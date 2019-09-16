Новий посол ЄС вручив Зеленському вірчі грамоти

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 7 листопада,отримав від нового посла Європейського Союзу Матті Маасікаса вірчі грамоти. Про це пресслужба представництва ЄС в Україні повідомила на сторінці представництва у Facebook. Церемонія відбулася у Маріїнському палаці у Києві.

"Для мене велика честь представляти Європейський Союз в Україні та очолювати одне з найбільших представництв ЄС", - цитує Маасікаса пресслужба.

Натомість на офіційному сайті президента України зазначається, що під час розмови з послом ЄС Зеленський наголосив на тому, що європейська інтеграція та ефективне виконання Угоди про асоціацію з ЄС є стратегічним пріоритетом для України.

Також 7 листопада відбулася церемонія вручення Зеленському вірчіх грамот від послів Швеції, Швейцарії, Грузії та Мексики.

До Маасікаса послом Європейського Союзу в Україні був Хюг Мінгареллі. Полишаючи посаду, він у липні розкритикував роботу українських правоохоронців, зокрема генеральної прокуратури, спеціалізованої антикорупційної прокуратури та СБУ. Також у травні Мінгареллі зазначав, що Київ так і не використав велику частину наданих ЄС коштів.