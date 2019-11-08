Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Хюг Мінгареллі

Хюг Мінгареллі - французький дипломат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Хюг Мінгареллі".

З 2016 до 2019 року Хюг Мінгареллі очолював головою представництва ЄС в Україні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Новий посол ЄС вручив Зеленському вірчі грамоти

Новий посол ЄС вручив Зеленському вірчі грамоти 08.11.2019

Новий представник ЄС в Україні Матті Маасікас вручив у Києві вірчі грамоти президенту України Володимиру Зеленському.
Мінгареллі розкритикував роботу ГПУ, НАЗК і САП

Мінгареллі розкритикував роботу ГПУ, НАЗК і САП 26.07.2019

Зараз відсутня ефективна співпраця між САП і НАБУ, насамперед через Назара Холодницького, заявив голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі. Він також розкритикував роботу НАЗК у Генпрокуратури України.
Шалені мільярди: чи справді Київ не використовує допомогу ЄС

Шалені мільярди: чи справді Київ не використовує допомогу ЄС 28.05.2019

ЗМІ запевняють, що Україна не використала вісім мільярдів євро допомоги ЄС. Проблема насправді є, але справжні цифри, схоже, набагато менші.
У представництві ЄС уточнили заяву про невикористані Києвом кошти

У представництві ЄС уточнили заяву про невикористані Києвом кошти 16.05.2019

У представництві ЄС в Україні скорегували поширені ЗМІ слова Хюга Мінгареллі про невикористання Києвом вісім мільярдів європейської допомоги.
Мінгареллі: Київ не використав велику частину наданих ЄС коштів

Мінгареллі: Київ не використав велику частину наданих ЄС коштів 16.05.2019

Для використання грошей Євросоюзу необхідно "тиснути" на місцеву владу, порадив глава представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі, додавши, що спочатку треба витрати доступні гроші, а вже потім просити наступний транш.
ЄС пропонує Верховній Раді допомогу з підготовкою законів про незаконне збагачення

ЄС пропонує Верховній Раді допомогу з підготовкою законів про незаконне збагачення 26.03.2019

Експерти Європейського Союзу можуть допомогти комітету парламенту в розробці законопроектів про відповідальність за незаконне збагачення, повідомив голова представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі.
Голова представництва ЄС в Україні констатував протидію реформам

Голова представництва ЄС в Україні констатував протидію реформам 26.03.2019

Реформи в Україні відбуваються повільно, оскільки стикаються з постійною протидією, заявив голова представництва ЄС Х'юг Мінгареллі. Він зазначив, що Євросоюз підтримує реформаторів.
Україна - найбільша мішень кампанії РФ з дезінформації: Мінгареллі

Україна - найбільша мішень кампанії РФ з дезінформації: Мінгареллі 26.02.2019

Україна є "полем у інформаційній війні" і найбільшою мішенню кампанії Кремля з дезінформації, застеріг голова представництва ЄС у Києві.
Антикорупційна ініціатива ЄС відкрила в Києві Парк корупції

Антикорупційна ініціатива ЄС відкрила в Києві "Парк корупції" 22.05.2018

Представництво ЄС в Україні відкрило в Києві "Парк корупції" - перший у країні інтерактивний проект із привернення уваги громадськості до проблеми корупції. Репортаж DW.
Фактчек DW: Купуй українське - популізм чи допомога економіці? (відео)

Фактчек DW: "Купуй українське" - популізм чи допомога економіці? (відео) 04.05.2018

Популізм чи підтримка вітчизняного виробника? До другого читання у ВР готується протекціоністський законопроект "Купуй українське, плати українцям". DW перевірила, чи справді "Купуй українське" на користь економіці.

Фактчек DW: Чи справді "Купуй українське" на користь українській економіці? (03.05.2018) 03.05.2018

Популізм чи підтримка власного виробника? До другого читання у ВР готується протекціоністський законопроект "Купуй українське, плати українцям". Поки депутати сперечаються, DW перевірила, чи справді "Купуй українське" на користь українській економіці.

Купуй українське: невідворотні ризики політики протекціонізму Києва

Купуй українське: невідворотні ризики політики протекціонізму Києва 11.12.2017

Прагнення Києва запровадити особливі правила участі в державних тендерах для українських виробників не лише суперечать угоді про асоціацію України з ЄС, але й можуть збільшити державні видатки та посприяти корупції.
Верховна Рада звільнила Соболєва з посади голови антикорупційного комітету

Верховна Рада звільнила Соболєва з посади голови антикорупційного комітету 07.12.2017

Відкликання депутата від "Самопомочі" підтримали 256-ма голосами. У представництві ЄС напередодні попередили про стурбованість усуненням Соболєва з посади.
В ЄС нагадали Україні про необхідність створити Антикорупційний суд

В ЄС нагадали Україні про необхідність створити Антикорупційний суд 01.12.2017

Антикорупційний суд в Україні має бути створений відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, наголосив голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі. Він також нагадав Києву, що він виконав не все обіцяне.

ЄС виділив Україні 12 мільярдів євро за останні три роки - Мінгареллі

ЄС виділив Україні 12 мільярдів євро за останні три роки - Мінгареллі 16.11.2017

Зусилля, які ЄС докладає для допомоги Україні, є безпрецедентними, наголосив голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі.

Посол ЄС запевнив у незмінності позиції Брюсселя щодо боротьби з корупцією в Україні

Посол ЄС запевнив у незмінності позиції Брюсселя щодо боротьби з корупцією в Україні 17.07.2017

Україні необхідно пришвидшити та посилити боротьбу з корупцією, зокрема це стосується створення незалежного антикорупційного судового органу, зазначив посол ЄС в Україні Хюг Мінгареллі.
Інші статті