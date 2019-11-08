Хюг Мінгареллі - французький дипломат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Хюг Мінгареллі".

З 2016 до 2019 року Хюг Мінгареллі очолював головою представництва ЄС в Україні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.