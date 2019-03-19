Не той фасон: що не так вдягають Зеленський, Порошенко, Тимошенко і Гриценко (відео)

"Якщо ти хочеш стати президентом такої держави як Україна, ти маєш показати, що ти здатний мати справу з Володимиром Путіним, бути на одному рівні з такими людьми, як Анґела Меркель". Дивіться поради експерта зі стилю і політичної моди у матеріалі DW: