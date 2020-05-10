Новий раунд перемовин між Лондоном і Брюсселем затьмарила суперечка

Новий раунд переговорів між Лондоном і Брюсселем щодо майбутніх відносин після Brexit затьмарила суперечка. У вівторок, 8 вересня, британський уряд визнав, що хоче обійти домовленості в угоді щодо Brexit попри те, що це стане порушенням міжнародного права. Йдеться про пункт щодо Північної Ірландії. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон має намір вже в середу представити в британському парламенті законопроєкт, що найімовірніше, буде спрямований на підрив двох основних домовленостей з ЄС щодо Північної Ірландії, передає інформагенція AFP.

"Так, це порушує міжнародне право дуже специфічним і обмеженим чином", - заявив у вівторок в Лондоні в парламенті держсекретар Північної Ірландії Брендон Льюїс, цитує AFP.

Зміни в угоді про Brexit, яких прагне домогтися Джонсон, стосуються державної допомоги компаніям в Північній Ірландії, де мають стати чинними правила ЄС, як це прописано в рамках вказаної угоди. Як пише ділове видання Financial Times, Джонсон хоче пом'якшити обов'язкову норму для британського уряду інформувати Брюссель про таку допомогу.

Крім того, йдеться про вимоги до північноірландських компаній при перевезенні вантажів до Великобританії. Згідно з пунктами угоди про Brexit, компанії мають декларувати партії товарів як експортні. Джонсон так само більше не має наміру виконувати це зобов'язання в повному обсязі, повідомляє Financial Times.

Критика з боку ЄС

Такі плани Лондона викликали різку критику з боку Брюсселя. В ЄС наголошують, що угода про Brexit є чинним міжнародним договором і вимагають дотримання всіх її пунктів, повідомляє інформагенція dpa. Головний переговорник від ЄС Мішель Барньє, котрий прибув у вівторок до Лондона, вже різко відреагував на заяву з Даунінг-стріт, наголосивши, що Лондону доведеться дотримуватися даних раніше обіцянок.

Так само голова Європарламенту Давід Сассолі застеріг британський уряд щодо самовільних спроб домогтися змін в угоді. "Будь-яка спроба змінити угоду матиме серйозні наслідки", - попередив Сассолі, цитує AFP. "Довіра та достовірність" мають вирішальне значення в поточних переговорах щодо майбутніх відносин між ЄС та Великобританією, додав Сассолі.

Питання про Північну Ірландію було одним з головних у переліку розбіжностей між Великобританією і ЄС, оскільки кордон між Ірландією і Північною Ірландією став де-факто сухопутним кордоном між ЄС і Великобританією у зв'язку з Brexit. З іншого боку, досягнута 1998 року угода, що поклала край десятиліттям кровопролитного конфлікту в Північній Ірландії, передбачає відкритий кордон.

Нагадаємо, 31 січня 2020 року Сполучене Королівство офіційно вийшло зі складу ЄС. До кінця поточного року триває перехідний період, під час якого сторони мають урегулювати свої майбутні відносини і насамперед домовитися про торговельну складову.