 Низка атак смертників на півдні Сирії: десятки загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2018

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Новини

Низка атак смертників на півдні Сирії: десятки загиблих

Троє смертників підірвали себе на півдні Сирії у місті Сувейда. Загинули понад 30 людей. Іще низку атак було скоєно в однойменній провінції.

Наслідки війни у Сирії (архівне фото)

Наслідки війни у Сирії (архівне фото)

Через декілька атак смертників на півдні Сирії у середу, 25 липня, загинули десятки людей. Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується у Лондоні, повідомив, що в атаках, що стались у місті Сувейда, загинули щонайменше 32 людини. Серед них були проурядові військові, їхні союзники та мирні жителі. Також 30 людей отримали поранення.

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Евакуація кількох сотень сирійських працівників організації "Білі шоломи" та членів їхніх сімей з південного заходу Сирії проводилася на прохання США та низки європейських країн. (22.07.2018)

Ізраїль завдав удару по сирійській базі біля Аллеппо, через що загинуло дев'ять проурядових військових, повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. Ізраїльська армія поки не коментує цю інформацію. (16.07.2018)

За даними сирійської влади, в атаках у місті та в селах поблизу нього загинуло щонайменше 27 людей. Сирійська державна агенція новин SANA повідомила, що смертник підірвав себе на ринку у місті Сувейда, що утримується проурядовими силами президента Башара Асада. Служби безпеки переслідували ще принаймні двох смертників, але вони також підірвали себе, спричинивши нові жертви. За даними агенції, атаки було скоєно представниками терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД).

Керівник Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини Рамі Абдель Рахман повідомив, що після цього група продовжила напади у провінції. За даними центру, вибухи також стались у селах на півночі та заході. Там повідомили, що цей напад був найбільш смертоносним протягом декількох останніх місяців.

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