Новий старт: ООН виключила канабіс зі списку небезпечних наркотиків

Конвенція ООН про наркотичні засоби 1961 року працює як навігатор для країн у джунглях заборонених субстанцій і є генеральною лінією, якої дотримуються члени ООН при визначенні своєї політики щодо наркотиків. Канабіс упродовж 60 років перебував на одній позиції з такими наркотичними речовинами, як героїн, кокаїн та фентаніл.

У Конвенції 1961 року канабіс згадується двічі: у Списку 1, який охоплює усі наявні наркотики, що потрапляють під міжнародний контроль. І також у Списку 4, де визначені ті наркотики, котрі підлягають жорсткому контролю.

2 грудня Комісія ООН з наркотичних речовин ухвалила рішення "виключити канабіс та його похідні зі Списку 4 Конвенції". Це рішення ухвалено на основі рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), які вона у січні 2019 року передала ООН задля зміни контролю над обігом канабісу та речовин, пов'язаних із ним.

"Рішення ООН зможе частково "вилікувати" тривалу демонізацію канабісу", - каже Штефан Крамер (Stephan Kramer), керівник заснованого у 2019 році підприємства Heyday, що займається поставками медичних конопель, та автор книги "Майбутнє та минуле дискусії про канабіс".

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Підприємницька модель Крамера: він імпортує, зберігає та продає квіти конопель для медичного застосування. У цьому бізнесі він уже давно не один - на ринку з часом з'явилась низка подібних підприємств та стартапів. "До цього часу коноплі класифікувались як рослина без медичної користі. І тому обіг канабісу був заборонений. Нинішнє рішення ООН відчиняє нові двері", - каже Крамер у розмові з DW.

Менше перепон для канабісової промисловості?

"Добре, що Об'єднані Нації послідували рекомендації ВООЗ", - коментує Юрґен Ноймаєр (Jürgen Neumeyer) з галузевої Асоціації промисловості канабісу. Комісія ООН мала голосувати це питання раніше, однак заплановане на початок 2020 року голосування перенесли.

"Після цього міжнародного імпульсу ми очікуємо послаблень в обігу медичного канабісу в усьому світі. Ми вітаємо цей крок, адже імпортери, виробники й дистриб'ютори можуть розраховувати на зменшення бюрократичних перешкод у своїй роботі", - пояснює Ноймаєр.

Крамар знає суворі приписи, що діють щодо канабісу. Наприклад, збереження медичного канабісу в Німеччині можливе тільки на складі з підвищеними заходами безпеки. Його підприємство звело собі такий: для цього знадобились тонни залізобетону та кодові замки. "Логістично і фінансово це надзвичайно вимогливо", - каже Крамер.

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Втім, "приміщення-сейф" Крамер побудував недарма. Аналітик з питань канабісу Альфредо Паскуаль з Marijuana Business Daily - провідного тематичного видання у США - не думає, що суворі правила значно послаблять. "Канабіс досі входить до Списку 1 Конвенції. А до всього, що у ньому міститься, застосовуються суворі вимоги", - пояснює фахівець. Німецький Федеральний інститут лікарських засобів та медичних продуктів, у компетенцію якого входять і питання канабісу, не прокоментував на запит DW наслідки ухваленого Комісією ООН рішення. Німеччина його, до речі, підтримала.

Рішення як сигнал

Насправді у світі вже давно "не зважають" на Конвенцію 1961 року. Так, Канада та Уругвай, легалізувавши вживання канабісу, порушили її приписи. Але всупереч прогресивному сприйняттю цієї теми відмова багатьох країн світу від її підтримки ще дуже висока, каже Паскуаль. "Рішення ООН - це компроміс. Виключити канабіс і зі Списку 1 - для цього більшості не знайшлося б".

Та й ухвалене рішення було на межі - за нього проголосували 27 проти 25 країн, які були проти, і однієї, що утрималась. За іншими пунктами - наприклад, щодо поводження з канабідіолами представники ООН проголосували проти подальших кроків з лібералізації.

Нова оцінка канабісу - є сильним сигналом. "Канабіс не такий небезпечний, як вважалось до цього часу. Часи змінились. Ми знаємо краще, що таке канабіс і що він має медичну корисність". У майбутньому це може вплинути на рішення тих країн, які досі були стримані у своїй наркополітиці, "наприклад, в Африці та Азії", каже Паскуаль.

Старт для фармапромисловості?

Виграти від цього рішення може наука. "Завдяки тому, що стало очевидно, що канабіс має медичні властивості, будуть спроби підмурувати це дослідженнями", - вважає Крамер. Він виходить з того, що фармацевтичні компанії тепер більше інвестуватимуть у дослідження канабісу. "Визнання на рівні ООН відкриває шлях тим підприємцям, які раніше сумнівались у темі".

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Щоправда - досі жоден фармаконцерн не долучався до індустрії канабісу. До цього часу активними в цьому плані були лише виробники напоїв та сигарет. "Завдяки цій новій оцінці канабісу це може змінитись", - передбачає Крамер. Також і аналітик Паскуаль бачить більше стимулів для досліджень у медичній сфері: "Це може справді привести до збільшення інтересу великих фармаконцернів".

У результаті це може зіграти на руку усій промисловості, адже дослідження канабісу - комплексні й дорогі. Так, медична користь цвіту конопель до цього часу була доведена лише окремими точковими дослідженнями, а не великими, так званими "контрольованими" дослідженнями.

Крамер, однак, не думає, що фармацевтичні компанії інвестуватимуть саме в дослідження цвіту конопель. Оскільки тут немає перспективи патентів. Керівник Heyday розраховує більше на те, що уже скоро на ринку з'являться нові готові медикаменти на основі канабісу. І це зможе допомогти галузі - адже на канабіс навішано багато негативних ярликів. Чим більше серйозних продуктів, тим більше шансів на зміни.