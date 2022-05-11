У Новій Зеландії можуть повністю заборонити паління (21.04.2021)

Вже за чотири роки Нова Зеландія може стати першою країною, де взагалі не можна буде палити. Уряд розглядає відповідні ініціативи. Нині у планах заборонити продаж цигарок тим, хто народився після 2004 року.