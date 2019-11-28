Новий склад Єврокомісії приступив до роботи

Новий склад Єврокомісії на чолі з німкенею Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) взявся до виконання своїх обов'язків у неділю, 1 грудня. Цього ж дня приступив до роботи й новий президент Європейської Ради Шарль Мішель. Таким чином у Європейському Союзі завершився процес оновлення керівництва, що розпочався з виборів до Європарламенту в травні.
На відміну від Мішеля, який заступив на посаду у запланований термін, нова Єврокомісія почала роботу з місячним запізненням. Причиною цього стало незатвердження євродепутатами початкових кандидатів у члени ЄК від Румунії, Угорщини та Франції. Втім, 27 листопада Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії, а 28 листопада його остаточно схвалила Європейська Рада. Великобританія відмовилася висувати свого кандидата до цього складу ЄС, оскільки планує вийти зі складу ЄС до 31 січня 2020 року.
Фон дер Ляєн заявляла, що прагнутиме, щоб Євросоюз відігравав активнішу роль на світовій арені, взяв на себе зобов'язання сатити кліматично нейтральним до 2050 року, а також зміцнив свою цифрову інфраструктуру.
Єврокомісія, в якій працюють приблизно 32 тисячі осіб, несе відповідальність за розробку європейського законодавства та контроль за виконанням норм ЄС.
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Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики
Коли політика в генах
Ставши головою Єврокомісії, Урсула фон дер Ляєн повернеться в Брюссель - місто, де вона народилася в 1958 році і до 13 років жила. Її батько, відомий німецький політик, колишній прем'єр-міністр Нижньої Саксонії Ернст Альбрехт, працював тоді в європейських структурах. Після школи Урсула вивчилася на лікарку-гінеколога і працювала в клініці, а в політику подалася, коли їй було вже за 40.
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Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики
З батьками і братами
На цьому фото 1976 року - Урсула з батьком, матір'ю і братами. Працьовитості і старанності в навчанні вимагали від своїх дітей Гайді й Ернст Альбрехти. Нікому не потурали. Батько доклав чимало зусиль і до того, щоб його діти були обізнаними в політиці.
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Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики
Домашні музикування
Урсула фон дер Ляєн завжди вчилася на "відмінно" і вміла швидко освоювати нові амплуа. З малечку вона мала безліч захоплень. Фон дер Ляєн вільно розмовляє англійською та французькою, любить катання верхи, прогулянки на велосипеді, а також з ранніх років захоплюється музикою. Спільне музикування в сім'ї Альбрехтів, як на цьому знімку 1976, було традицією.
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Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики
Найголовніший чоловік
Під час навчання в університеті Урсула зустріла головного чоловіка свого життя - професора, лікаря і бізнесмена Гайко фон дер Ляєна. 1986 року (Урсулі було 27 років, а Гайко - 31 рік) вони одружилися. За перші десять років подружнього життя в родині народилося семеро дітей, і на деякий час Урсулі довелося кинути роботу. На цьому фото 2013 року показано подружжя під час балу в Берліні.
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Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики
Весела компанія
Як зізналася Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю журналістам, вона, як і її батьки, завжди хотіла мати багато дітей. Сім'ю без дітей вона просто не уявляє. Цей знімок зроблений в березні 2003 року, коли Урсула була міністеркою землі Нижня Саксонія з соціальних питань, справ жінок, сім'ї та здоров'я. У компанії чоловіка Гайко, синів і доньок вона зображена в саду свого будинку під Ганновером.
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Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики
У рідних пенатах
Урсула фон дер Ляєн любить проводити дозвілля разом з дітьми у себе в саду. Багато німецьких політиків визнають за краще вирушати у відпустку на морське узбережжя або в гори. А Урсула із задоволенням залишається вдома.
Автор: Наталія Корольова