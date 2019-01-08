 Новий голова парламенту Венесуели готовий оголосити себе президентом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.01.2019

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Новини

Новий голова парламенту Венесуели готовий оголосити себе президентом

Про готовність тимчасово перебрати на себе повноваження президента країни заявив голова парламенту Венесуели, опозиціонер Хуан Гуайдо. Утім, він визнав, що для цього йому потрібна підтримка народу.

Голова Національної асамблеї Венесуели

Голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо

Голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо заявив про готовність перебрати на себе президентські повноваження і закликав співгромадян до масових протестів проти президента країни Ніколаса Мадуро. Таку заяву очільник венесуельського парламенту зробив у п'ятницю, 11 січня, - наступного дня після того, як Мадуро розпочав другий термін на посту глави держави.

"Конституція дає мені право взяти на себе повноваження президента республіки, щоб призначити вибори, але я потребую підтримки громадян", - сказав опозиційний політик, цитує агенція новин dpa. Опозиціонер також визнав, що йому не обійтися без підтримки з боку армії та допомоги міжнародної спільноти. Нині Національна асамблея Венесуели оголошена чинною владою країни поза законом.

Гуайдо назвав Мадуро "узурпатором", додавши, що в цьому "вже ніхто не сумнівається". Крім того, опозиційний політик закликав населення до масових акцій протесту 23 січня по всій країні.

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На тлі міжнародної критики й тяжкої економічної кризи Ніколас Мадуро очолив Венесуелу. Його другий президентський термін має тривати до 2025 року. (10.01.2019)

Новий термін Ніколаса Мадуро на посаді президента Венесуели повинен початися 10 січня. Країни Групи Ліми вважають його вибори нелегітимними і закликають політика передати владу парламенту. (05.01.2019)

Національна асамблея Венесуели визнала нелегітимним другий термін президентства Ніколаса Мадуро. Голова парламенту закликав військових допомогти відновити демократію у державі. (05.01.2019)

10 січня Ніколас Мадуро, якого опозиція звинувачує в знищенні демократії у Венесуелі, офіційно розпочав другий президентський термін, що триватиме до 2025 року. Згідно з офіційними даними, на президентських виборах в травні 2018 року Мадуро отримав 68 відсотків голосів. Явка виборців під час тодішнього голосування становила менше 50 відсотків.

Значна частина опозиції бойкотувала вибори і не визнала їхні результати. Так само не визнали переобрання Мадуро й США, Євросоюз, та більшість держав Латинської Америки. Вони закликали Мадуро повернутися до демократії.

Низка країн Заходу і Латинської Америки, які не визнали перемогу Мадуро, відкликали своїх послів із Каракаса, а США запровадили додаткові економічні санкції й зажадали проведення нових виборів.

Венесуела попри те, що має найбільші в світі розвідані запаси нафти, переживає глибоку економічну кризу. У країні бракує харчів і ліків. Мільйони венесуельців змушені тікати в сусідні країни.

  • Вуличні протести

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Вуличні протести

    "Геть диктатуру!" та "Капрілеса у президенти!" - вимагають демонстранти у Венесуелі. Протести у цій країні не вщухають от уже кілька місяців. Жителі Венесуели не задоволені економічною ситуацією в країні та вимагають дострокових виборів президента.

  • Жертви протистояння

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Жертви протистояння

    У кількох містах акції переросли у вуличні бої між демонстрантами й поліцією. Силовики намагалися придушити протести сльозогінним газом і водометами. Від початку квітня внаслідок такого протистояння загинуло вже майже сто людей, сотні мітингувальників - поранені.

  • Проти узурпації влади

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Проти узурпації влади

    Протистояння загострилося після заборони лідеру опозиції Енріке Капрілесу обіймати державні посади упродовж 15 років. Протестувальники вважають, що чинний президент Ніколас Мадуро намагається узурпувати владу й усунути Капрілеса, який має серйозні шанси на перемогу на виборах у 2018 році.

  • Барикади в Каракасі

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Барикади в Каракасі

    Протестувальники в Каракасі спалили кілька вантажівок та звели барикади на вулицях міста. У хід пішло все: сміття, старі матраци і навіть ванни. Прибічники опозиції мають намір блокувати магістралі по всій країні і залишатися там якомога довше.

  • Суцільний дефіцит

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Суцільний дефіцит

    Протестуючи на вулицях, мітингарі прагнуть покласти край насильству і бідності. У Венесуелі кілька років поспіль спостерігається дефіцит продуктів харчування, а також брак ліків та багатьох інших товарів. Цю булочну розгромили протестувальники. Проте жителі країни вже давно звикли до порожніх прилавків у магазинах та довжелезних черг.

  • Мадуро: Це - спроба державного перевороту

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Мадуро: Це - спроба державного перевороту

    Президент Венесуели, країни, яка має найбільші запаси нафти на планеті, не хоче брати на себе відповідальність за тривалу економічну кризу. Протести опозиції Ніколас Мадуро вважає спробою здійснити державний переворот, а демонстрантів називає терористами.

  • Загроза ескалації конфлікту

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Загроза ескалації конфлікту

    Одна з учасниць акції протесту стала перед урядовим бронетранспортером, перегородивши йому дорогу. Кінця конфронтації між владою та демонстрантами поки що не видно. Експерти попереджають, що конфлікт у Венесуелі може перерости у громадянську війну.

    Автор: Ольга Войтович


DW.COM

Венесуела на порозі громадянської війни

У Венесуелі не вщухають протести проти президента країни Ніколаса Мадуро. Жертвами протистояння вже стали майже сто осіб, сотні - зазнали поранень. (27.04.2017)  

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