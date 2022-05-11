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Нова Зеландія є острівною державою в південно-західній частині Тихого океану. Столиця – Веллінгтон. Державний устрій – конституційна монархія. Населення – близько 4,5 мільйонів осіб.
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Спортсменка з Нової Зеландії стане першим трансгендером на Олімпійських іграх. Лорел Хаббард 43 роки і до зміни статі вона виступала у чоловічій важкій атлетиці. Чи справедливо, що колишні чоловіки мірятимуться силами із жінками?