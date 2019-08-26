Нова очільниця МВФ застерегла від глобальних наслідків торговельних воєн

Нещодавно призначена директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва попередила про погіршення прогнозів глобального економічного зростання. Про це Георгієва заявила у вівторок, 8 жовтня, під час свого виступу у Вашингтоні. Текст її промови опубліковано на офіційній інтернет-сторінці фінансової організації.

За словами нової очільниці МВФ, нині світова економіка переживає фазу "одночасного сповільнення" темпів розвитку. Тож цього року аналітики МВФ очікують сповільнення показників економічного зростання "у 90 відсотках (країн. - Ред.) світу", сказала Георгієва.

Вона наголосила при цьому, що таке сповільнення стане наймасштабнішим з початку нинішнього десятиліття. Як наслідок, уже найближчими тижнями фонд скоригує в бік погіршення свої попередні прогнози економічного розвитку на 2019 та 2020 роки, додала Георгієва.

Висока плата за торговельний конфлікт між США та КНР

Серед причин нинішнього погіршення світової кон'юнктури Георгієва назвала торговельний конфлікт між Сполученими Штатами та Китайською Народною Республікою. Не виключено, що лише наступного року глобальна економіка може зазнати втрат на 700 мільярдів доларів США через це торговельне протистояння. Така сума, що складається як з прямих, так і з непрямих економічних втрат, відповідає близько 0,8 відсотка світового ВВП, застерегла Геогрієва, що спиралася в своїй промові на актуалізовані прогнози аналітиків МВФ.

"Раніше ми говорили про небезпеку економічних конфліктів. Тепер ми дійсно бачимо їхні наслідки", - сказала вона. Серед таких наслідків - відсутність зростання глобальної торгівлі, а також "значне" скорочення інвестицій у переробну галузь. Крім того, існує "серйозний ризик", що вже невдовзі торговельний конфлікт між Вашингтоном та Пекіном позначиться на сфері послуг і стане відчутним для споживачів. "У торговельній війні програє кожен", - застерегла керівниця МВФ.

Нагадаємо, ще в червні цього року аналітики МВФ не вбачали в митних суперечках підстав для глобальної рецесії.

Німеччині слід більше інвестувати

Водночас Георгієва вказала на низку країн, котрим вже тепер варто було б активніше інвестувати в економіку, збільшуючи обсяги бюджетних видатків. Серед цих країн - й Німеччина. На думку очільниці МВФ, особливу увагу варто приділити розбудові інфраструктури та інвестиціям у дослідження. Саме ці дві сфери мають потенціал генерувати необхідне економічне зростання, зауважила Георгієва.

Крім того, керівниця МВФ вказала й на те, що на даному етапі низькі відсоткові ставки центробанків дають багатьом урядам достатньо широкий простір для маневру щодо інвестицій та збільшення державних видатків.