єврокомісаром з питань освіти, культури, молоді та спорту.

Розкритикували рішення фон дер Ляєн віддати портфель сусідства та розширення Трочані у фракціях Зелених і Лівих у Європарламенті. Каті Пірі, яка є заступницею голови фракції соціал-демократів, також налаштована дуже серйозно. "Я думаю, це буде комісар, якому буде найскладніше пройти слухання в Європарламенті (...) Якби я була в казино і мала робити ставку, я би не поставила гроші на Трочані", - ділиться з DW представниця комітету Європарламенту в закордонних справах, де Трочані й будуть слухати. Утім, голосів лише цих трьох фракцій не вистачить, аби відхилити кандидатуру.

Віцепрем'єр України Дмитро Кулеба під час першого візиту до Брюсселя на посаді

Що планує робити Київ?

На запитання кореспондента DW, чи занепокоєний уряд України через кандидатуру Трочані, віцепрем'єр з євроінтеграції Дмитро Кулеба відповів дипломатично: "Це справа ЄС, кого вони визначають на яку посаду".

Водночас він пояснює, що слід робити Києву: "Скажу від себе: на моє глибоке переконання, ми маємо вирішити фундаментальні проблеми з Угорщиною. Це ключове". За словами віцепрем'єра, ця країна - сусід і партнер України, тому з нею треба домовитися. "Не треба сприймати Угорщину як якогось демона в ЄС, який проти нас. Ні, це країна, яка має свої національні інтереси, а ми маємо свої, ми повинні з ними домовитися", - додає Кулеба.

Урсула фон дер Ляєн застерегла своїх майбутніх підлеглих, що вони мають працювати в інтересах усього ЄС

Єврокомісари - не "посли своїх країн"

Під час представлення фон дер Ляєн розподілу посад серед її майбутніх підлеглих журналісти активно цікавилися, чи не впливатиме громадянство на їхні рішення. "Я говорила усім кандидатам на різні посади - ви більше не є послами вашої країни (...) Тут ви є передусім європейцями і представляєте європейську позицію", - відповіла на це майбутня голова Єврокомісії.

Єврокомісари і справді зобов'язані діяти в інтересах всього ЄС, а не урядів, які їх відправили в Брюссель. Утім, критиків це не заспокоює. Будапешт уже виніс свій конфлікт з Києвом на рівень НАТО та погрожував навіть гальмувати євроінтеграцію. Експерт Фройденштайн називає можливим, що "дуже сумнівний курс уряду Угорщини щодо України" вплине на діяльність Трочані, якщо він стане єврокомісаром.

Але він наголошує, що, цілком можливо, це може і не статися. Адже є дуже багато випадків, коли єврокомісари не провадили політику своїх урядів. Таким прикладом Фройденштайн називає і Наврачича, який на посаді в Єврокомісії не був простим виконавцем політики Орбана. "Як тільки він почав роботу в Брюсселі, він став частиною команди. Те саме може як статися, так і не статися у випадку з паном Трочані у його політиці щодо України", - говорить аналітик з Центру Мартенса.

Які можливості в руках єврокомісара?

За словами Фройденштайна, Трочані добре розуміє, що буде під дуже прискіпливим наглядом, зокрема з боку ЗМІ, чи не зробить він "щось недипломатичне чи навіть вороже до України". Утім, у розпорядженні єврокомісара є тонкіші засоби, передусім процедурні - прискорити одні питання та загальмувати інші, зауважує експерт. "Але можливості єврокомісара серйозно вплинути на курс ЄС щодо України та підтримку України є дуже обмеженими" , - підсумовує Фройденштайн.

Брюссельський експерт Німецького фонду Маршалла Сполучених Штатів Бруно Лете також закликає не поспішати з висновками. "Попередній досвід вчить нас, що Єврокомісія - це складне бюрократичне середовище з унікальною здатністю роз'їдати можливість єврокомісарів ставити національні інтереси вище за інтереси ЄС", - заявив він у коментарі DW.