 Низка країн не визнає вибори в анексованому Росією Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.09.2019

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Новини

Низка країн не визнає вибори в анексованому Росією Криму

Грузія, Естонія, Латвія і Литва заявили про невизнання виборів у Криму. Раніше МЗС України назвало вибори на анексованому півострові "юридично нікчемними".

Виборець на одній з дільниці у Сімферополі

Виборець на одній з дільниці у Сімферополі

Грузія та Естонія заявили, що не визнають результати проведених у неділю, 8 вересня, місцевих виборів в анексованих Росією Криму і місті Севастополі, а також підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

"Грузія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і не визнає так звані "місцеві вибори" в Криму і Севастополі, незаконно окупованих Росією. Крим - це Україна, Севастополь - це Україна", - йдеться у повідомленні МЗС Грузії у Twitter у неділю.

Про невизнання виборів у Криму та Севастополі заявив і глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу. "Я підтверджую нашу рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - написав Рейнсалу у своєму акаунті в Twitter.

Литва і Латвія також не визнали вибори в Криму

Глави міністерств закордонних справ Литви і Латвії Лінас Лінкявічус і Едгарс Ринкевич у неділю також заявили про невизнання їхніми країнами результатів місцевих виборів в анексованих Криму.

"Литва не визнає сьогоднішні "вибори" в Криму та Севастополі, які були незаконно анексовані Росією. Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, та засуджуємо російську окупацію Криму та порушення міжнародного права", - написав Лінкявічус у своєму Twitter. Аналогічне за смислом повідомлення опублікував також у Twitter Едгарс Ринкевич. 

Протест МЗС України

Напередодні міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемними" місцеві вибори в окупованому Росією Криму. МЗС закликало міжнародну спільноту у цьому зв'язку посилити тиск на Кремль.

"МЗС України висловлює рішучий протест у зв'язку з проведенням Російською Федерацією 8 вересня 2019 року на тимчасово окупованій території АР Крим та місті Севастополь так званих "місцевих виборів" до незаконних інституцій, утворених російською окупаційною адміністрацією", - заявили у МЗС України.

У відомстві наголосили, що вибори на окупованому півострові є грубим порушенням законодавства України, а також основоположних норм і принципів міжнародного права. На думку МЗС України, нові порушення міжнародного права з боку РФ свідчать про необхідність не лише продовження, але й посилення міжнародного політичного та економічного тиску на РФ з метою відновлення територіальної цілісності України.

Нагадаємо, у Росії 8 вересня пройшов єдиний день голосування. На території РФ одночасно відбулися близько шести тисяч виборів і референдумів різного рівня. Проголосувати могли близько 56 мільйонів виборців.

 

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