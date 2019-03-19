 Не той фасон: що не так вдягають Зеленський, Порошенко, Тимошенко і Гриценко (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 19.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Політика й суспільство

Не той фасон: що не так вдягають Зеленський, Порошенко, Тимошенко і Гриценко (відео)

Володимир Зеленський у "піжамі", Анатолій Гриценко в "блідому" костюмі, Петро Порошенко з "відкритою шиєю", а зачіска Юлії Тимошенко - "суміш бабусі та школярки, яка хоче бути найкращою в класі".

Як вдягаються українські кандидати в президенти - аналіз від експерта стилю

Як вдягаються українські кандидати в президенти - аналіз від експерта стилю

"Якщо ти хочеш стати президентом такої держави як Україна, ти маєш показати, що ти здатний мати справу з Володимиром Путіним, бути на одному рівні з такими людьми, як Анґела Меркель". Дивіться поради експерта зі стилю і політичної моди у матеріалі DW:

DW.COM

Що треба знати про вибори президента України-2019

В Україні триває кампанія перед президентськими виборами, що відбудуться 31 березня 2019 року. В огляді DW - основні відомості про вибори на найвищу посаду держави. (11.02.2019)  

Вибори-2019: як Порошенко, Тимошенко і Гриценко себе у Мюнхені презентували

Тимошенко - з косою і в білому, Порошенко - з меседжем "в мене буде гарний результат" й Гриценко проти "клоунади". Деякі кандидати в президенти України презентували себе на конференції з безпеки в Мюнхені. Репортаж DW. (17.02.2019)  

Аудіо й відео до теми

Дрес-код для успішних чоловіків: як зробити "цукерочку" з дешевого костюма (17.09.2018)  

Дрес-код для успішних чоловіків: сумка, дипломат чи рюкзак? (19.03.2018)  

Дрес-код для успішних чоловіків: національний костюм на діловій зустрічі (13.08.2018)  

Також за темою

Зеленський, Порошенко, Тимошенко і Гриценко: уроки стилю для кандидатів (19.03.2019) 19.03.2019

Зеленський у "піжамі", Гриценко в "блідому" костюмі, Порошенко з "відкритою шиєю", а зачіска Тимошенко - "суміш бабусі та школярки, яка хоче бути найкращою в класі". Експерт з питань стилю і політичної моди Ґергард Ельферс пояснив, як не варто вдягатися політикам.

Реклама

Докладно

Ханський палац у Бахчисараї

Доля Ханського палацу в Бахчисараї

Україна збирає факти руйнування Ханського палацу в Бахчисараї, аби передати їх в міжнародні суди.  

Сінгапур

Де в світі найдорожче жити: фотогалерея

Париж, Гонконг, Сінгапур, згідно з останнім рейтингом, є найдорожчими містами планети.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  