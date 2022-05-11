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Нова Зеландія

Нова Зеландія є острівною державою в південно-західній частині Тихого океану. Столиця – Веллінгтон. Державний устрій – конституційна монархія. Населення – близько 4,5 мільйонів осіб.

Сторінка містить матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають запиту "Нова Зеландія". Контент сторінки представляє собою статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Нова Зеландія запровадила санкції проти російських пропагандистів

Нова Зеландія запровадила санкції проти російських пропагандистів 11.05.2022

Штрафні заходи стосуються ще восьми російських громадян та організацій. На них покладається відповідальність за поширення дезінформації та кібератаку на Україну.
Нова Зеландія готова прийняти чотири тисячі українців

Нова Зеландія готова прийняти чотири тисячі українців 15.03.2022

Як зазначається на сайті уряду, Нова Зеландія пропонує 4000 спеціальних віз тим біженцям з України, члени родин яких проживають в країні.
Другий день олімпійських змагань. Історичне золото Нової Зеландії та втрата української збірної

Другий день олімпійських змагань. Історичне "золото" Нової Зеландії та втрата української збірної 06.02.2022

Триває зимова Олімпіада в Пекіні. Норвегія утримує лідерство у медальному заліку, а Нова Зеландія святкує перше у своїй історії зимове "золото".

Прем'єрка Нової Зеландії Ардерн скасувала весілля через коронавірус

Прем'єрка Нової Зеландії Ардерн скасувала весілля через коронавірус 23.01.2022

Прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн скасовує власне весілля через нові обмежувальні заходи в країні, викликані омікроном. Причиною карантину стало інше весілля.
Дослідження: Демократіям простіше долати наслідки пандемії COVID-19

Дослідження: Демократіям простіше долати наслідки пандемії COVID-19 10.12.2021

Коронавірусну кризу більш ефективно долають країни з міцною демократією: Нова Зеландія, Південна Корея, Швеція, Данія та Німеччина. Найгірші показники в Угорщини та Мексики, зазначає Фонд Бертельсманна.
Нова Зеландія хоче заборонити продаж тютюну майбутнім поколінням

Нова Зеландія хоче заборонити продаж тютюну майбутнім поколінням 09.12.2021

З 2022 року влада ініціює заборону продажу тютюну усім, хто народився після 2008 року. Таким чином за кілька років у Новій Зеландії планують скоротити кількість курців до 5 відсотків населення.
У Новій Зеландії прихильник ІД напав на відвідувачів супермаркету

У Новій Зеландії прихильник ІД напав на відвідувачів супермаркету 03.09.2021

Шестеро людей поранені, троє з них у критичному стані внаслідок нападу ісламіста у супермаркеті у Новій Зеландії. Поліція застрелила нападника протягом хвилини після початку його нападу.
COVID-19: у Новій Зеландії продовжили локдаун

COVID-19: у Новій Зеландії продовжили локдаун 23.08.2021

Загальнонаціональний суворий карантин у Новій Зеландії діятиме щонайменше до 28 серпня. Його продовжили після виявлення 38 нових інфікувань коронавірусом в країні.

США та союзники офіційно звинувачують Китай у хакерських атаках

США та союзники офіційно звинувачують Китай у хакерських атаках 19.07.2021

США офіційно звинувачують Китай у хакерських атаках. У цьому їх підтримують ЄС, НАТО, Великобританія, Австралія, Японія, Нова Зеландія та Канада, заявили в Білому домі.

Трансгендер уперше позмагається на Олімпійських іграх (22.06.2021) 22.06.2021

Спортсменка з Нової Зеландії стане першим трансгендером на Олімпійських іграх. Лорел Хаббард 43 роки і до зміни статі вона виступала у чоловічій важкій атлетиці. Чи справедливо, що колишні чоловіки мірятимуться силами із жінками?

У Новій Зеландії можуть повністю заборонити паління (21.04.2021) 21.04.2021

Вже за чотири роки Нова Зеландія може стати першою країною, де взагалі не можна буде палити. Уряд розглядає відповідні ініціативи. Нині у планах заборонити продаж цигарок тим, хто народився після 2004 року.

Країни світу зустрічають 2021 рік на тлі пандемії коронавірусу

Країни світу зустрічають 2021 рік на тлі пандемії коронавірусу 31.12.2020

Святкування Нового року відбувається у більшості країн за суттєвих обмежень та без гучних вечірок через пандемію COVID-19. Утім, у Новій Зеландії святкують без коронавірусних обмежень.
Укладена найбільша у світі угода про вільну торгівлю

Укладена найбільша у світі угода про вільну торгівлю 15.11.2020

Китай та ще 14 азіатсько-тихоокеанських держав підписали найбільшу в світі угоду про вільну торгівлю. Вона охоплює 2,2 мільярда людей.
На виборах у Новій Зеландії перемогла правляча партія лейбористів

На виборах у Новій Зеландії перемогла правляча партія лейбористів 17.10.2020

Популярність лейбористів значно зросла під час пандемії, а прем'єрка Ардерн здобула міжнародне визнання за свої дії з подолання коронавірусної кризи.
Терориста із Крайстчерча у Новій Зеландії засудили до довічного ув'язнення

Терориста із Крайстчерча у Новій Зеландії засудили до довічного ув'язнення 27.08.2020

Суд засудив терориста із міста Крайстчерч у Новій Зеландії до довічного ув'язнення без можливості дострокового звільнення. У 2019 році чоловік напав на дві мечеті і розстріляв 51 людину та поранив ще 50.

У Новій Зеландії перенесли вибори після спалаху коронавірусу

У Новій Зеландії перенесли вибори після спалаху коронавірусу 17.08.2020

Прем'єрка Нової Зеландії перенесла парламентські вибори через спалах коронавірусу в Окленді. До нього у країні 102 дні не фіксували нових заражень. Окремі випадки виявляли лише у мандрівників з інших країн.
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