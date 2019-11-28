Новий склад Єврокомісії приступив до роботи

Новий склад Єврокомісії на чолі з німкенею Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) взявся до виконання своїх обов'язків у неділю, 1 грудня. Цього ж дня приступив до роботи й новий президент Європейської Ради Шарль Мішель. Таким чином у Європейському Союзі завершився процес оновлення керівництва, що розпочався з виборів до Європарламенту в травні.

На відміну від Мішеля, який заступив на посаду у запланований термін, нова Єврокомісія почала роботу з місячним запізненням. Причиною цього стало незатвердження євродепутатами початкових кандидатів у члени ЄК від Румунії, Угорщини та Франції. Втім, 27 листопада Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії, а 28 листопада його остаточно схвалила Європейська Рада. Великобританія відмовилася висувати свого кандидата до цього складу ЄС, оскільки планує вийти зі складу ЄС до 31 січня 2020 року.

Фон дер Ляєн заявляла, що прагнутиме, щоб Євросоюз відігравав активнішу роль на світовій арені, взяв на себе зобов'язання сатити кліматично нейтральним до 2050 року, а також зміцнив свою цифрову інфраструктуру.

Єврокомісія, в якій працюють приблизно 32 тисячі осіб, несе відповідальність за розробку європейського законодавства та контроль за виконанням норм ЄС.