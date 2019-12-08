Нова митниця: реформа Нефьодова, контрабанда та зміни для водіїв (відео)

Вантажі на семи пунктах пропуску нині перевіряють не люди, а машини. Це як перевірка валіз в аеропорту: задекларовано вантаж з металевими виробами, а сканер показав щось інше - машину зупиняють і починають розбиратися. Це лише одна з перших серйозних змін на новій митниці для реальної боротьби з контрабандою. Дивіться в ексклюзивному репортажі: