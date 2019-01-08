Новий голова парламенту Венесуели готовий оголосити себе президентом

Голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо заявив про готовність перебрати на себе президентські повноваження і закликав співгромадян до масових протестів проти президента країни Ніколаса Мадуро. Таку заяву очільник венесуельського парламенту зробив у п'ятницю, 11 січня, - наступного дня після того, як Мадуро розпочав другий термін на посту глави держави.

"Конституція дає мені право взяти на себе повноваження президента республіки, щоб призначити вибори, але я потребую підтримки громадян", - сказав опозиційний політик, цитує агенція новин dpa. Опозиціонер також визнав, що йому не обійтися без підтримки з боку армії та допомоги міжнародної спільноти. Нині Національна асамблея Венесуели оголошена чинною владою країни поза законом.

Гуайдо назвав Мадуро "узурпатором", додавши, що в цьому "вже ніхто не сумнівається". Крім того, опозиційний політик закликав населення до масових акцій протесту 23 січня по всій країні.

10 січня Ніколас Мадуро, якого опозиція звинувачує в знищенні демократії у Венесуелі, офіційно розпочав другий президентський термін, що триватиме до 2025 року. Згідно з офіційними даними, на президентських виборах в травні 2018 року Мадуро отримав 68 відсотків голосів. Явка виборців під час тодішнього голосування становила менше 50 відсотків.

Значна частина опозиції бойкотувала вибори і не визнала їхні результати. Так само не визнали переобрання Мадуро й США, Євросоюз, та більшість держав Латинської Америки. Вони закликали Мадуро повернутися до демократії.

Низка країн Заходу і Латинської Америки, які не визнали перемогу Мадуро, відкликали своїх послів із Каракаса, а США запровадили додаткові економічні санкції й зажадали проведення нових виборів.

Венесуела попри те, що має найбільші в світі розвідані запаси нафти, переживає глибоку економічну кризу. У країні бракує харчів і ліків. Мільйони венесуельців змушені тікати в сусідні країни.