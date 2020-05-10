Новий раунд перемовин між Лондоном і Брюсселем затьмарила суперечка

Новий раунд переговорів між Лондоном і Брюсселем щодо майбутніх відносин після Brexit затьмарила суперечка. У вівторок, 8 вересня, британський уряд визнав, що хоче обійти домовленості в угоді щодо Brexit попри те, що це стане порушенням міжнародного права. Йдеться про пункт щодо Північної Ірландії. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон має намір вже в середу представити в британському парламенті законопроєкт, що найімовірніше, буде спрямований на підрив двох основних домовленостей з ЄС щодо Північної Ірландії, передає інформагенція AFP.
"Так, це порушує міжнародне право дуже специфічним і обмеженим чином", - заявив у вівторок в Лондоні в парламенті держсекретар Північної Ірландії Брендон Льюїс, цитує AFP.
Зміни в угоді про Brexit, яких прагне домогтися Джонсон, стосуються державної допомоги компаніям в Північній Ірландії, де мають стати чинними правила ЄС, як це прописано в рамках вказаної угоди. Як пише ділове видання Financial Times, Джонсон хоче пом'якшити обов'язкову норму для британського уряду інформувати Брюссель про таку допомогу.
Крім того, йдеться про вимоги до північноірландських компаній при перевезенні вантажів до Великобританії. Згідно з пунктами угоди про Brexit, компанії мають декларувати партії товарів як експортні. Джонсон так само більше не має наміру виконувати це зобов'язання в повному обсязі, повідомляє Financial Times.
Критика з боку ЄС
Такі плани Лондона викликали різку критику з боку Брюсселя. В ЄС наголошують, що угода про Brexit є чинним міжнародним договором і вимагають дотримання всіх її пунктів, повідомляє інформагенція dpa. Головний переговорник від ЄС Мішель Барньє, котрий прибув у вівторок до Лондона, вже різко відреагував на заяву з Даунінг-стріт, наголосивши, що Лондону доведеться дотримуватися даних раніше обіцянок.
Так само голова Європарламенту Давід Сассолі застеріг британський уряд щодо самовільних спроб домогтися змін в угоді. "Будь-яка спроба змінити угоду матиме серйозні наслідки", - попередив Сассолі, цитує AFP. "Довіра та достовірність" мають вирішальне значення в поточних переговорах щодо майбутніх відносин між ЄС та Великобританією, додав Сассолі.
Питання про Північну Ірландію було одним з головних у переліку розбіжностей між Великобританією і ЄС, оскільки кордон між Ірландією і Північною Ірландією став де-факто сухопутним кордоном між ЄС і Великобританією у зв'язку з Brexit. З іншого боку, досягнута 1998 року угода, що поклала край десятиліттям кровопролитного конфлікту в Північній Ірландії, передбачає відкритий кордон.
Нагадаємо, 31 січня 2020 року Сполучене Королівство офіційно вийшло зі складу ЄС. До кінця поточного року триває перехідний період, під час якого сторони мають урегулювати свої майбутні відносини і насамперед домовитися про торговельну складову.
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Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Британці куплять менше німецьких авто
До Великобританії досі відправляли кожен п’ятий експортований з Німеччини автомобіль. Особливо важливим ринком збуту вона була для BMW: баварський автобудівник продавав там 10 відсотків своєї продукції. Ймовірне запровадження під час Brexit імпортних мит призведе до подорожчання німецьких машин, слабкий фунт стерлінгів іще більше знизить їхню цінову конкурентоспроможність.
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Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Нові шанси для товарів Made in UK
Аби підтримати вітчизняних виробників, Лондон може удатися до девальвації фунта та зниження корпоративних податків. Від цього виграють німецькі фірми з британськими заводами. BMW, наприклад, належить фабрика з виробництва Mini. Ця культова малолітражка - улюблене авто не менш культового комедійного персонажа Містера Біна. Попит на цю машину після Brexit збільшиться.
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Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Машинобудівників турбує збут
Для такої ключової галузі німецької економіки, як машинобудування, Великобританія досі була після США, Китаю та Франції четвертим за значенням ринком збуту. Brexit перекриє (принаймні на якийсь час) безмитний доступ до нього. Попит на продукцію з Німеччини, зокрема, на вітрогенератори для численних морських вітропарків поблизу британських берегів, може помітно знизитися.
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Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Франкфурт чекає на банкірів з Лондона
Франкфурту-на-Майні Brexit обіцяє велику вигоду: нові робочі місця, високий попит на офісну та житлову нерухомість, зростання купівельної спроможності у місті. Адже багатьом банкірам, інвесторам та страхувальникам, зацікавленим в єдиному ринку ЄС, доведеться переїхати з Лондона, де вони працювали досі, на континент. Чимала частина з них, ймовірно, обере фінансову столицю Німеччини.
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Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Злиття бірж під питанням
Brexit ускладнить і без того задовге злиття двох ключових фондових бірж Європи: франкфуртської Deutsche Börse і лондонської LSE. План розміщення штаб-квартири об’єднаної компанії у Лондоні, який як фінансовий центр нині опиниться за межами єдиного ринку ЄС, виглядає малопереконливим. Однак зрив угоди підірве зусилля Франкфуртської біржі щодо укріплення своєї глобальної ролі.
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Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Британські туристи залишаться вдома
Британці - одні з найактивніших туристів в Європі. Але якщо Brexit послабить їхню економіку і валюту, то багатьом поїздки на теплі моря будуть вже не по кишені. Це потішить німецьких відпускників, адже на курортах буде менше конкуренції за лежаки біля басейнів, але вдарить по фінансових показниках туристичного гіганта TUI, для якого британський виїздний туризм надзвичайно важливий.
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Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Тури до Лондона будуть доступнішими
Чим нижче буде курс фунта, тим краще для німецьких туристів з євро в кишені. Адже вони обожнюють Лондон з його численними пам’ятками та люблять подорожувати британською глибинкою. Тим краще також і для німецьких батьків, які мріють відправити дітей на навчання або хоча би на мовні курси до Англії.
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Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Де гроші, там і наука
Завдяки членству в ЄС Великобританія отримувала з Брюсселя значні кошти на наукові дослідження. Brexit може підірвати фінансування фундаментальної науки, і тоді багатьом вченим, які приїхали до Англії з усього світу, доведеться, можливо, перебиратися до лабораторій та інститутів інших країн. Від цього "відтоку мізків", напевно, виграє Німеччина, яка витрачає все більше грошей на науку.
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Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Берліну не сподобається "податковий рай"
Плани перетворити Великобританію на ледь не "податковий рай" для бізнесу не сподобаються канцлерці ФРН Анґелі Меркель та її міністру фінансів Вольфґанґу Шойбле. Вони наполягають у ЄС на суворій фінансовій дисципліні та збалансованих бюджетах, а британці хочуть заманювати фірми з Європи та усієї планети вкрай низькими податковими ставками - попри дефіцит бюджету та держборг, що збільшується.
Автор: Андрій Гурков