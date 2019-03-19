Не той фасон: що не так вдягають Зеленський, Порошенко, Тимошенко і Гриценко (відео)

Володимир Зеленський у "піжамі", Анатолій Гриценко в "блідому" костюмі, Петро Порошенко з "відкритою шиєю", а зачіска Юлії Тимошенко - "суміш бабусі та школярки, яка хоче бути найкращою в класі".
"Якщо ти хочеш стати президентом такої держави як Україна, ти маєш показати, що ти здатний мати справу з Володимиром Путіним, бути на одному рівні з такими людьми, як Анґела Меркель". Дивіться поради експерта зі стилю і політичної моди у матеріалі DW:
В Україні триває кампанія перед президентськими виборами, що відбудуться 31 березня 2019 року. В огляді DW - основні відомості про вибори на найвищу посаду держави. (11.02.2019)
Тимошенко - з косою і в білому, Порошенко - з меседжем "в мене буде гарний результат" й Гриценко проти "клоунади". Деякі кандидати в президенти України презентували себе на конференції з безпеки в Мюнхені. Репортаж DW. (17.02.2019)