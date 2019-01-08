Новий голова парламенту Венесуели готовий оголосити себе президентом

Голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо заявив про готовність перебрати на себе президентські повноваження і закликав співгромадян до масових протестів проти президента країни Ніколаса Мадуро. Таку заяву очільник венесуельського парламенту зробив у п'ятницю, 11 січня, - наступного дня після того, як Мадуро розпочав другий термін на посту глави держави.
"Конституція дає мені право взяти на себе повноваження президента республіки, щоб призначити вибори, але я потребую підтримки громадян", - сказав опозиційний політик, цитує агенція новин dpa. Опозиціонер також визнав, що йому не обійтися без підтримки з боку армії та допомоги міжнародної спільноти. Нині Національна асамблея Венесуели оголошена чинною владою країни поза законом.
Гуайдо назвав Мадуро "узурпатором", додавши, що в цьому "вже ніхто не сумнівається". Крім того, опозиційний політик закликав населення до масових акцій протесту 23 січня по всій країні.
10 січня Ніколас Мадуро, якого опозиція звинувачує в знищенні демократії у Венесуелі, офіційно розпочав другий президентський термін, що триватиме до 2025 року. Згідно з офіційними даними, на президентських виборах в травні 2018 року Мадуро отримав 68 відсотків голосів. Явка виборців під час тодішнього голосування становила менше 50 відсотків.
Значна частина опозиції бойкотувала вибори і не визнала їхні результати. Так само не визнали переобрання Мадуро й США, Євросоюз, та більшість держав Латинської Америки. Вони закликали Мадуро повернутися до демократії.
Низка країн Заходу і Латинської Америки, які не визнали перемогу Мадуро, відкликали своїх послів із Каракаса, а США запровадили додаткові економічні санкції й зажадали проведення нових виборів.
Венесуела попри те, що має найбільші в світі розвідані запаси нафти, переживає глибоку економічну кризу. У країні бракує харчів і ліків. Мільйони венесуельців змушені тікати в сусідні країни.
-
Венесуела на порозі громадянської війни
Вуличні протести
"Геть диктатуру!" та "Капрілеса у президенти!" - вимагають демонстранти у Венесуелі. Протести у цій країні не вщухають от уже кілька місяців. Жителі Венесуели не задоволені економічною ситуацією в країні та вимагають дострокових виборів президента.
-
Венесуела на порозі громадянської війни
Жертви протистояння
У кількох містах акції переросли у вуличні бої між демонстрантами й поліцією. Силовики намагалися придушити протести сльозогінним газом і водометами. Від початку квітня внаслідок такого протистояння загинуло вже майже сто людей, сотні мітингувальників - поранені.
-
Венесуела на порозі громадянської війни
Проти узурпації влади
Протистояння загострилося після заборони лідеру опозиції Енріке Капрілесу обіймати державні посади упродовж 15 років. Протестувальники вважають, що чинний президент Ніколас Мадуро намагається узурпувати владу й усунути Капрілеса, який має серйозні шанси на перемогу на виборах у 2018 році.
-
Венесуела на порозі громадянської війни
Барикади в Каракасі
Протестувальники в Каракасі спалили кілька вантажівок та звели барикади на вулицях міста. У хід пішло все: сміття, старі матраци і навіть ванни. Прибічники опозиції мають намір блокувати магістралі по всій країні і залишатися там якомога довше.
-
Венесуела на порозі громадянської війни
Суцільний дефіцит
Протестуючи на вулицях, мітингарі прагнуть покласти край насильству і бідності. У Венесуелі кілька років поспіль спостерігається дефіцит продуктів харчування, а також брак ліків та багатьох інших товарів. Цю булочну розгромили протестувальники. Проте жителі країни вже давно звикли до порожніх прилавків у магазинах та довжелезних черг.
-
Венесуела на порозі громадянської війни
Мадуро: Це - спроба державного перевороту
Президент Венесуели, країни, яка має найбільші запаси нафти на планеті, не хоче брати на себе відповідальність за тривалу економічну кризу. Протести опозиції Ніколас Мадуро вважає спробою здійснити державний переворот, а демонстрантів називає терористами.
-
Венесуела на порозі громадянської війни
Загроза ескалації конфлікту
Одна з учасниць акції протесту стала перед урядовим бронетранспортером, перегородивши йому дорогу. Кінця конфронтації між владою та демонстрантами поки що не видно. Експерти попереджають, що конфлікт у Венесуелі може перерости у громадянську війну.
Автор: Ольга Войтович