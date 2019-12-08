 Нова митниця: реформа Нефьодова, контрабанда та зміни для водіїв (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.12.2019

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Економіка

Нова митниця: реформа Нефьодова, контрабанда та зміни для водіїв (відео)

Новий голова Держмитслужби Максим Нефьодов анонсував "митницю в смартфоні" і реконструкцію пунктів пропуску у 2020 році. Про перші результати реформи митниці - репортаж DW з українсько-польського кордону.

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Вантажі на семи пунктах пропуску нині перевіряють не люди, а машини. Це як перевірка валіз в аеропорту: задекларовано вантаж з металевими виробами, а сканер показав щось інше - машину зупиняють і починають розбиратися. Це лише одна з перших серйозних змін на новій митниці для реальної боротьби з контрабандою. Дивіться в ексклюзивному репортажі:

 

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