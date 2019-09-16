 Новий посол ЄС вручив Зеленському вірчі грамоти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.11.2019

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Новини

Новий посол ЄС вручив Зеленському вірчі грамоти

Новий представник ЄС в Україні Матті Маасікас вручив у Києві вірчі грамоти президенту України Володимиру Зеленському.

Прапори України та ЄС

Прапори України та ЄС

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 7 листопада,отримав від нового посла Європейського Союзу Матті Маасікаса вірчі грамоти. Про це пресслужба представництва ЄС в Україні повідомила на сторінці представництва у Facebook. Церемонія відбулася у Маріїнському палаці у Києві.

"Для мене велика честь представляти Європейський Союз в Україні та очолювати одне з найбільших представництв ЄС", - цитує Маасікаса пресслужба.

DW.COM

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Зараз відсутня ефективна співпраця між САП і НАБУ, насамперед через Назара Холодницького, заявив голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі. Він також розкритикував роботу НАЗК у Генпрокуратури України. (26.07.2019)

Натомість на офіційному сайті президента України зазначається, що під час розмови з послом ЄС Зеленський наголосив на тому, що європейська інтеграція та ефективне виконання Угоди про асоціацію з ЄС є стратегічним пріоритетом для України.

Також 7 листопада відбулася церемонія вручення Зеленському вірчіх грамот від послів Швеції, Швейцарії, Грузії та Мексики.

До Маасікаса послом Європейського Союзу в Україні був Хюг Мінгареллі. Полишаючи посаду, він у липні розкритикував роботу українських правоохоронців, зокрема генеральної прокуратури, спеціалізованої антикорупційної прокуратури та СБУ. Також у травні Мінгареллі зазначав, що Київ так і не використав велику частину наданих ЄС коштів.

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